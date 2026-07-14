Cannara annonce la conclusion d’une entente internationale à long terme d’approvisionnement en cannabis avec Curaleaf International Limited

MONTRÉAL, 14 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », la « Société », « nous ») (TSX: LOVE) (OTCQX : LOVFF) (FRA : 8CB0), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 600 000 pieds carrés, a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une ente d’approvisionnement international à long terme (l’« entente ») avec Curaleaf International Limited (« Curaleaf ») pour la production et la fourniture de fleurs de cannabis en vrac destinées aux marchés internationaux. Si l’entente est pleinement mise en œuvre, sa valeur contractuelle totale potentielle pourrait atteindre 21 millions de dollars canadiens sur toute sa durée, sur la base des volumes d’approvisionnement engagés et des modalités de l’entente.

Cette entente représente le premier engagement d’approvisionnement à long terme de Cannara destiné aux marchés internationaux. Dans le cadre de cette opportunité, Cannara a mis en service deux zones de culture supplémentaires sur son site de Valleyfield au cours du troisième trimestre de l’exercice 2026, portant ainsi à 14 le nombre total de zones en production sur les 24 zones de culture de 25 000 pieds carrés chacune. Afin de répondre à la demande commerciale prévue, la Société prévoit de mettre en service quatre zones de culture supplémentaires d’ici la fin de l’exercice 2027, ce qui porterait le nombre total de zones de culture en service à 18 sur 24. Une fois achevée, cette expansion devrait porter la capacité de production annuelle à 75 000 kg, permettant ainsi à Cannara d’atteindre sa capacité de production cible avec environ un an d’avance par rapport à son calendrier initial prévu pour l’exercice 2028.

Curaleaf est l’un des principaux fournisseurs internationaux de produits à base de cannabis destinés aux consommateurs, disposant d’un réseau de distribution bien établi en Europe, au Royaume-Uni, au Canada et en Australasie. L’entente permet à Cannara d’accéder aux marchés internationaux du cannabis médical grâce à une relation commerciale avec l’un des principaux opérateurs mondiaux du secteur, ce qui confirme une nouvelle fois la qualité de la plateforme de culture de la société, la qualité de ses produits et sa capacité à se développer.

Il s’agit d’une entente à long terme, qui prendra effet le 1er août 2026 et prévoit une clause de renouvellement mutuelle. Dans le cadre de cette entente, Curaleaf soutiendra Cannara dans ses démarches visant à obtenir la certification BPF de l’Union Européenne (EU-GMP) pour son centre de transformation situé sur le site de Valleyfield. Dans l’intervalle, toutes les fleurs de cannabis fournies dans le cadre de cette entente seront entièrement séchées et transformées dans le respect des normes EU-GMP au sein de l’installation certifiée EU-GMP de Curaleaf au Canada, avant d’être mises sur les marchés internationaux du cannabis médical. La certification EU-GMP est largement reconnue sur les marchés européens du cannabis médical et devrait faciliter davantage la capacité de Cannara à fournir ses produits en Europe.

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat d’approvisionnement avec Cannara, une entreprise qui a mis en place une impressionnante plateforme de culture, soutenue par une solide équipe opérationnelle et un engagement clair en faveur de la qualité », a déclaré Boris Jordan, président-directeur général de Curaleaf.

Cette entente représente une étape clé dans notre stratégie de croissance et notre premier engagement d’approvisionnement à long terme pour les marchés internationaux », a déclaré Zohar Krivorot, fondateur et président-directeur général de Cannara. « Collaborer avec un leader mondial tel que Curaleaf confirme la qualité de notre culture, la force de notre équipe et les bases que nous avons établies à Valleyfield. En nous appuyant sur la position de leader que nous avons acquise au Canada, cette entente opportune nous permet de tirer parti de notre plateforme de culture existante pour fournir du cannabis haut de gamme cultivé au Québec à des patients et consommateurs internationaux, tout en poursuivant notre expansion au Canada. Nous nous réjouissons à l’idée d’une relation durable et fructueuse avec Curaleaf. »

« La conclusion d’une entente d’approvisionnement internationale à long terme avec un partenaire de l’envergure de Curaleaf offre à Cannara un cadre commercial solide pour répondre à la demande internationale tout en restant concentrés sur notre stratégie de croissance principale au Canada », a commenté Nicholas Sosiak, directeur des opérations et directeur financier par intérim de Cannara. « Notamment, cette opportunité accélère notre plan d’expansion à Valleyfield d’environ un an, ce qui nous permet de mettre en service des capacités de culture supplémentaires plus tôt que prévu, tout en ouvrant clairement la voie à une croissance progressive du chiffre d’affaires et à la création de valeur à long terme pour les actionnaires. »

CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Chef des opérations & CFO intérimaire

nick@cannara.ca Zohar Krivorot

Fondateur et PDG

zohar@cannara.ca



À PROPOS DE CANNARA

Cannara Biotech Inc . (TSX : LOVE) (OTCQX : LOVFF) (FRA : 8CB0), est un producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure à prix abordable et de produits dérivés du cannabis. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, d’une superficie totale de plus de 1 600 000 pieds carrés, qui lui permettent d’atteindre une production annuelle potentielle de 100 000 kg. Tirant parti des coûts énergétiques avantageux du Québec, Cannara met en œuvre un modèle de production efficace et à faible coût. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca.

À PROPOS DE CURALEAF

Curaleaf Holdings, Inc. (TSX : CURA) (OTCQX : CURLF) est l’un des principaux fournisseurs internationaux de produits de consommation à base de cannabis, dont la mission est d’améliorer la vie des gens en cultivant, en partageant et en célébrant le pouvoir de cette plante. Le réseau de distribution unique de Curaleaf International, présent en Europe, au Canada et en Australasie, allie une science et une recherche pionnières à des techniques de pointe en matière de culture, d’extraction et de production. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site ir.curaleaf.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse peut contenir des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et la Société n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si la législation sur les valeurs mobilières applicable l’exige. Les déclarations prospectives se rapportent à des événements ou à des performances futures et reflètent les attentes ou les convictions de la direction de la Société concernant des événements futurs. Elles comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant les avantages escomptés de l’entente et du partenariat stratégique avec Curaleaf, l’approvisionnement prévu en fleurs de cannabis, la valeur contractuelle totale potentielle de l’entente et la mesure dans laquelle cette valeur sera réalisée, l’exécution par les parties de leurs obligations respectives, la poursuite et l’obtention éventuelle de la certification EU-GMP, l’entrée prévue sur les marchés internationaux et l’expansion sur ces marchés, ainsi que la stratégie d’expansion de la Société.

Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « prévoit », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou la forme négative de ces termes ou une terminologie comparable. Dans le présent document, certaines déclarations prospectives sont identifiées par des mots tels que « peut », « futur », « prévu », « a l’intention » et « estime ». De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Espace investisseurs » de notre site web à l’adresse https://www.cannara.ca/fr/investisseurs/.

D’autres risques dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’elle estime non significatifs pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur des hypothèses que nous estimons raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces informations, car les résultats réels peuvent différer des informations prospectives. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des informations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances commerciales, les conditions du marché et la demande des clients. Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont soumises aux mises en garde qui précèdent, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire ou si le contexte l’indique autrement, les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.