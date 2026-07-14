Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Sparinvest

Det oplyses, at der d. 14. juli 2026 i tidsrummet 09:45 til 12:33 er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdeling i Investeringsforeningen Sparinvest.

Indre værdi for nedenstående afdeling har i perioden været undervurderet:

ISIN Order book code Afdelingsnavn Påvirkning op til DK0010298272 SPIUSGKL INDEX USA Growth KL -0,57%

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg

Dirk Schulze