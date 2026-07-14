Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Sparinvest

 | Source: Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest

Det oplyses, at der d. 14. juli 2026 i tidsrummet 09:45 til 12:33 er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdeling i Investeringsforeningen Sparinvest. 
Indre værdi for nedenstående afdeling har i perioden været undervurderet: 

ISINOrder book codeAfdelingsnavnPåvirkning op til
DK0010298272SPIUSGKLINDEX USA Growth KL-0,57%

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg

Dirk Schulze


GlobeNewswire

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