Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Sparinvest

Det oplyses, at der d. 14. juli 2026 i tidsrummet 09:45 til 12:33 er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdeling i Investeringsforeningen Sparinvest.
Indre værdi for nedenstående afdeling har i perioden været undervurderet:
|ISIN
|Order book code
|Afdelingsnavn
|Påvirkning op til
|DK0010298272
|SPIUSGKL
|INDEX USA Growth KL
|-0,57%
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg
Dirk Schulze