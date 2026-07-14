Payhawk franchit le seuil symbolique des 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents et accélère sa croissance en Europe tout en optimisant ses opérations, grâce à une restructuration qui intègre nativement l’IA

PARIS, 14 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, la plateforme de gestion des dépenses AI-native, a dépassé la barre symbolique des 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents et atteint le statut de « Centaure », rejoignant les quelques 250 éditeurs de logiciels privés du monde entier qui ont franchi cette étape. Selon Bessemer Venture Partners, les membres de ce club très restreint sont sept fois plus rares que les « Licornes » qui affichent un revenu annuel supérieur à 1 milliard de dollars.

Au cours des 24 derniers mois, Payhawk a restructuré ses produits et ses opérations autour d’agents IA autonomes. En conséquence, sa croissance s’est accélérée et le fait que l’entreprise ait franchi le seuil des 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents ne témoigne pas seulement de la qualité de ses solutions logicielles, mais démontre également comment une entreprise qui intègre nativement l’IA fonctionne.



Selon Hristo Borisov, co-fondateur et PDG de Payhawk : « En 2018, lorsque nous avons lancé Payhawk, nous avions pour objectif d’optimiser la manière dont les entreprises gèrent leurs dépenses, un problème que nous estimions à environ 1 milliard de dollars et dont nous pensons aujourd’hui qu’il représente plus de mille fois cette somme. Au quatrième trimestre de cette année, un paiement sur 500 effectué à l’aide d’une carte d’entreprise en Europe utilisera une carte Payhawk. Bien au-delà des cartes de paiement destinées aux entreprises, nous avons étendu nos activités au règlement des factures et à la gestion des comptes fournisseurs, à la réservation de déplacements professionnels et à la simplification du processus d’achat (procure-to-pay). Le fait que nous ayons franchi le seuil symbolique des 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents est la preuve qu’une plateforme AI-native qui redéfinit les standards de sa catégorie a sa place en Europe et peut se développer pour étendre son offre au monde entier ».

Pas seulement un produit IA, mais une entreprise AI-native



Ces performances ont été alimentées par une restructuration de l’entreprise elle-même, qui s’est efforcée d’intégrer nativement l’IA. Le revenu annuel récurrent par collaborateur à plein temps a augmenté de 75 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 238 000 dollars, tandis que l’IA prend en charge une large part du travail de l’ensemble de l’entreprise : 76 % des demandes de support sont désormais entièrement résolues par l’IA, l’équipe Vente a généré 159 % de revenus nets supplémentaires issus de nouveaux comptes tout en réduisant ses effectifs de 10 % et les départements Produits et Ingénierie livrent 57 % de fonctionnalités en plus avec des taux de régressions plus faibles.



« Je suis particulièrement fier de l’efficacité avec laquelle nous en sommes arrivés là. Depuis la fondation de l’entreprise, nous avons transformé environ 120 millions dollars de capitaux mobilisés en 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents, soit un ratio historique de consommation de trésorerie d’environ 1,2x, tout en déployant seulement la moitié du capital d’investissement collecté. L’IA fait désormais le gros du travail dans l’ensemble de l’entreprise et la technologie est devenue notre principal moteur de croissance, » ajoute Hristo Borisov.



Une efficacité opérationnelle considérablement renforcée

Au quatrième trimestre 2026, 1 paiement sur 500 à l’aide d’une carte de paiement d’entreprise en Europe s’effectuera via une carte Payhawk

Le revenu annuel récurrent par collaborateur à plein temps atteint 238 000 dollars, soit une hausse de 75 % par rapport à l’année précédente

Le volume total de paiements exécutés via la plateforme enregistre une augmentation de 95 % par rapport à l’année précédente

Les revenus issus des nouveaux comptes augmentent de 159 % par rapport à l’année passée, tandis que l’équipe en charge des ventes a réduit ses effectifs de 10 %

Jusqu’à présent, 120 millions de dollars de capitaux mobilisés convertis en 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents, portés par la qualité des talents européens





Adoption par les clients et nouveaux produits AI-native

Le volume total de paiements a augmenté de 95 % par rapport à l’année précédente et l’entreprise prévoit qu’un paiement sur 500 à l’aide d’une carte d’entreprise en Europe transitera par la plateforme Payhawk d’ici la fin de l’année. L’un des principaux moteurs de cette croissance réside dans la nouvelle ligne de produits Payhawk AI-native, notamment Travel Agent et Financial Controller Agent, qui permettent d’effectuer des réservations pour des déplacements professionnels et de rassembler les factures des sites Internet fournisseurs au même endroit pour les collaborateurs. Aujourd’hui, Payhawk fournit ses services à des entreprises qui affichent un taux de croissance parmi les plus élevés d’Europe, dont Flatpay, Aikido, Apollo AI, Vox AI ou Nscale.

Bâtir l’avenir de la gestion des dépenses

« Nous abordons l’avenir avec beaucoup d’enthousiasme. La combinaison de l’IA, d’une infrastructure de paiement et de systèmes destinés aux grandes entreprises représente un parfait catalyseur d’innovation. Au cours des cinq prochaines années, la manière dont les entreprises dépensent leur argent et gèrent leur trésorerie va drastiquement changer. Notre but est d’aider des entreprises comptant 500 employés à fonctionner à l’aide d’une équipe Finance réduite composée de deux personnes et nous nous efforçons de rendre cet objectif réalisable par n’importe quelle entreprise du monde entier, » conclut Hristo Borisov.



À propos de Payhawk :

Payhawk est une plateforme offrant une solution de gestion des dépenses à destination des moyennes et grandes entreprises implantées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Elle les accompagne dans la gestion et l’automatisation de leurs processus financiers tout en leur permettant de garder une visibilité et un contrôle sur leurs dépenses professionnelles.

En regroupant les cartes d’entreprise, les notes de frais, les factures fournisseurs, et en proposant des intégrations ERP, comptables et de ressources humaines (RH), Payhawk accompagne ses clients dans plus de 32 pays et les aide à gagner en efficacité, à contrôler leurs dépenses à grande échelle et à toujours faire preuve d’agilité. Payhawk dispose de bureaux basés à New-York, Londres, Paris, Berlin, Barcelone, Amsterdam, Vilnius et Sofia, et compte parmi ses clients des entreprises renommées telles que Loft Orbital, Akur8, Zenchef, Harmattan IA, Believe ou encore Resilience.