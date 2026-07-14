HERE démocratise le vibe coding dans les secteurs réglementés

NEW YORK, 14 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HERE Enterprise (here.io), le navigateur d’IA d’entreprise conçu comme un espace de travail sécurisé, annonce ce jour le lancement de HERE Studio, un nouvel environnement de création d’applications qui permet à tout employé de créer des applications professionnelles en langage naturel et de les publier dans le navigateur HERE Enterprise Browser. Contrairement à la plupart des plateformes de développement d’applications basées sur le vibe coding, HERE Studio offre la sécurité, la gouvernance et l’intégration des flux de travail nécessaires aux organisations réglementées et aux grandes entreprises.

Grâce à HERE Studio, les employés non techniques peuvent facilement créer des outils qui facilitent leurs tâches quotidiennes et améliorent leur productivité. Par exemple, un responsable commercial peut créer un tableau de bord « Début de journée » qui extrait simultanément les informations client de huit systèmes, les présente sous forme de visualisations avec une mise en page personnalisée, et ce, sans aucune intervention de l’utilisateur. Ce tableau de bord peut ensuite être partagé avec l’équipe, chaque membre ayant la possibilité de personnaliser sa propre mise en page. Ces fonctionnalités de publication, de mise en page et de personnalisation sont propres à HERE et ne sont pas disponibles pour les applications exécutées dans d’autres navigateurs Web.

HERE Studio est « conforme par conception » car il s’appuie sur l’IA d’entreprise de la société, utilise ses propres données et est déployé dans un espace de travail déjà contrôlé par l’organisation, et non sur le cloud public. Pour les secteurs réglementés, cette distinction est une exigence, et non une option.

IA approuvée La plupart des outils de création d’applications sont liés à des modèles d’IA tiers spécifiques. HERE Studio se connecte à n’importe quelle IA d’entreprise approuvée par la société, qu’il s’agisse de Claude Enterprise, ChatGPT Enterprise, Microsoft Copilot, Google Gemini ou d’un modèle propriétaire.

La plupart des outils de création d’applications sont liés à des modèles d’IA tiers spécifiques. HERE Studio se connecte à n’importe quelle IA d’entreprise approuvée par la société, qu’il s’agisse de Claude Enterprise, ChatGPT Enterprise, Microsoft Copilot, Google Gemini ou d’un modèle propriétaire. Données approuvées Les applications créées avec HERE Studio n’ont accès qu’aux données, API, ressources MCP et systèmes de génération à enrichissement contextuel de la société. Les applications sont générées conformément à un contrat d’IA qui garantit le respect des normes de marque, du système de conception, de la charte graphique, de la classification des données, de l’interopérabilité FDC3, des droits d’accès aux API et de la politique de sécurité.

Les applications créées avec HERE Studio n’ont accès qu’aux données, API, ressources MCP et systèmes de génération à enrichissement contextuel de la société. Les applications sont générées conformément à un contrat d’IA qui garantit le respect des normes de marque, du système de conception, de la charte graphique, de la classification des données, de l’interopérabilité FDC3, des droits d’accès aux API et de la politique de sécurité. Environnement approuvé Les organisations choisissent précisément qui a accès à HERE Studio : un groupe de développeurs désigné, l’ensemble des employés ou toute autre configuration intermédiaire. Chaque application bénéficie de toutes les fonctionnalités de productivité offertes par HERE, avec les politiques de gouvernance et de sécurité de l’entreprise intégrées dès le départ. Aucune propriété intellectuelle ni aucune donnée sensible ne quitte l’environnement.

Les organisations choisissent précisément qui a accès à HERE Studio : un groupe de développeurs désigné, l’ensemble des employés ou toute autre configuration intermédiaire. Chaque application bénéficie de toutes les fonctionnalités de productivité offertes par HERE, avec les politiques de gouvernance et de sécurité de l’entreprise intégrées dès le départ. Aucune propriété intellectuelle ni aucune donnée sensible ne quitte l’environnement. Accès approuvé Une fois créée, une application peut être mise à disposition d’utilisateurs individuels ou de groupes, directement à partir des systèmes de gestion des identités et des accès déjà utilisés par l’entreprise, tels que Microsoft Entra ou Okta. Ainsi, la gestion des droits d’accès ne nécessite aucune infrastructure supplémentaire.





« L’IA promet d’offrir à chacun la liberté de créer ses propres applications, parfaitement adaptées à ses besoins. Mais pour des milliers de professionnels des secteurs réglementés, cela n’a rien d’une réalité », a déclaré Mazy Dar, PDG de HERE. « Avec HERE Studio, les employés de la banque, de la santé et du secteur public peuvent profiter des gains de productivité liés à la création de leurs propres applications, dans un environnement d’entreprise entièrement sécurisé, validé et contrôlé. »

Une nouvelle façon d’accéder aux logiciels, conçue pour les méthodes de travail humaines

Comme HERE Studio est intégré à l’espace de travail géré par HERE, chaque application créée bénéficie de l’ensemble des outils de productivité HERE : interopérabilité basée sur les signaux qui connecte les applications en temps réel, prise en compte de la charte graphique, notifications exploitables et mises en page affichant les outils et les données les plus pertinents pour une tâche ou un rôle donné. Les applications et les widgets peuvent être assemblés dans des tableaux de bord dédiés, appelés « Supertabs », et publiés à l’échelle de l’organisation. Chaque utilisateur peut ensuite personnaliser ses mises en page. Une application créée en quelques minutes offre les mêmes performances qu’une application qui aurait été développée pendant des mois.

« Nous entrons dans une ère de logiciels hyper-personnalisés, où des applications essentielles telles que Salesforce, ServiceNow ou Atlassian seront disponibles via différentes interfaces, et où l’utilisateur choisira son mode d’utilisation », a déclaré Jonathan Brierly, directeur de l’expérience utilisateur chez HERE. « Comme le montrent nos études de temps et de mouvements menées auprès de centaines de professionnels, la grande majorité préfère une interface visuelle à une succession chronologique de conversations textuelles. Les utilisateurs créeront des mises en page personnalisées avec des applications et des widgets sur mesure qui afficheront uniquement les données nécessaires à la tâche en cours, sans avoir à changer d’onglet ni à apprendre à formuler des requêtes complexes. Nous sommes convaincus que le navigateur d’entreprise sécurisé, avec ses nombreuses fonctionnalités favorisant activement la productivité, est l’environnement idéal pour cela. »

HERE Studio est disponible en avant-première pour les clients de HERE Enterprise Browser. Rendez-vous sur here.io pour en savoir plus.

À propos de HERE Enterprise

HERE est un navigateur d’IA d’entreprise conçu spécifiquement comme un espace de travail contrôlé. Il offre aux employés un accès unifié à leurs applications et à l’IA, et permet aux organisations de déployer et de gérer les deux. En réunissant applications, données, flux de travail et IA dans un environnement sécurisé unique, HERE aide les organisations à accroître leur productivité, à renforcer leur sécurité et à conserver un contrôle total, sans dépendre d’un fournisseur et sans fragmentation.

Utilisé par 90 % des institutions financières mondiales et comptant parmi ses clients des organismes publics, le secteur de la défense, de la santé, etc., HERE n’est pas un simple outil d’entreprise : c’est la couche technologique qui ouvre la voie à tout le reste. HERE a créé la norme d’interopérabilité FDC3, désormais open source sous FINOS, une filiale de la Linux Foundation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur here.io.

Contact presse

Mitra Roknabadi

press@here.io