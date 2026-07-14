Beanfield et 1VALET étendent leur partenariat afin d’offrir une expérience connectée aux résidents dans les communautés d’immeubles multi-logements canadiens

TORONTO et VANCOUVER, British Columbia et MONTRÉAL et OTTAWA, Ontario, 14 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beanfield, l’un des principaux fournisseurs indépendants de télécommunications 100 % fibre optique au Canada, et 1VALET, leader canadien des logiciels de gestion d’immeubles, ont annoncé un partenariat d’intégration non exclusif visant à simplifier la connectivité, à fluidifier l’exploitation des immeubles et à améliorer l’expérience des résidents dans les complexes d’habitation collectifs. Grâce à cette intégration, les résidents de certains immeubles desservis par Beanfield peuvent bénéficier de leur connexion Internet ainsi que de l’accès à l’immeuble, des commodités, de la livraison et des services aux résidents via l’application dédiée de 1VALET. En combinant les services de connectivité de Beanfield avec la plateforme d’immeubles intelligents de 1VALET, ce partenariat offre une expérience plus fluide aux résidents tout en simplifiant la prestation de services pour les équipes de gestion immobilière.

« Chez Beanfield, nous pensons que l’Internet par fibre optique va au-delà de la vitesse de la connexion — il s’agit de la manière dont cette connexion améliore le quotidien des Canadiens », a déclaré Mike Massie, directeur des revenus pour le secteur résidentiel chez Beanfield. « Notre collaboration avec la plateforme résidentielle de 1VALET permet à nos clients de bénéficier d’une expérience plus intégrée et plus cohérente dès qu’ils pénètrent dans leur immeuble. Il s’agit d’une étape importante dans notre mission visant à connecter davantage de Canadiens à notre réseau 100 % fibre, rapide et fiable. »

Les deux entreprises ont souligné leur engagement commun en faveur de l’interopérabilité, du choix des clients et des écosystèmes technologiques ouverts. En combinant leurs atouts respectifs et en collaborant sur des opportunités sur le marché des immeubles collectifs, Beanfield et 1VALET visent à accélérer leur croissance, à soutenir l’innovation et à offrir une valeur ajoutée aux résidents, aux promoteurs et aux propriétaires immobiliers à travers le Canada. Alors que la demande en matière de vie connectée ne cesse de croître, les deux entreprises restent déterminées à travailler avec un large éventail de partenaires afin de garantir que les communautés aient accès aux solutions qui répondent le mieux à leurs besoins.

« 1VALET a été conçu par des exploitants, pour les exploitants — et pour les résidents qui vivent dans les immeubles que nous desservons », a déclaré Demetrios Barnes, PDG de 1VALET. « Les résidents ne devraient pas avoir à se demander quelle application fait quoi, et les exploitants ne devraient pas avoir à gérer des systèmes isolés. Notre rôle est de rendre l’expérience aussi fluide que possible, quel que soit le fournisseur de connectivité derrière les murs. Ce partenariat avec Beanfield renforce notre approche d’écosystème ouvert, en réunissant la connectivité, l’expérience des résidents et l’exploitation des immeubles au sein d’une plateforme unique. »

Beanfield et 1VALET se concentrent dans un premier temps sur l’expérience d’intégration pour les résidents de certains immeubles desservis par Beanfield à Toronto, Montréal, Vancouver et Ottawa , d’autres intégrations et améliorations de l’expérience résidentielle étant prévues à mesure que le partenariat évoluera. Ce partenariat reflète l’engagement de 1VALET à collaborer avec les principaux fournisseurs de technologies et de connectivité afin d’offrir davantage de choix et de flexibilité aux propriétaires immobiliers et aux résidents.

À propos de Beanfield

Beanfield est une entreprise de télécommunications indépendante disposant de ses propres infrastructures. Fondée en 1988 dans un esprit d’innovation et d’audace, elle a étendu son réseau 100 % fibre optique pour desservir les marchés de Toronto, Montréal, Vancouver , et Ottawa. La mission de Beanfield est d’offrir une alternative nécessaire aux grands joueurs de l’industrie et une connectivité haut débit par fibre optique de qualité supérieure aux clients professionnels et particuliers des plus grandes villes du Canada , tout en les accompagnant grâce à une équipe entièrement basée au Canada. Beanfield estime que chacun mérite une connectivité de qualité à un prix équitable — car c’est ainsi que les choses devraient être.

À propos de 1VALET

1VALET est le leader en matière de système d’exploitation immobilier (BOS) au Canada destiné aux résidences collectives. Il relie l’expérience des résidents, l’exploitation des immeubles, l’accès intelligent et les technologies partenaires via une plateforme unifiée. L’écosystème de l’entreprise comprend sa plateforme d’interphone et d’accès intelligent, son application dédiée à l’expérience des résidents et son portail de gestion immobilière et d’exploitation. Reconnu par plus de 300 promoteurs, propriétaires et gestionnaires d’actifs à travers l’Amérique du Nord, 1VALET aide les équipes immobilières à simplifier leurs opérations, à renforcer la sécurité, à améliorer l’engagement des résidents et à bénéficier d’une visibilité à l’échelle de leur portefeuille grâce à une solution unique et évolutive. En regroupant des technologies fragmentées au sein d’un écosystème connecté, 1VALET permet une gestion plus efficace des immeubles, une expérience résidentielle fluide et une gestion plus intelligente du parc immobilier, du trottoir jusqu’à l’appartement.

Contact média :

Beanfield

Kaitlin Buckley

Vice-présidente Marque et Marketing , Beanfield

416-532-1555

kaitlin@beanfield.com

1VALET

Médérique Mercier

Responsable marketing, 1VALET

438-829-1444

mmercier@1valet.com

