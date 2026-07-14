Rackspace Technology in zwei Kategorien des „2026 ISG Provider Lens®, Private/Hybrid Cloud – Data Center Services Report“ als führender Anbieter ausgezeichnet

SAN ANTONIO, July 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein weltweit führender Anbieter von KI-Infrastruktur und KI-Lösungen für Unternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im 2026 ISG Provider Lens®, Private/Hybrid Cloud – Data Center Services Report in den USA und im Vereinigten Königreich in den folgenden zwei Kategorien als führender Anbieter ausgezeichnet wurde:

Verwaltete Services für KI-fähige Infrastruktur – Mittelstand

Verwaltete Cloud-Hosting-Lösungen und ausfallsichere Infrastrukturdienste

Die Auszeichnung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Rackspace als verlässlicher Partner für Unternehmen, die KI produktiv einsetzen, ihre IT-Infrastruktur modernisieren und gleichzeitig höchste Anforderungen an Governance, Sicherheit und Compliance in Private-, Hybrid- und Sovereign-Cloud-Umgebungen erfüllen wollen.

„Der Markt hat die Phase der KI-Experimente hinter sich gelassen. Heute geht es darum, KI produktiv einzusetzen – und dafür reichen GPUs oder Infrastruktur allein nicht aus. Erfolgreiche KI-Projekte erfordern klar geregelte Betriebsprozesse, flexible Bereitstellungsmodelle und produktionsreife KI-Services, die sich auch in komplexen Unternehmensumgebungen zuverlässig skalieren lassen“, so Bryan Litchford, Head of Product, Engineering, and Data Centers bei Rackspace. „Die Auszeichnung durch ISG bestätigt unseren strategischen Ansatz: Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre KI-Initiativen in messbaren Geschäftserfolg zu überführen – ohne Kompromisse bei Kontrolle, Sicherheit und Resilienz einzugehen, die insbesondere in regulierten Branchen unverzichtbar sind.“

In seiner Bewertung hob ISG insbesondere die Stärken von Rackspace im Bereich der verwalteten Services für KI-fähige Infrastruktur hervor. Genannt werden unter anderem die verwalteten privaten KI-Angebote, die Dienstleistungen im Bereich „AI Reliability Engineering“ (AIRE), die auf VMware Cloud Foundation basierenden Lösungen sowie die Partnerschaften, die darauf abzielen, die Einführung von KI in Unternehmen zu beschleunigen. Besonders positiv bewertete der Bericht die Fähigkeit von Rackspace, Unternehmen auf ihrem Weg von ersten KI-Pilotprojekten hin zu messbaren Geschäftsergebnissen zu begleiten – insbesondere in stark regulierten Branchen.

„Rackspace Technology differenziert sich durch die Kombination automatisierter Hybrid-Cloud-Betriebsmodelle mit KI-Infrastrukturservices für den produktiven Einsatz. Dadurch können Unternehmen komplexe IT-Landschaften modernisieren und KI gleichzeitig kontrolliert und skalierbar einführen“, so Shashank Rajmane, Lead Analyst.

ISG hebt in den bewerteten Kategorien unter anderem folgende Stärken hervor:

Verwaltete Services für KI-fähige Infrastruktur, optimiert für KI-Workloads im Unternehmensumfeld

Dienstleistungen im Bereich „AI Reliability Engineering“ für DataOps, MLOps, LLMOps und operative Governance

Flexible Bereitstellungsmodelle für kundeneigene, Colocation- und von Rackspace verwalteten Umgebungen

Auf VMware Cloud Foundation basierende Architekturen, die einen nahtlosen Hybridbetrieb unterstützen

Resiliente Infrastrukturen mit hoher Verfügbarkeit sowie umfassenden Sicherheits- und Disaster-Recovery-Funktionen

Spezialisierte Unterstützung für regulierte Branchen mit hohen Anforderungen an Compliance, Governance und Datenresidenz

Hier können Sie den vollständigen Bericht herunterladen: https://go.rackspace.com/lp/dl/2026-isg-data-center-services-report.

Weitere Informationen zur KI-fähigen Infrastruktur sowie zu den Sovereign-Cloud- und Managed-Cloud-Lösungen von Rackspace Technology finden Sie unter www.rackspace.com.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT) ist der Betreiber des gesamten KI-Stacks für Unternehmen, von der regulierten Private Cloud bis hin zu KI-Inferenz und Agenten in der Produktion. Mit einem Outcomes-as-a-Service-Modell, das auf einer sicheren Infrastruktur, soliden Datengrundlagen und vor Ort stationierten Technik basiert, liefert Rackspace Geschäftsergebnisse für regulierte und geschäftskritische Branchen, in denen Governance, Souveränität und Verfügbarkeit unverzichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.rackspace.com.

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