Wawanesa Vie lance une nouvelle assurance maladies graves pour enfants

WINNIPEG, Manitoba, 14 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le but d’offrir aux familles un soutien financier essentiel lorsqu’elles en ont le plus besoin, Wawanesa Vie a ajouté l’assurance maladies graves pour enfants à sa gamme croissante de produits abordables.

Conçue pour renforcer la protection de toute la famille, l’assurance maladies graves pour enfants de Wawanesa Vie couvre 33 problèmes de santé graves, y compris le cancer, le diabète de type 1, l’autisme, la paralysie cérébrale et la cardiopathie congénitale, ainsi que neuf problèmes de santé supplémentaires admissibles à un paiement partiel. En cas de diagnostic d’une maladie couverte, les familles reçoivent un paiement forfaitaire non imposable flexible, qu’elles peuvent utiliser selon leurs besoins pour gérer les coûts liés à une maladie infantile grave.

« Pour un parent, rien n’est plus important que la santé de son enfant, a déclaré Dean Chambers, vice-président et chef de l’exploitation, Activités d’assurance vie, chez Wawanesa. Lorsqu’une maladie survient, elle a des répercussions importantes. Les familles ne devraient pas avoir à endurer un stress financier en plus de tout le reste. Notre nouvelle assurance maladies graves pour enfants aide les parents à se concentrer sur ce qui compte le plus. »

Le produit comprend un avenant d’assurance temporaire pour enfants de 25 000 $, avec la possibilité d’augmenter le montant de la garantie à 100 000 $. Lorsque l’enfant a de 21 à 25 ans, l’avenant peut être converti, sans preuve médicale, en une police d’assurance temporaire ou permanente d’une valeur allant jusqu’à cinq fois le montant initial. L’assurance maladies graves pour enfants de Wawanesa Vie comprend aussi le paiement de primes fixes garanties pendant 20 ans et une assurance en vigueur jusqu’à 75 ans. Si aucune réclamation n’est faite, nous remboursons le total des primes pour offrir encore plus de valeur aux familles.

En plus de la protection financière, l’assurance donne accès, sans réclamation, aux services de soins de santé virtuels et à une application ludique de santé mentale conçue spécialement pour les enfants.

L’introduction de l’assurance maladies graves pour enfants renforce le portefeuille de solutions axées sur la famille de Wawanesa Vie. Celui-ci comprend des améliorations récentes à l’assurance temporaire, à l’assurance vie entière et à l’assurance maladies graves, ainsi que des programmes et des services de soutien novateurs. Pour en savoir plus, visitez le site wawanesalife.com .

À propos de la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

Fondée en 1896, La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est l’une des plus importantes compagnies du genre au Canada. Elle est détenue entièrement par ses membres, grâce à des revenus annuels de plus de 4,1 milliards de dollars et à un actif de 12,5 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, Wawanesa est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des solutions en matière d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, un fournisseur de premier plan à l’échelle nationale en assurance des particuliers et des entreprises. En mars 2026, Wawanesa a conclu une entente pour acquérir La compagnie d’assurance Everest du Canada afin de renforcer ses capacités en matière d’assurance des entreprises et de faire progresser sa stratégie de croissance à long terme.

Wawanesa est fière de servir plus de 1,8 million de membres partout au Canada. La Compagnie soutient activement des organismes qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 4 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont 2,5 millions de dollars chaque année pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, allez à wawanesa.com .