La Financière Fig dépasse la barre des 500 $ millions de prêts accordés tout en développant sa plateforme de services financiers

TORONTO, 14 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Financière Fig , une fintech canadienne de premier plan soutenue par le Régime de retraite des enseignants de l’Ontario et Fairstone Bank , a annoncé aujourd’hui avoir officiellement prêté plus de 500 millions de dollars aux Canadiens, marquant ainsi une étape majeure dans la croissance de l’entreprise et reflétant la confiance que les Canadiens accordent à son approche en matière de crédit.

Depuis son lancement en 2023, Fig a reçu plus de 1,2 million de demandes de prêt de la part de Canadiens et a recueilli plus de 1 200 avis sur Trustpilot, avec une note moyenne de 4,8 sur 5, ce qui témoigne d’une demande croissante pour des produits financiers transparents, assortis de conditions claires, d’un remboursement structuré et d’une expérience centrée sur le client.

« Atteindre le demi-milliard de dollars de prêts accordés est une étape dont nous sommes extrêmement fiers. Ce qui nous rend encore plus fiers, c’est la confiance que les Canadiens nous ont accordée », a déclaré François Côté, président et chef de la direction de la Financière Fig. « Nous avons commencé par aider les Canadiens à mieux emprunter, mais notre ambition a toujours été bien plus grande. Nous construisons un partenaire financier sur lequel les Canadiens peuvent compter à chaque étape de leur vie financière. »

« Depuis notre lancement, nous avons reçu plus de 1,2 million de demandes, dont 40 % ont été soumises en dehors des heures d’ouverture habituelles des banques », a déclaré Monisha Sharma, cheffe des revenus chez la Financière Fig. « Cela indique que les Canadiens veulent des services financiers adaptés à leur mode de vie, et non aux horaires bancaires. Tout ce que nous développons est conçu pour rendre la gestion de l’argent plus simple, plus transparente et plus accessible. Franchir cette étape importante n’est qu’un début. »

Depuis le début, Fig s'est engagée à répondre aux besoins des Canadiens là où ils se trouvent. À l'avenir, l'entreprise va renforcer ses investissements dans l'éducation financière, les partenariats et les nouveaux produits financiers qui aident les Canadiens à emprunter, dépenser, épargner et se construire un avenir en toute confiance.

Parler Finance avec FinTalk

Dans le cadre de ce nouveau chapitre, Fig lance officiellement FinTalk , son podcast dédié à simplifier les discussions sur l’argent pour les Canadiens.

Animé par Monisha Sharma, cheffe des revenus, FinTalk rassemble des dirigeants de Fig et des personnalités reconnues du secteur financier pour des discussions concrètes sur les sujets financiers qui tiennent le plus à cœur aux Canadiens, notamment:

« L’argent peut sembler intimidant, mais n’a pas besoin de l’être », a déclaré Sharma. « FinTalk vise à rendre les discussions financières accessibles, concrètes et exemptes de tout jugement. Que vous cherchiez à établir votre solvabilité, à acheter votre première maison, à vous protéger contre les arnaques ou simplement à prendre des décisions financières plus judicieuses, nous voulons que les Canadiens se sentent plus en confiance face à leur argent. »

« Les gens n’ont pas besoin de davantage de jargon financier. Ils ont besoin de conseils clairs et concrets qu’ils peuvent réellement mettre en pratique », explique Bruce Sellery, PDG de Credit Canada. « C’est exactement ce que nous faisons chez Credit Canada, et c’est pourquoi nous sommes ravis de participer à FinTalk et d’aider davantage de Canadiens à prendre confiance en leurs capacités de gestion financière. »

Écoutez les épisodes de FinTalk sur Spotify , YouTube , Apple et Amazon .

Célébrer la forme financière

Pour marquer cette étape importante, Fig s’est associé à GoodLife Fitness afin d’encourager les Canadiens à investir à la fois dans leur bien-être financier et physique.

Cette campagne reflète la conviction de Fig selon laquelle l’adoption d’habitudes financières saines, tout comme celle d’habitudes physiques, nécessite de la constance, du soutien et les bons outils.

Le concours est ouvert jusqu’au 31 août 2026. Le gagnant du grand prix recevra 7 500 $ CAD en espèces, et deux autres gagnants recevront chacun un abonnement d’un an à GoodLife Fitness (d’une valeur de 1 175 $ CAD) ainsi que 75 $ CAD en espèces. Le tirage au sort aura lieu le 4 septembre 2026.

Tous les détails du concours et le règlement officiel sont disponibles sur https://fig.ca/documents/Gym_2026_FR.pdf

Pour en savoir plus sur la Financière Fig, rendez-vous sur https://fig.ca .

À propos de Fig

Fig est une plateforme canadienne de services financiers numériques qui propose des prêts personnels assortis de conditions claires et d’un plan de remboursement structuré. Fig bénéficie du soutien de la Banque Fairstone, un prêteur canadien de confiance fort de plusieurs décennies d’expérience, et du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, l’un des plus grands investisseurs institutionnels au monde. Cette alliance allie une expertise reconnue en matière de crédit à un soutien financier à long terme.