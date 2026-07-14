Lactalis North America déploie ISNetworld® sur d'autres sites aux États-Unis

DALLAS, 14 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN, leader mondial des services de gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, a annoncé que Lactalis North America, l’un des principaux acteurs mondiaux du secteur laitier, avait étendu son utilisation d’ISNetworld afin d’améliorer la supervision des entrepreneurs sur l’ensemble de ses sites aux États-Unis. ISN aidera d’autres sites de Lactalis North America à coordonner leurs relations avec les entrepreneurs et à harmoniser leurs processus de qualification.

« Suite à l’acquisition de nouveaux sites, il était important pour Lactalis North America d’harmoniser les pratiques de gestion des entrepreneurs sur l’ensemble de ses sites américains », a déclaré Lee DeYoung, directeur de la santé et de la sécurité chez Lactalis US. « L’évolutivité d’ISNetworld aide à améliorer la cohérence et la rapidité de la qualification et de la supervision des entrepreneurs à mesure que l’entreprise poursuit sa croissance. »

Comment Lactalis North America étend-elle la gestion des entrepreneurs à l’ensemble de ses activités ?

Basée à Laval, en France, Lactalis est l’une des plus grandes entreprises laitières au monde, avec une présence significative dans toute l’Amérique du Nord. Lactalis US a mis en place ISNetworld en 2022 et a depuis étendu l’utilisation de la plateforme à des divisions clés telles que Lactalis US Yogurt, Lactalis American Group, Lactalis Heritage Dairy.

En 2026, Lactalis US a déployé ISNetworld sur des sites récemment acquis, notamment au Tennessee, au Michigan et au Minnesota, venant s’ajouter aux 11 sites ISNetworld déjà gérés. Cette extension intègre plus de 260 entrepreneurs supplémentaires à la plateforme, ce qui permet d’accélérer les processus de qualification et d’améliorer la visibilité et la cohérence.

Afin de continuer à renforcer la sécurité dans l’ensemble de ses opérations, Lactalis North America tire parti des outils et services d’ISNetworld, tels que :

l’évaluation CultureSight ® pour recueillir les avis des employés et des entrepreneurs afin de mieux comprendre la perception de la sécurité dans l’ensemble des opérations

pour recueillir les avis des employés et des entrepreneurs afin de mieux comprendre la perception de la sécurité dans l’ensemble des opérations L’outil de formation en ligne, qui permet de vérifier les compétences de chaque travailleur à l’issue de sa formation

qui permet de vérifier les compétences de chaque travailleur à l’issue de sa formation Les qualifications individuelles, qui permettent de s’assurer que les travailleurs sont certifiés pour effectuer leurs tâches sur site

« Il est essentiel, mais de plus en plus complexe, de maintenir des normes de sécurité et de qualification cohérentes sur l’ensemble des sites régionaux », a déclaré Kim Holly, directrice du développement commercial chez ISN. « L’extension de l’utilisation d’ISNetworld aide Lactalis à adopter une approche proactive pour renforcer la cohérence et la responsabilité dans l’ensemble de ses opérations, soutenant ainsi les normes élevées qui caractérisent ses produits. »

Pour plus d’informations sur les logiciels et services d’ISN, leaders du secteur, rendez-vous sur isn.com.

À propos d’ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs. Fort de 25 ans d'expérience, ISN met en relation 900 clients dans des secteurs à forte intensité de capital avec 90 000 entrepreneurs et fournisseurs actifs afin de promouvoir la sécurité, la santé et la durabilité sur le lieu de travail. Les marques d'ISN comprennent ISNetworld®, une plateforme mondiale de gestion en ligne des entrepreneurs et des fournisseurs, Transparency-One®, une plateforme d'approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, et Empower®, une application destinée aux travailleurs et conçue pour les aider à aller de l'avant.

ISN dispose de 12 bureaux à travers le monde qui fournissent une assistance et des formations primées à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fière de mener des efforts mondiaux visant à améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs, de servir de forum de classe mondiale pour partager les meilleures pratiques du secteur, comparer les performances, fournir des informations sur les données à ses membres et aider les décideurs, y compris les membres du conseil d'administration, à garantir l'évaluation et la surveillance des risques liés aux entrepreneurs et fournisseurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur isn.com.

À propos de Lactalis North America

Lactalis US s’engage à enrichir la vie des consommateurs en produisant des produits laitiers nutritifs et savoureux. L’entreprise propose aux États-Unis un portefeuille inégalé de marques laitières très appréciées, notamment les fromages à l’italienne Galbani®, les fromages de spécialité et les beurres gastronomiques Président®, les marques Kraft®de fromages naturels et râpés, le fromage blanc, la ricotta et la crème fraîche de Breakstone’s®, les fromages Cracker Barrel®, le cheddar Black Diamond®, le lait Parmalat®, ainsi que les yaourts Siggi's®et Stonyfield Organic®.

Aux États-Unis, l’entreprise compte environ 4 000 collaborateurs et est présente dans huit États, avec 11 sites de production et des sièges sociaux situés à New York et à Buffalo (New York), à Chicago (Illinois), à Bedford (New Hampshire) et à San Fernando (Californie). Lactalis US fait partie du groupe Lactalis, leader mondial de l’industrie laitière, une entreprise familiale française fondée en 1933 à Laval, en France.

Contact presse

Alyssa Bruce

Walker Sands pour ISN

isnpr@walkersands.com