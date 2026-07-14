Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 au 10 juillet 2026

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros

Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 14 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 juillet au 10 juillet 2026





Nom de l'émetteur



Code Identifiant de l'émetteur



Jour de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition

des actions







Marché CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 06/07/2026 FR0000125338 60 810 92,3088 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 06/07/2026 FR0000125338 6 833 92,0616 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 07/07/2026 FR0000125338 80 000 93,7937 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/07/2026 FR0000125338 80 000 91,1899 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/07/2026 FR0000125338 10 000 90,8785 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/07/2026 FR0000125338 9 852 88,2427 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/07/2026 FR0000125338 40 580 88,1844 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/07/2026 FR0000125338 73 428 89,3214 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/07/2026 FR0000125338 16 570 89,3545 CEUX

Pièce jointe