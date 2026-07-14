Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 au 10 juillet 2026

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 14 juillet 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 juillet au 10 juillet 2026
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Nom de l'émetteur
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Code Identifiant de l'émetteur
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Jour de la transaction
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Code identifiant de l'instrument financier
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Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions
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Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|06/07/2026
|FR0000125338
|60 810
|92,3088
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|06/07/2026
|FR0000125338
|6 833
|92,0616
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|07/07/2026
|FR0000125338
|80 000
|93,7937
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|08/07/2026
|FR0000125338
|80 000
|91,1899
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|08/07/2026
|FR0000125338
|10 000
|90,8785
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|09/07/2026
|FR0000125338
|9 852
|88,2427
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|09/07/2026
|FR0000125338
|40 580
|88,1844
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|10/07/2026
|FR0000125338
|73 428
|89,3214
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|10/07/2026
|FR0000125338
|16 570
|89,3545
|CEUX
Pièce jointe
- Capgemini_-_2026-07-14_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_6 juillet_au_10 juillet 2026