Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 au 10 juillet 2026

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CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 14 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 juillet au 10 juillet 2026

 

Nom de l'émetteur		 

Code Identifiant de l'émetteur		 

Jour de la transaction		 

Code identifiant de l'instrument financier		 

Volume total journalier (en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions		 

 

Marché
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3606/07/2026FR000012533860 81092,3088XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3606/07/2026FR00001253386 83392,0616CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3607/07/2026FR000012533880 00093,7937XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3608/07/2026FR000012533880 00091,1899XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3608/07/2026FR000012533810 00090,8785CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3609/07/2026FR00001253389 85288,2427CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3609/07/2026FR000012533840 58088,1844XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3610/07/2026FR000012533873 42889,3214XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3610/07/2026FR000012533816 57089,3545CEUX

Pièce jointe


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Capgemini_-_2026-07-14_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_6 juillet_au_10 juillet 2026
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