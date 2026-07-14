Les Compagnies Loblaw Limitée conclut un régime d’achat automatique d’actions visant l’achat d’actions ordinaires de la Banque Équitable

BRAMPTON, Ontario, 14 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L; « Loblaw ») a annoncé aujourd’hui que, dans le cadre de la clôture de la vente de la Banque le Choix du Président et de certaines autres entités affiliées à la Banque Équitable Inc. (« EQB »), ainsi que de sa relation stratégique à long terme avec la Banque EQ (EQB), elle a conclu un régime d’achat automatique d’actions (« RAAA ») avec un courtier afin de faciliter l’achat d’actions ordinaires du capital d’EQB (les « actions ordinaires d’EQB »).

Les achats effectués aux termes du RAAA seront réalisés par le courtier de Loblaw conformément aux paramètres établis par Loblaw à un moment où elle ne détenait aucune information importante non rendue publique au sujet d’EQB et de ses titres. Le RAAA a été conclu conformément aux exigences de la TSX et aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Conformément aux modalités du RAAA, le courtier de Loblaw peut acquérir jusqu’à un nombre maximal global d’actions ordinaires d’EQB qui, une fois ajouté aux 8 457 601 actions ordinaires d’EQB acquises par Loblaw avant la date de la présente convention de courtage, correspond au moindre des deux nombres suivants : (i) 10 600 000 actions et (ii) 24,90 % du nombre total d’actions émises et en circulation de l’émetteur à tout moment donné (le « montant maximal »). Le RAAA prendra fin lorsque le montant maximal aura été acheté par le courtier, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt conformément à ses modalités. En dehors de la période d’effet du RAAA, Loblaw peut acheter des actions ordinaires d’EQB à son gré, dans la mesure permise par la loi applicable.

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, à titre d’autorité principale, a accordé une dispense des exigences prévues par les lois sur les valeurs mobilières applicables relativement à certains achats sur le marché dans le cours normal des activités visant des actions ordinaires d’EQB, permettant à Loblaw et aux membres de son groupe d’exclure les 7 237 601 actions ordinaires d’EQB émises à Loblaw par EQB à la clôture de l’acquisition de PC Finance par EQB du calcul du nombre d’actions ordinaires d’EQB autrement acquises par Loblaw, les membres de son groupe et toute personne agissant conjointement ou de concert avec Loblaw ou les membres de son groupe au cours de la période de 12 mois précédant la date de l’achat pertinent.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits d’épicerie, des services pharmaceutiques, des services de santé, des produits de santé-beauté, des vêtements, de la marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins.

La raison d’être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l’accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l’entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d’émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, laquelle reflète les attentes actuelles de Loblaw à l’égard d’événements futurs, y compris les achats prévus d’actions ordinaires d’EQB aux termes du RAAA et autrement. L’information prospective repose sur un certain nombre d’hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Loblaw, qui pourraient faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans cette information prospective ou qui y sont sous-entendus. Ces risques et incertitudes comprennent notamment, sans s’y limiter, les facteurs abordés dans le rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2026 de Loblaw, la notice annuelle courante de Loblaw et le communiqué de presse conjoint d’EQB et de Loblaw concernant la Transaction daté du 1er juillet 2026. Loblaw ne s’engage aucunement à mettre à jour cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure expressément exigée par la loi applicable. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits en date des présentes et sont assujettis aux présentes mises en garde.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Roy MacDonald, vice-président, Relations avec les investisseurs, investor@loblaw.ca