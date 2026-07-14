Vanguard annonce une modification proposée au Fonds d’obligations de crédit mondial Vanguard

TORONTO, 14 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Vanguard Canada Inc. (« Vanguard ») a annoncé aujourd’hui que, sous réserve de l’approbation des porteurs de parts, elle propose de modifier l’objectif de placement du Fonds d’obligations de crédit mondial Vanguard.

Vanguard propose de modifier l’objectif de placement du Fonds d’obligations de crédit mondial Vanguard dans le but de fournir aux porteurs de parts un rendement total tout en produisant un revenu courant moyen à élevé. Si les porteurs de parts approuvent cette modification de l’objectif de placement du fonds, il est prévu ce qui suit :

les frais de gestion des parts de série F passeront de 0,40 % à 0,25 % et ceux des parts de série M passeront de 0,38 % à 0,23 %;

le nom du Fonds d’obligations de crédit mondial Vanguard passera de « Fonds d’obligations de crédit mondial Vanguard » à « Fonds d’obligations mondiales de base Plus Vanguard »;

le type de fonds passera de « fonds mondial de titres à revenu fixe » à « fonds mondial de titres à revenu fixe de base plus »;

les stratégies de placement du Fonds d’obligations de crédit mondial Vanguard seront ajustées pour mettre en œuvre le nouvel objectif de placement;

l’indice de référence utilisé pour évaluer le niveau de risque du Fonds d’obligations de crédit mondial Vanguard passera de l’indice Bloomberg Global Aggregate Credit (couvert en $ CA) à l’indice Bloomberg U.S. Universal Bond CAD-Hedged.





Vanguard sollicitera l’approbation des porteurs de parts du Fonds d’obligations de crédit mondial Vanguard concernant la modification de l’objectif de placement à une assemblée extraordinaire qui se tiendra le 3 septembre 2026 ou vers cette date (l’« assemblée »). Les détails de la modification de l’objectif de placement seront communiqués aux porteurs de parts inscrits du Fonds d’obligations de crédit mondial Vanguard à la fermeture des bureaux le 20 juillet 2026 qui auront le droit de voter à l’assemblée. Sous réserve de l’obtention de l’approbation requise des porteurs de parts, il est prévu que la modification de l’objectif de placement sera mise en œuvre le 15 septembre 2026 ou vers cette date.

Pour en savoir plus sur les fonds communs de placement Vanguard, veuillez visiter www.vanguard.ca.

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 196 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États‑Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 155 milliards de dollars canadiens (au 30 avril 2026), actuellement réparti entre 41 FNB canadiens et 10 fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d’employeur. Vanguard gère un actif de 12 800 milliards de dollars américains (17 700 milliards de dollars canadiens) à l’échelle mondiale, dont plus de 4 600 milliards de dollars américains (6 300 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 30 avril 2026). Vanguard a des bureaux aux États‑Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 482 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d’investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l’expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité qu’elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

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Matt Gierasimczuk

Relations publiques de Vanguard Canada

Téléphone : 416 263-7087

matthew_gierasimczuk@vanguard.com

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