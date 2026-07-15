GCM Grosvenor stärkt Geschäftsentwicklung in Europa mit zwei strategischen Neuzugängen in Frankfurt

FRANKFURT, Deutschland, July 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GCM Grosvenor baut seine Kapazitäten im Bereich Geschäftsentwicklung in Europa weiter aus und begrüßt Philip Rotering als Executive Director sowie Lukas von Dreusche als Associate am Standort Frankfurt. Beide verstärken das Team um Markus Koch, Managing Director für Geschäftsentwicklung und Geschäftsführer der Frankfurter Niederlassung. Gemeinsam werden sie dazu beitragen, die Fähigkeit des Unternehmens weiter auszubauen, institutionelle Investoren in ganz Europa zu unterstützen.

Philip Rotering verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich alternativer Investments, in der Betreuung internationaler Kunden sowie im Portfoliomanagement. Zuletzt war er als Executive Director für International Capital Development bei Prime Capital tätig. Dort verantwortete er den Ausbau des internationalen Kundenstamms im Bereich verschiedener alternativer Investmentstrategien für institutionelle Anleger. Zuvor hatte Rotering leitende Positionen in den Bereichen Investment, Operations und Finanzen in London und Frankfurt inne. Zudem ist er CFA-Charterholder.

Lukas von Dreusche verstärkt das Team als Associate mit den Schwerpunkten Geschäftsentwicklung und Relationship-Management. Zuletzt war er als Senior Manager für Geschäftsentwicklung im Bereich Private Markets bei Universal Investment tätig. Dort verantwortete er den Vertrieb von Private-Market-Strategien an institutionelle Kunden und arbeitete eng mit Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und Vermögensverwaltern zusammen. Er verfügt über umfassende Erfahrung im Vertrieb von Private Equity, Infrastruktur, Private Debt, Venture Capital und weiteren alternativen Investmentstrategien an institutionelle Kunden.

„Europa bleibt ein wichtiger Markt für GCM Grosvenor, und diese Neuzugänge unterstreichen unsere kontinuierlichen Investitionen in den Aufbau einer starken lokalen Präsenz für unsere institutionellen Kunden in der gesamten Region“, erklärt Jonathan Levin, Generaldirektor von GCM Grosvenor. „Die umfangreiche Erfahrung von Herrn Rotering beim Aufbau von Kundenbeziehungen mit institutionellen Partnern sowie der fundierte Hintergrund von Herrn von Dreusche in der Private-Market-Geschäftsentwicklung stärken unsere Fähigkeit, Kunden in ganz Europa Zugang zu den globalen Investmentkapazitäten unseres Unternehmens zu ermöglichen.“

Die Neuzugänge unterstreichen die kontinuierlichen Investitionen von GCM Grosvenor in den Ausbau der Frankfurter Niederlassung zu einem strategischen Zentrum für die Geschäftsentwicklung in Europa. Durch das weitere Wachstum des Teams ist der Standort bestens aufgestellt, um eine zunehmend wichtige Rolle bei der Vertiefung der Beziehungen zu institutionellen Anlegern einzunehmen und das langfristige Wachstum des Unternehmens in ganz Europa voranzutreiben.

Über GCM Grosvenor

GCM Grosvenor (Nasdaq: GCMG) ist ein weltweit tätiger Anbieter alternativer Asset-Management-Lösungen und verwaltet ein Vermögen von rund 91 Milliarden US-Dollar in Form von Private-Equity-, Infrastruktur-, Immobilien-, Credit- und Absolute-Return-Anlagestrategien. Das Unternehmen ist seit mehr als 50 Jahren auf alternative Anlagen spezialisiert und nutzt seine flexible Investmentplattform mit integrierten Anlageklassen, um Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Das erfahrene Team von GCM Grosvenor umfasst rund 560 Investmentexperten, die eine globale Kundenbasis aus institutionellen Investoren und Privatanlegern betreuen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicago und verfügt über Niederlassungen in New York, Toronto, London, Frankfurt, Tokio, Hong Kong, Seoul und Sydney. Weitere Informationen finden Sie unter gcmgrosvenor.com .