GCM Grosvenor renforce son équipe de développement commercial en Europe avec deux recrutements stratégiques à Francfort

FRANCFORT, Allemagne, 15 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GCM Grosvenor poursuit le renforcement de sa plateforme de développement commercial en Europe en accueillant Philip Rotering, au poste de directeur exécutif, et Lukas von Dreusche, au poste d’Associate au sein de son bureau de Francfort. Tous deux rejoindront Markus Koch, directeur général en charge du développement commercial et responsable du bureau de Francfort, renforçant ainsi la capacité de la société à accompagner les investisseurs institutionnels à travers l’Europe.

Philip Rotering apporte avec lui plus de dix années d’expérience dans les domaines des investissements alternatifs, du développement de la clientèle institutionnelle et de la gestion de portefeuille. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur exécutif chargé du développement des capitaux internationaux chez Prime Capital, où il était responsable de l’élargissement de la clientèle institutionnelle internationale de la société pour l’ensemble de ses stratégies d’investissement alternatives. Titulaire de la certification CFA, il a auparavant occupé des fonctions de direction de haut niveau dans les domaines de l’investissement, des opérations et de la finance à Londres et à Francfort.

Lukas von Dreusche rejoint la société en qualité d’Associate, avec pour principales responsabilités le développement commercial et la gestion des relations avec la clientèle. Il occupait auparavant le poste de Senior Manager en charge du développement commercial sur les marchés privés chez Universal Investment, où il pilotait le développement auprès des investisseurs institutionnels pour les stratégies de marchés privés, en étroite collaboration avec des compagnies d’assurance, des fonds de pension et des sociétés de gestion d’actifs. Son expérience couvre l’ensemble du cycle de vente auprès des investisseurs institutionnels dans les domaines du capital-investissement, des infrastructures, de la dette privée, du capital-risque, ainsi que d’autres stratégies d’investissement alternatives.

« L’Europe demeure un marché de croissance important pour GCM Grosvenor, et ces recrutements témoignent de notre engagement continu à renforcer notre présence locale afin de mieux accompagner les investisseurs institutionnels dans toute la région », a déclaré Jonathan Levin, président de GCM Grosvenor. « Conjuguée à la solide expertise de Lukas en matière de développement commercial sur les marchés privés, la vaste expérience de Philip dans le développement des relations avec les investisseurs institutionnels sur les marchés internationaux renforce encore davantage notre capacité à mettre les compétences d’investissement mondiales de la société au service de nos clients dans toute l’Europe. »

Ces nominations s’inscrivent dans la stratégie de GCM Grosvenor visant à renforcer son bureau de Francfort, véritable plaque tournante stratégique pour le développement de ses activités en Europe. À mesure que l’équipe continue de s’étoffer, le bureau est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans le renforcement des relations avec les investisseurs institutionnels et à soutenir la croissance à long terme de la société en Europe.

À propos de GCM Grosvenor

GCM Grosvenor (Nasdaq : GCMG) est un fournisseur mondial de solutions de gestion d’actifs alternatifs. L’entreprise gère environ 91 milliards de dollars d’actifs répartis entre différentes stratégies de capital-investissement, d’infrastructures, d’immobilier, de crédit et de rendement absolu. Depuis plus de 50 ans, GCM Grosvenor est spécialisée dans les investissements alternatifs et s’attache à créer de la valeur pour ses clients en s’appuyant sur une plateforme d’investissement flexible et multi-actifs. Composée d’environ 560 professionnels, l’équipe expérimentée de GCM Grosvenor accompagne une clientèle mondiale d’investisseurs institutionnels et privés. La société a son siège social à Chicago et dispose de bureaux à New York, Toronto, Londres, Francfort, Tokyo, Hong Kong, Séoul et Sydney. Pour tout complément d’information, consultez notre site à l’adresse suivante : gcmgrosvenor.com .