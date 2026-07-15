Les ventes résidentielles au Canada continuent à grimper en juin

OTTAWA, Ontario, 15 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En juin 2026, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont enregistré une autre légère hausse de 0,5 % d’un mois à l’autre. Ce résultat s’ajoute au bond de 5,5 % enregistré en mai et à l’augmentation de 0,9 % observée en avril, ce qui place les ventes nationales à environ 7 % au-dessus de leur niveau de mars.

« Après un début d’année un peu lent, les ventes résidentielles ont repris en mai et ont continué sur leur lancée en juin. Presque tous les indicateurs évoluent dans la bonne direction, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Quant aux perspectives, les taux hypothécaires fixes ont reculé par rapport à leur sommet d’avril, et les hausses de taux de la Banque du Canada cette année semblent bien moins probables qu’il y a à peine un mois. C’est une bonne nouvelle pour les emprunteurs. De plus, les prix des propriétés ont cessé de baisser sur la plupart des marchés où ils étaient auparavant en recul, ce qui avait probablement incité de nombreux acheteurs à attendre avant de passer à l’action. Nous continuons donc à prévoir que le second semestre de cette année sera nettement plus dynamique que le premier, à l’image des ventes enregistrées en 2024 et 2025. »

Faits saillants de juin

Les ventes résidentielles nationales ont augmenté de 0,5 % d’un mois à l’autre.

Les ventes réelles (non désaisonnalisées) ont augmenté de 0,9 % comparativement au même mois l’an dernier.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 1,3 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) est resté inchangé d’un mois à l’autre et a baissé de 3,6 % d’une année à l’autre.

(IPP MLS ) est resté inchangé d’un mois à l’autre et a baissé de 3,6 % d’une année à l’autre. En juin 2026, le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a augmenté de 0,5 % d’une année à l’autre.





En juin 2026, les nouvelles inscriptions ont reculé de 1,3 % d’un mois à l’autre, ce qui marque une deuxième baisse consécutive.

Compte tenu de la légère hausse des ventes enregistrée en juin, le ratio national des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions s’est accru pour s’établir à 50,2 %, comparativement au résultat de 49,3 % enregistré en mai. Pour la première fois cette année, cet indicateur a dépassé la barre des 50 %. La moyenne à long terme de ce ratio est de 54,8 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

« Depuis quelques mois, on assiste à un retour vers davantage de stabilité à la fois des taux d’intérêt et de la valeur des propriétés, parallèlement à une augmentation du nombre d’acheteurs sur le marché, a déclaré Garry Bhaura, président de l’ACI. Nous pourrions observer une brève interruption de cette tendance pendant que les Canadiens profitent de leur été, mais tout laisse présager une reprise du marché à l’automne. Tout reprend généralement de plus belle après la fête du Travail, ce qui laisse aux acheteurs et aux vendeurs un peu de temps pour se renseigner, établir un plan et préparer leur propriété à la mise en vente. Comme toujours, la première étape consiste à contacter un courtier ou agent immobilier dans votre région. »

À la fin de juin 2026, 208 578 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® au Canada, ce qui représente une hausse de seulement 0,6 % par rapport à la même période l’année dernière, et un résultat de 0,8 % supérieur à la moyenne à long terme pour cette période de l’année.

On comptait 4,8 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin de juin 2026. Cette donnée est identique à celle de mai et la plus basse enregistrée jusqu’à présent en 2026. Elle demeure proche, mais légèrement en dessous, de la moyenne à long terme pour cet indicateur, soit 5 mois. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national est demeuré stable de mai à juin, ce qui marque la première fois depuis janvier 2025 que cet indicateur n’a pas baissé d’un mois à l’autre.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a reculé de 3,6 % par rapport à juin 2025, soit la plus faible baisse d’une année à l’autre enregistrée depuis octobre dernier.

À l’échelle régionale, les prix demeurent en baisse d’une année à l’autre en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, mais ces baisses sont désormais moins marquées, car les prix se sont stabilisés au cours des derniers mois. Les prix ont également baissé d’une année à l’autre en Nouvelle-Écosse pour la première fois depuis plus de trois ans, dans un contexte de détente des prix observé depuis le début de 2026.

Le prix moyen non désaisonnalisé des propriétés à l’échelle nationale était de 696 078 $ en juin 2026, soit une légère hausse de 0,5 % par rapport au même mois l’an dernier.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le mardi 18 août 2026.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 155 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 61 chambres et associations immobilières.

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