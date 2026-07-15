L’ACI révise ses prévisions pour le marché résidentiel de la revente

OTTAWA, Ontario, 15 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) a révisé ses prévisions pour 2026 et 2027 des ventes résidentielles qui seront réalisées par l’entremise des systèmes Multiple Listing Service (MLS®) des chambres et associations immobilières canadiennes et des prix moyens des propriétés.

Depuis les prévisions de l’ACI publiées à la mi-avril, la situation économique et les marchés de l’habitation ont évolué partout au Canada. Les craintes d’inflation liées aux prix élevés du pétrole ont entraîné une hausse des taux hypothécaires fixes à la fin mars. Ces taux ont depuis baissé légèrement, et les hausses de taux de la Banque du Canada prévues cette année sont désormais en grande partie écartées, ce qui devrait rassurer les emprunteurs à taux fixe comme à taux variable.

Si les prix élevés du pétrole ont profité à certaines économies régionales, d’autres régions du Canada subissent l’impact d’un déclin démographique qui pèse sur l’activité du marché de l’habitation plus rapidement que prévu. Une reprise des ventes résidentielles semble s’être amorcée au début de mai. Cette reprise a été menée par l’Ontario, avec une hausse plus modérée en Colombie-Britannique et une évolution en dents de scie dans d’autres régions du pays.

Dans l’ensemble, les prévisions nationales de ventes pour 2026 ont été légèrement revues à la baisse, reflétant la faiblesse du premier semestre et le démarrage légèrement repoussé de la reprise tant attendue, qui devrait néanmoins se traduire par un second semestre plus dynamique.

Cette évolution serait similaire à celle prévue pour 2024 et 2025. On s’attend toujours à une activité plus soutenue dans l’ensemble du pays l’année prochaine, les Prairies et l’Ontario affichant des résultats légèrement supérieurs aux prévisions antérieures, tandis que le Québec et la côte Est devraient enregistrer des hausses plus modestes que celles anticipées en début d’année.

Cela reste conforme aux prévisions de longue date de l’ACI, selon lesquelles les ventes finiraient par se rapprocher des tendances à long terme dans toutes les provinces et tous les territoires, à mesure que des facteurs externes déterminants tels que l’inflation, les taux d’intérêt et la croissance ou le déclin démographique se stabilisent. En effet, au cours de la première moitié des années 2020, ces facteurs ont connu certaines des fluctuations les plus marquées jamais enregistrées.

Quelque 463 336 propriétés résidentielles devraient changer de mains par l’entremise des systèmes MLS® canadiens en 2026, ce qui représente une légère baisse de 1,4 % par rapport à 2025. Cette légère révision à la baisse par rapport aux prévisions précédentes, qui tablaient sur une modeste hausse annuelle, reflète un ralentissement plus rapide que prévu dans certaines régions du Canada confrontées au double défi que représente le fort ralentissement de la croissance démographique et les pénuries d’offre historiques, notamment au Québec et sur la côte Est. En conséquence, l’Ontario est désormais la seule province pour laquelle on prévoit une augmentation des ventes annuelles en 2026 par rapport à 2025.

Le prix moyen des propriétés à l’échelle nationale devrait augmenter de 1,1 % d’une année à l’autre pour atteindre 686 710 $ en 2026, un chiffre pratiquement inchangé par rapport aux prévisions de l’ACI publiées en avril. Ce chiffre national pour 2026 résulte de baisses inférieures à 1 % en Colombie-Britannique et en Ontario, compensées par une hausse des prix qui se poursuit, bien qu’au ralenti, dans les autres provinces. Parmi les provinces qui se démarquent en matière de prix, on peut citer l’Alberta, où les prix ont amorcé un revirement et ont recommencé à augmenter au deuxième trimestre, ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador, qui est la dernière province canadienne à évoluer dans un marché fortement favorable aux vendeurs.

En 2027, les ventes résidentielles nationales devraient progresser de 3,7 % pour atteindre 480 567 unités, avec des hausses du même ordre dans la plupart des provinces. En effet, une croissance économique attendue, certes lente mais bien présente, des taux d’intérêt stables et une tendance à la stabilité ou à une légère hausse des prix des propriétés dans la plupart des régions devraient, ensemble, libérer davantage de demande refoulée sur le marché. Ce chiffre pourrait être plus élevé si des facteurs externes ne venaient pas une nouvelle fois perturber le marché printanier pour la quatrième année consécutive.

Le prix moyen des propriétés à l’échelle nationale devrait augmenter de 1,1 % par rapport à 2026 pour atteindre 694 164 $ en 2027, un chiffre qui reste là encore pratiquement inchangé par rapport aux prévisions de l’ACI publiées en avril. Les hausses devraient rester inférieures à l’inflation dans l’ensemble du pays. Ces prévisions marqueraient les sixième et septième années consécutives pendant lesquelles le prix moyen des propriétés à l’échelle nationale se maintiendrait près de la barre des 700 000 $.

Chaque trimestre, l’ACI analyse les données des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes et met à jour ses prévisions sur les ventes résidentielles et le prix moyen des propriétés. L’ACI publiera ses prochaines prévisions le vendredi 16 octobre 2026.

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