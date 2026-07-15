PATTISON Affichage lance de nouvelles opportunités publicitaires au Nouveau-Brunswick





MONCTON, Nouveau-Brunswick, 15 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PATTISON Affichage Extérieur, leader du secteur canadien de l'affichage extérieur, a acquis Mark’s Media Group, une importante société de publicité extérieure de la région métropolitaine de Moncton. Cette opération stratégique vient compléter l’offre existante de PATTISON en matière de publicité extérieure, qui comprend des panneaux d’affichage numériques et statiques, ainsi que du mobilier urbain et des produits dans les transports en commun, renforçant ainsi sa présence dans la ville la plus peuplée de la province atlantique du Nouveau-Brunswick.

Prise d’effet le 1er juin 2026, cette acquisition augmente le parc publicitaire de PATTISON de 11 faces de panneaux numériques et de 2 faces de panneaux d’affichage classiques. Parmi celles-ci figureront un Superpanneau numérique emblématique de 10’ x 40’ et deux écrans numériques verticaux uniques situés dans le centre-ville de Moncton, au cœur d’un quartier regorgeant de restaurants, de commerces de proximité, d’hôtels et d’entreprises. Ce quartier est incontournable pour toute campagne d’affichage extérieur en raison de son emplacement privilégié et de sa visibilité au cœur de la ville.

« Nous sommes ravis d’intégrer l’inventaire de Mark’s Media Group à notre portefeuille d’offres dans la région de l’Atlantique. Cette acquisition élargit non seulement notre présence sur des marchés clés, mais renforce également notre engagement à proposer des solutions publicitaires variées et dynamiques à nos clients. Nous sommes impatients d’intégrer ces nouveaux actifs à notre réseau numérique en pleine expansion et de continuer à offrir un service exceptionnel », a déclaré Steve McGregor, président de PATTISON Affichage Extérieur.

Cette opération renforce la position de leader de PATTISON Affichage au Nouveau-Brunswick et dans la région de l’Atlantique en doublant de fait sa présence numérique dans le Grand Moncton. Ce regroupement d’emplacements sous l’égide de PATTISON permettra d’offrir la meilleure couverture globale du marché pour toute campagne client.

« Nous sommes ravis d’ajouter à notre solide présence dans le Grand Moncton ces nouveaux emplacements, qui comprennent le plus grand écran numérique du Canada atlantique sur Main Street ainsi que des panneaux numériques situés dans le secteur commercial de Mapleton, un marché difficile à rejoindre », a déclaré Sherry Kirwin, directrice générale de la région de l’Atlantique.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, des unités d’affichage numériques ou statiques au niveau de la rue, dans les transports collectifs, les aéroports et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d30ecfc2-9ad5-42ce-99eb-8328c727577f/fr