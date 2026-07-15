Les Vêtements de Sport Gildan annonce la date de publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2026

MONTRÉAL, 15 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) annoncera ses résultats du premier trimestre de 2026, le jeudi 30 juillet, 2026. Un communiqué de presse sera émis avant l’ouverture des marchés et une conférence téléphonique aura lieu le jour même à 8 h 30 HE, pour discuter des résultats de la Société.

Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan, Chuck Ward, vice-président exécutif, chef des affaires commerciales, Luca Barile, vice-président exécutif, chef de la direction financière, et Jessy Hayem, vice-présidente principale, cheffe des relations avec les investisseurs et des communications mondiales, participeront à cet appel destiné aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels.

Pour accéder à la conférence téléphonique, composez sans frais le (800) 715-9871 (Canada et États-Unis) ou le (646) 307-1963 (international), suivi du code 4537713#. Une retransmission sera disponible pendant 7 jours à compter de 12 h 30 HE, en composant sans frais le (800) 770-2030 (Canada et États-Unis) ou le (609) 800-9909 (international), suivi du même code. Une webdiffusion audio en direct, ainsi qu’une rediffusion de la conférence téléphonique seront disponibles sur le site Web corporatif de Gildan au lien suivant: Gildan T2 2026 webdiffusion audio.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie et directement aux consommateurs. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, Hanes®, Comfort Colors®, American Apparel®, ALLPRO™, GOLDTOE®, Peds®, Bali®, Playtex®, Maidenform®, Bonds®, et sous la marque Champion®, en vertu d’un contrat de licence exclusif pour le maché des vêtements imprimés aux États-Unis et au Canada, et Polo Ralph Lauren® également en vertu d'un contrat de licence.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Asie. Gildan incorpore des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance au sein de ses opérations et de sa chaîne d’approvisionnement en vertu d’un programme de durabilité s’alignant à sa stratégie d’affaires à long terme. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses engagements et initiatives en matière de durabilité sont disponibles au gildancorp.com/fr.





Relations avec les investisseurs :

Jessy Hayem, CFA

Vice-présidente principale, cheffe des relations avec

les investisseurs et des communications mondiales

(514) 744-8511

jhayem@gildan.com



Relations avec les médias :

Jonathan Binder

Directeur, communications corporatives

(336) 519-6330

communications@gildan.com



