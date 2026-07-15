Cannara annonce un chiffre d’affaires record au troisième trimestre et une rentabilité soutenue, parallèlement à l’extension de sa distribution nationale et à l’accélération de l’augmentation de ses capacités

De solides résultats financiers au troisième trimestre : 31,8 millions de dollars en produits totaux, déduction faite des taxes d’accise, une marge brute avant ajustements de la juste valeur de 13,4 millions de dollars, soit 42 % du chiffre d’affaires, un BAIIA ajusté 1 de 8,5 millions de dollars et un flux de trésorerie d’exploitation de 5,7 millions de dollars.

31,8 millions de dollars en produits totaux, déduction faite des taxes d’accise, une marge brute avant ajustements de la juste valeur de 13,4 millions de dollars, soit 42 % du chiffre d’affaires, un BAIIA ajusté de 8,5 millions de dollars et un flux de trésorerie d’exploitation de 5,7 millions de dollars. Extension de la distribution nationale et de la pénétration du marché de détail : les produits Cannara ont dépassé les 49 000 points de vente en juin 2026 et représentaient environ 3,3 % de l’ensemble des produits à base de cannabis proposés à la vente au détail à l’échelle nationale, contre 3,1 % au troisième trimestre 2026, 3,0 % au deuxième trimestre 2026 et 2,9 % au premier trimestre 2026 2 , tandis que la part de marché nationale estimée dans le commerce de détail est restée à 4,4 % au troisième trimestre 2026 3 , démontrant ainsi une surperformance continue par rapport à la pénétration des produits en rayon.

les produits Cannara ont dépassé les 49 000 points de vente en juin 2026 et représentaient environ 3,3 % de l’ensemble des produits à base de cannabis proposés à la vente au détail à l’échelle nationale, contre 3,1 % au troisième trimestre 2026, 3,0 % au deuxième trimestre 2026 et 2,9 % au premier trimestre 2026 , tandis que la part de marché nationale estimée dans le commerce de détail est restée à 4,4 % au troisième trimestre 2026 , démontrant ainsi une surperformance continue par rapport à la pénétration des produits en rayon. Accélération de l’expansion de la capacité de culture : mise en service de deux zones de culture supplémentaires sur le site de Valleyfield au troisième trimestre 2026, portant le nombre total de zones en production à 14 sur 24 et augmentant la capacité de production annualisée actuelle à plus de 58 000 kg. La Société prévoit de mettre en service quatre zones de culture supplémentaires au cours de l’exercice 2027, ce qui portera la capacité de production annuelle prévue à environ 75 000 kg et lui permettra d’atteindre cet objectif avec environ un an d’avance par rapport au calendrier initial prévu pour l’exercice 2028.

Tous les résultats financiers sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, 15 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous ») (TSX : LOVE) (OTCQX : LOVFF) (FRA : 8CB0), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 600 000 pieds carrés, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation pour le trimestre fiscal clos le 31 mai 2026. Les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes annexes, ainsi que le rapport de gestion qui les accompagne, peuvent être consultés sur le site web de la Société à l’adresse investors.cannara.ca, ou via le profil SEDAR+ de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca. La dernière présentation destinée aux investisseurs de la Société est disponible à l’adresse https://www.cannara.ca/fr/pont-de-linvestisseur.

Commentaire de la direction :

« Le troisième trimestre a démontré la solidité et la résilience de notre activité, avec un chiffre d’affaires brut lié au cannabis en hausse de 16 % en glissement annuel pour atteindre un niveau record de 44,1 millions de dollars, tout en maintenant notre rentabilité, en étendant notre réseau de distribution à l’échelle nationale et en continuant à renforcer la plateforme opérationnelle de Cannara. Au-delà de nos activités principales, nous avons fait progresser plusieurs priorités stratégiques, notamment en finalisant l’acquisition de Medican Organic Inc., en obtenant les droits exclusifs au Canada sur la technologie d’infusion de résine vivante Ampersand™, propriété de Blue River, et en concluant notre premier accord d’approvisionnement international à long terme avec Curaleaf. Conjugués à l’accélération de l’extension de notre capacité de culture, ces jalons soutiennent la prochaine phase de croissance disciplinée et rentable de Cannara », a commenté Zohar Krivorot, fondateur et directeur général de Cannara.

« Cannara a enregistré un nouveau trimestre de croissance rentable, générant 31,8 millions de dollars de chiffre d’affaires net total, 13,4 millions de dollars de marge brute avant ajustements de la juste valeur, soit une marge de 42 %, et 8,5 millions de dollars de BAIIA ajusté4, en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. Nous sommes restés rentables avec un bénéfice net de 4,8 millions de dollars et avons généré un flux de trésorerie d’exploitation de 5,7 millions de dollars. Bien que le flux de trésorerie disponible ait reflété la poursuite des investissements en capital dans l’extension de Valleyfield, ces investissements visent à accroître la capacité de transformation, à soutenir la mise en service future de zones de culture et à ouvrir la voie à la prochaine phase de croissance, tout en maintenant la discipline financière qui sous-tend notre rentabilité », a déclaré Nicholas Sosiak, directeur des opérations et directeur financier par intérim de Cannara.

WEBDIFFUSION DES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2026

Le chef des opérations et chef de la direction financière par intérim, Nicholas Sosiak, animera une webdiffusion sur les résultats le mercredi 15 juillet 2026 à 11 h 00 (heure de l’Est), qui comprendra des remarques préparées suivies d’une séance de questions-réponses.

Les participants peuvent s’inscrire pour assister à la diffusion en ligne des résultats via un lien de webdiffusion ou par ligne téléphonique locale comme suit :



Les investisseurs sont invités à envoyer leurs questions à l’avance par courriel à l’adresse investors@cannara.ca. Pour les personnes intéressées qui ne pourraient pas y assister, l’événement sera archivé sur le site web de la Société.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2026

T3 2026 vs T3 2025 Faits saillants de la période comparable

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise sont passés de 37,8 millions de dollars au troisième trimestre 2025 à 44,1 millions de dollars au troisième trimestre 2026, soit une hausse de 6,2 millions de dollars, ou 16 %. Cette augmentation s’explique par une pénétration accrue des marchés existants, l’innovation en matière de produits et l’élargissement de la gamme de formats de produits, qui ont contribué à la croissance globale des ventes ;

Le total des produits, déduction faite des taxes d’accise, est passé de 27,3 millions de dollars au troisième trimestre 2025 à 31,8 millions de dollars au troisième trimestre 2026, soit une hausse de 4,5 millions de dollars, ou 16 % ;

La marge brute avant ajustements de la juste valeur est passée de 12,1 millions de dollars au troisième trimestre 2025 à 13,4 millions de dollars au troisième trimestre 2026. Cette croissance s’explique par la hausse des volumes de vente et l’augmentation de la capacité de production suite à la mise en service des 11e et 12e zones de culture au cours de l’exercice 2025 ;

Le pourcentage de marge brute avant ajustements de la juste valeur, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, s’est établi à 42 % au troisième trimestre 2026, contre 44 % au troisième trimestre 2025. La légère baisse du pourcentage de marge brute avant ajustements de la juste valeur, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, est principalement imputable à la composition de la gamme de produits. La Société continue d’investir dans des initiatives de culture et de post-transformation visant à améliorer le rendement, la qualité des produits et les coûts de transformation, tout en restant compétitive sur le marché ;

Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 7,4 millions de dollars au troisième trimestre 2026, contre 6,8 millions de dollars au troisième trimestre 2025, grâce à la hausse du chiffre d’affaires tout en maintenant la marge brute et en maîtrisant les charges d’exploitation ;

Le résultat avant impôts s’est élevé à 6,9 millions de dollars au troisième trimestre 2026, en hausse de 19 % par rapport aux 5,8 millions de dollars enregistrés au troisième trimestre 2025 ;

Le bénéfice net s’est élevé à 4,8 millions de dollars au troisième trimestre 2026, contre 4,1 millions de dollars au troisième trimestre 2025 ;

BAIIA ajusté 5 a augmenté de 11 %, passant de 7,6 millions de dollars au troisième trimestre 2025 à 8,5 millions de dollars au troisième trimestre 2026 ;

a augmenté de 11 %, passant de 7,6 millions de dollars au troisième trimestre 2025 à 8,5 millions de dollars au troisième trimestre 2026 ; La Société a généré un flux de trésorerie d’exploitation de 5,7 millions de dollars au troisième trimestre 2026, contre 13,9 millions de dollars au troisième trimestre 2025, la période de l’année précédente ayant bénéficié du calendrier des encaissements et des décaissements ;

Le flux de trésorerie disponible 4 s’est élevé à 1,3 million de dollars au troisième trimestre 2026, contre 11,7 millions de dollars au troisième trimestre 2025, reflétant principalement la hausse des dépenses d’investissement liées au projet de construction en cours de l’usine de Valleyfield ;

s’est élevé à 1,3 million de dollars au troisième trimestre 2026, contre 11,7 millions de dollars au troisième trimestre 2025, reflétant principalement la hausse des dépenses d’investissement liées au projet de construction en cours de l’usine de Valleyfield ; Le bénéfice par action s’est établi à 0,05 $ au troisième trimestre 2026, contre 0,05 $ au troisième trimestre 2025.

Période cumulative T3 2026 vs T3 2025 – Faits saillants de l’exercice comparable

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise ont atteint 123,7 millions de dollars pour le cumul depuis le début de l’année au troisième trimestre 2026, contre 109,5 millions de dollars pour la même période en 2025, soit une augmentation de 14,2 millions de dollars, ou 13 %. Cette croissance témoigne du succès continu des initiatives commerciales et opérationnelles de la Société, notamment une pénétration plus poussée du marché dans les provinces existantes, une expansion vers de nouveaux marchés et l’amélioration continue de son portefeuille de produits grâce à de nouvelles variétés et à des références innovantes ;

Le total des produits, déduction faite des taxes d’accise, a augmenté pour atteindre 89,1 millions de dollars au troisième trimestre 2026 cumulativement, contre 79,0 millions de dollars au troisième trimestre 2025 cumulativement, soit une hausse de 10,1 millions de dollars, ou 13 % ;

La marge brute avant ajustements de la juste valeur a augmenté pour atteindre 38,5 millions de dollars au troisième trimestre 2026 cumulativement, contre 32,7 millions de dollars au troisième trimestre 2025 cumulativement, soit une hausse de 5,8 millions de dollars, ou 18 %, attribuable à l’augmentation de la capacité de production, à l’échelle des opérations et aux améliorations continues apportées à la culture et au post-traitement ;

Le pourcentage de marge brute avant ajustements de la juste valeur, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, s’est établi à 43 % au troisième trimestre 2026 cumulativement, contre 41 % au troisième trimestre 2025 cumulativement, reflétant l’évolutivité du modèle opérationnel de la Société, la poursuite des gains d’efficacité opérationnelle et une gestion efficace des coûts ;

Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 13,3 millions de dollars au troisième trimestre 2026 cumulativement, contre 16,9 millions de dollars au troisième trimestre 2025 cumulativement. Cette baisse est principalement imputable à une hausse des charges de rémunération en actions sans effet sur la trésorerie de 2,7 millions de dollars, ainsi qu’à l’augmentation des investissements dans les ventes et le marketing visant à soutenir la croissance continue du chiffre d’affaires et l’expansion du marché ;

Le bénéfice net s’est élevé à 7,5 millions de dollars au troisième trimestre 2026 cumulativement, contre 9,8 millions de dollars au troisième trimestre 2025 cumulativement ;

Le BAIIA ajusté 6 a augmenté de 13 %, passant de 20,7 millions de dollars au troisième trimestre de l’année 2025 (cumul depuis le début de l’année) à 23,3 millions de dollars au troisième trimestre de l’année 2026 (cumul depuis le début de l’année) ;

a augmenté de 13 %, passant de 20,7 millions de dollars au troisième trimestre de l’année 2025 (cumul depuis le début de l’année) à 23,3 millions de dollars au troisième trimestre de l’année 2026 (cumul depuis le début de l’année) ; La Société a généré un flux de trésorerie d’exploitation de 16,6 millions de dollars au troisième trimestre 2026 cumulativement, contre 17,2 millions de dollars au troisième trimestre 2025 cumulativement ;

Le flux de trésorerie disponible 5 a diminué, passant de 12,3 millions de dollars au troisième trimestre 2025 cumulativement à 4,3 millions de dollars au troisième trimestre 2026 cumulativement, reflétant principalement l’augmentation des dépenses d’investissement liées à la construction en cours de l’usine de Valleyfield de la Société ;

a diminué, passant de 12,3 millions de dollars au troisième trimestre 2025 cumulativement à 4,3 millions de dollars au troisième trimestre 2026 cumulativement, reflétant principalement l’augmentation des dépenses d’investissement liées à la construction en cours de l’usine de Valleyfield de la Société ; Le bénéfice par action s’est établi à 0,08 $ au troisième trimestre 2026 cumulativement, contre 0,11 $ au troisième trimestre 2025 cumulativement.

T3 2026 vs T2 2026 - Faits saillants d’une période à l’autre

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise ont augmenté de 17 %, passant de 37,8 millions de dollars au deuxième trimestre 2026 à 44,1 millions de dollars au troisième trimestre 2026. Cette hausse reflète la reprise saisonnière de la demande des consommateurs après le ralentissement observé au trimestre précédent à la suite des fêtes de fin d’année, ainsi que la croissance continue des canaux de vente au détail et B2B ;

Le total des produits, déduction faite des taxes d’accise, a augmenté de 17 %, passant de 27,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2026 à 31,8 millions de dollars au troisième trimestre 2026 ;

La marge brute avant ajustements de la juste valeur s’est élevée à 13,4 millions de dollars au troisième trimestre 2026, en hausse de 16 % par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de la hausse des ventes au cours de ce trimestre ;

La marge brute avant ajustements de la juste valeur, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, est restée stable à 42 % au troisième trimestre 2026, contre 43 % au deuxième trimestre 2026. La capacité de la Société à maintenir une marge brute solidement ancrée tout en poursuivant l’expansion de ses activités reflète les retombées positives des investissements continus dans la culture, l’amélioration de l’efficacité de la fabrication et l’optimisation de la gamme de produits ;

Le bénéfice d’exploitation est passé de 3,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2026 à 7,4 millions de dollars au troisième trimestre 2026, reflétant une meilleure performance opérationnelle portée par la hausse du chiffre d’affaires et le maintien des marges. Cette augmentation a également été soutenue par un ajustement plus important de la juste valeur non réalisée des actifs biologiques, suite à l’ouverture de deux salles de culture supplémentaires au cours du troisième trimestre 2026 ;

Le bénéfice net s’est élevé à 4,8 millions de dollars au troisième trimestre 2026, contre 1,7 million de dollars au deuxième trimestre 2026 ;

Le BAIIA ajusté 5 a augmenté de 2,5 millions de dollars pour atteindre 8,5 millions de dollars au troisième trimestre 2026 ;

a augmenté de 2,5 millions de dollars pour atteindre 8,5 millions de dollars au troisième trimestre 2026 ; Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont élevés à 5,7 millions de dollars au troisième trimestre 2026, contre 2,9 millions de dollars au deuxième trimestre 2026, sous l’effet des variations nettes des éléments du fonds de roulement ;

Le flux de trésorerie disponible5 pour le troisième trimestre 2026 s’est élevé à 1,3 million de dollars, contre un montant négatif de 0,3 million de dollars au deuxième trimestre 2026. L’écart de 1,6 million de dollars reflète l’augmentation des flux de trésorerie liés à l’exploitation, tout en tenant compte des dépenses d’investissement liées à l’usine de Valleyfield.

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2026

Innovation produit et dynamique de la plateforme de distribution

Cannara a continué à faire progresser sa stratégie d’innovation au troisième trimestre 2026, avec de nouveaux lancements dans les catégories des fleurs séchées, des pré-roulés, des pré-roulés infusés, des e-cigarettes, des concentrés et des produits à base de CBD. Le trimestre a été marqué par la poursuite de l’expansion de la gamme Nugz Flavour Bomb, qui s’est étendue aux pré-roulés infusés et aux e-liquides « Liquid Diamond » pour vapoteuses, et figure désormais parmi les trois paquets de plusieurs pré-roulés infusés les plus vendus en Ontario7. Flavour Bomb domine également le segment en termes de chiffre d’affaires par référence, générant près de six fois la moyenne de la catégorie en ventes au détail avec seulement trois produits, ce qui souligne la capacité de Cannara à créer des plateformes de produits différenciées et à forte rotation.

Parmi les autres lancements, citons les nouveaux formats « Tribal » pour les gammes Gran Turismo, Porto Leche, Neon Sunshine et Bubble Up, ainsi que le lancement des fleurs séchées Nugz Great Buy OZ en format de 28 grammes et de la gamme Orchid’s Jean Guy CBD, disponible sous forme de fleurs séchées, de pré-roulés et de bâtonnets de fleurs.

Expansion de la distribution et maintien d’une part de marché solide à travers le Canada

À la date du rapport de gestion, les produits de Cannara étaient disponibles dans plus de 49 000 points de vente et représentaient environ 3,3 % de l’ensemble des produits à base de cannabis proposés au détail à l’échelle nationale, contre 3,1 % au troisième trimestre 2026, 3,0 % au deuxième trimestre 2026 et 2,9 % au premier trimestre 20268. Cette pénétration croissante du marché de détail, conjuguée à la part de marché nationale estimée de Cannara à 4,4 % au troisième trimestre 20269, reflète une surperformance continue par rapport aux produits référencés et un renforcement de sa présence sur le marché canadien du cannabis.

En Ontario, le marché du cannabis le plus important et le plus concurrentiel du Canada, la part de marché estimée de Cannara dans le commerce de détail a augmenté pour atteindre 3,5 % au troisième trimestre 2026 et 3,7 % en juin 2026, tandis que l’Alberta a atteint une part de marché estimée record de 2,9 % en juin 2026, soulignant les progrès continus réalisés pour étendre la présence de la Société au-delà de sa position de leader au Québec10.

Part de marché du troisième trimestre 2026 par rapport au deuxième trimestre 20268

Le tableau ci-dessous présente la part de marché de la Société pour le dernier trimestre écoulé par rapport au trimestre précédent, les variations d’un trimestre à l’autre étant exprimées en points de pourcentage (« pp ») :



Région T3 2026 T2 2026 Écart (pp) National 4.4% 4.4% 0.0 Québec 14.1% 14.3% -0.2 Ontario 3.5% 3.1% +0.4 Alberta 2.6% 2.3% +0.3 Colombie-Britannique 1.7% 2.0% -0.3 Saskatchewan 0.9% 1.2% -0.3 Manitoba 1.6% 1.9% -0.3 Nouvelle-Écosse 0.5% 0.4% +0.1 Terre Neuve 0.1% 0.1% 0.0



Part de marché du troisième trimestre 2026 par rapport au troisième trimestre 202511

Le tableau ci-dessous présente la part de marché de la Société pour le dernier trimestre écoulé par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente, les variations d’une année sur l’autre (« YoY ») étant exprimées en points de pourcentage :

Région T3 2026 T3 2025 Écart (pp) National 4.4% 3.9% +0.5 Québec 14.1% 12.3% +1.8 Ontario 3.5% 2.9% +0.6 Alberta 2.6% 2.6% 0.0 Colombie-Britannique 1.7% 1.7% 0.0 Saskatchewan 0.9% 1.5% -0.6 Manitoba 1.6% 0.8% +0.8 Nouvelle-Écosse 0.5% 0.4% +0.1 Terre Neuve 0.1% NA NA



Développement de la plateforme verticalement intégrée de Cannara grâce à des fusions-acquisitions et des partenariats stratégiques

Au cours du troisième trimestre 2026 et par la suite, Cannara a franchi plusieurs étapes opérationnelles et stratégiques qui renforcent sa plateforme intégrée verticalement et positionnent la Société pour une croissance continue à l’échelle nationale et internationale.

En mai 2026, Cannara a finalisé l’acquisition de la totalité des actions de Medican Organic Inc., une filiale à 100 % de BZAM Ltd., pour un prix d’achat total de 2,8 millions de dollars, concluant ainsi l’acquisition antérieure par la Société de son site de culture et de fabrication de Valleyfield, initialement racheté à Medican en juin 2021, et finalisée après la sortie de Medican de la procédure engagée en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des sociétés (« LACC »). Dans le cadre de cette acquisition, la Société a comptabilisé un actif incorporel identifiable de 2,7 millions de dollars, lié à la propriété intellectuelle acquise par la Société.

En juillet 2026, la Société a conclu un accord exclusif avec Blue River of Florida, LLC (« Blue River »), accordant à Cannara les droits exclusifs au Canada pour fabriquer et commercialiser des produits comestibles à base de rosine fraîche (live rosin) infusée Ampersand™ en utilisant la technologie d’infusion exclusive de Blue River ; les premiers produits devraient être lancés sous la marque Nugz dans des conditionnements de 5 grammes contenant 500 mg de THC, sous réserve des autorisations réglementaires applicables et des procédures provinciales d’homologation.

En juillet 2026, Cannara a également conclu sa première entente d’approvisionnement internationale à long terme avec Curaleaf International Limited (« Curaleaf ») pour la production et la fourniture de fleurs de cannabis fraîches en vrac destinées aux marchés internationaux, à compter du 1er août 2026. Si cette entente est pleinement mise en œuvre, sa valeur contractuelle totale pourrait atteindre 21 millions de dollars canadiens sur toute sa durée, sur la base des volumes d’approvisionnement engagés et des conditions générales de l’entente.

Dans le cadre de cette entente, Curaleaf soutiendra Cannara dans ses démarches visant à obtenir la certification EU-GMP pour son centre de transformation situé sur le site de Valleyfield.

FINANCEMENT

Taux d’intérêt : Au 31 mai 2026, la Société avait atteint un taux d’intérêt moyen pondéré de 4,88 % sur l’ensemble de ses lignes de crédit.

Prélèvements sur le capital : Au cours du troisième trimestre 2026, la Société a prélevé 2,0 millions de dollars sur sa ligne de crédit de 10,0 millions de dollars, qui avait été contractée pour financer la construction du nouveau centre de post-traitement sur le site de Valleyfield.

OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL

Options sur actions : Après la clôture du trimestre, la Société a attribué 40 000 options d’achat d’actions à ses salariés à un prix d’exercice de 1,90 dollar par action, acquises sur une période de quatre ans et expirant au bout de dix ans.

SOMMAIRE DES FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Périodes de trois mois closes le

Périodes de neuf mois closes le

Principaux faits saillants financiers 31 mai 2026

31 mai 2025

31 mai 2026

31 mai 2025

Financial Summary Produits nets 1 $ 31,292,341 $ 27,268,032 $ 88,518,520 $ 78,681,871 Autres produits 535,662 64,853 602,100 307,585 Total des produits 31,828,003 27,332,885 89,120,620 78,989,456 Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur 13,445,396 12,057,743 38,483,826 32,672,116 Marge brute 15,031,628 12,882,763 37,889,204 35,017,236 Charges opérationelles 7,673,698 6,118,036 24,549,852 18,143,204 Bénéfice opérationnel 7,357,930 6,764,727 13,339,352 16,874,032 Charges financières nettes 485,077 972,377 1,605,680 3,318,384 Bénéfice net avant impôt 6,872,853 5,792,350 11,733,672 13,551,787 Bénéfice net 4,842,637 4,142,169 7,544,834 9,758,712 BAIIA ajusté 2 8,462,249 7,600,525 23,316,530 20,684,044 Pourcentages du total des produits Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur en tant que pourcentage du total des produits 3 42 % 44 % 43 % 41 % Marge brute en tant que pourcentage du total des produits 4 47 % 47 % 43 % 44 % Bénéfice opérationnel en tant que pourcentage du total des produits 5 23 % 25 % 15 % 21 % Bénéfice avant impôt en tant que pourcentage du total des produits 6 22 % 21 % 13 % 17 % Bénéfice net en tant que pourcentage du total des produits 7 15 % 15 % 8 % 12 % BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits 8 27 % 28 % 26 % 26 % Bénéfice par action Bénéfice de base par action $ 0.05 $ 0.05 $ 0.08 $ 0.11 Bénéfice dilué par action $ 0.05 $ 0.04 $ 0.08 $ 0.11 Au 31 mai 2026

Au 31 août 2025

Trésorerie $ 21,808,081 $ 14,360,016 Comptes débiteurs 18,518,401 14,106,082 Actifs biologiques 6,010,835 6,815,941 Stocks 49,622,232 44,516,056 Fonds de roulement 9 65,115,658 47,959,368 Total de l'actif 194,486,068 168,646,300 Total des passifs courants 32,574,412 34,198,830 Total des passifs non-courants 36,065,736 32,226,493 Actifs nets 125,845,920 102,220,977 Flux de trésorerie disponibles 10 1,276,726 1,361,165





1 Les produits nets comprennent les produits provenant de la vente de biens, nettes de droits d’accise, les revenues de services et les produits de location. 2 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. 3 Le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 4 La marge brute en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 5 Le bénéfice opérationnel en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 6 Le bénéfice avant impôt en tant que pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 7 Le bénéfice net en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 8 Le BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. 9 Le fonds de roulement est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. 10 Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse.



MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La Société présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS). Cannara utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières (« Règlement 52-112 ») prescrit des exigences de divulgation qui s’appliquent aux types de mesures suivants utilisés par la Société : (i) les mesures financières non conformes aux PCGR (ii) les ratios financiers non conformes aux PCGR et autres ratios financiers supplémentaires, et (iii) le total des mesures sectorielles. Dans le présent communiqué de presse, la Société utilise les mesures non conformes aux PCGR, les ratios financiers non conformes aux PCGR et autres ratios financiers supplémentaires et les mesures sectorielles suivants : BAIIA ajusté, flux de trésorerie disponible, fonds de roulement, bénéfice brut sectoriel avant ajustements de la juste valeur en pourcentage du chiffre d’affaires net sectoriel, bénéfice brut sectoriel en pourcentage du chiffre d’affaires net sectoriel, bénéfice d’exploitation sectoriel en pourcentage du chiffre d’affaires net sectoriel et BAIIA ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires net. Aucun total des mesures sectorielles n’est inclus dans le présent communiqué de presse. Des informations supplémentaires sur ces mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières sont disponibles dans la section intitulée « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion de Cannara pour le trimestre clos le 31 mai 2026, qui est publié sur le site web de Cannara à l’adresse www.cannara.ca et déposé sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR et les mesures IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR et ces ratios non conformes aux PCGR fournissent des informations utiles aux investisseurs concernant la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société, car ils constituent des indicateurs clés de sa performance. Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS, n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent différer des calculs similaires présentés par d’autres émetteurs, et peuvent donc ne pas être comparables. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières connexes préparées conformément aux IFRS.

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES (SUITE)

Rapprochement du BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du bénéfice net, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous.

Le BAIIA ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires total est un ratio financier non conforme aux PCGR, déterminé en divisant le BAIIA ajusté par le chiffre d’affaires total.

Périodes de trois mois closes le

Périodes de neuf mois closes le

Rapprochement du BAIIA ajusté 31 mai 2026

31 mai 2025

31 mai 2026

31 mai 2025

Revenu net $ 4,842,637 $ 4,142,169 $ 7,544,834 $ 9,762,573 Adjustments : Variations de la juste valeur des stocks vendus 6,339,037 6,511,629 19,258,905 19,285,605 Gain non réalisé sur les variations de la juste valeur des actifs biologiques (7,925,269 ) (7,336,649 ) (18,664,283 ) (21,630,725 ) Amortissement, y compris l’amortissement du coût des produits vendus 1,628,901 1,194,959 4,519,222 4,240,409 Réduction des stocks à la valeur nette de réalisation 267,579 204,596 1,135,699 1,035,679 Gain sur la cession d'un actif au tire du droit d'utilisation - (3,861 ) - (3,861 ) Perte sur la cession d’immobilisations corporelles - 2,352 122,008 3,561 Rémunération fondée sur les actions 794,071 262,772 3,605,627 879,344 Charges financières nettes 485,077 972,377 1,605,680 3,318,384 Impôt 2,030,216 1,650,181 4,188,838 3,793,075 BAIIA ajusté* $ 8,462,249 $ 7,600,525 $ 23,316,530 $ 20,684,044 BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des revenus** 27 % 28 % 26 % 26 %

*Mesure financière non conforme aux PCGR

**Ratio financier non conforme aux PCGR

Rapprochement du flux de trésorerie disponible



Le flux de trésorerie disponible est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous.

Périodes de trois mois closes le

Périodes de neuf mois closes le

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles 31 mai 2026

31 mai 2025

31 mai 2026

31 mai 2025

Trésorerie provenant des activités d'exploitation $ 5,681,413 $ 13,901,855 $ 16,590,702 $ 17,186,288 Ajustement: Dépenses en capital 4,404,687 2,206,714 12,257,691 4,892,716 Flux de trésorerie disponibles* $ 1,276,726 $ 11,695,141 $ 4,333,011 $ 12,293,572

* Mesure financière non conforme aux PCGR

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES (SUITE)

Rapprochement du fonds de roulement



Le fonds de roulement est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du total des actifs courants et du total des passifs courants, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous.

Rapprochement du fonds de roulement Au 31 mai 2026

Au 31 août 2025

Total des actifs courants $ 97,690,070 $ 82,158,198 Total des passifs courants 32,574,412 34,198,830 Fonds de roulement* $ 65,115,658 $ 47,959,368

* Mesure financière non conforme aux PCGR

CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Chef des opérations & CFO intérimaire

nick@cannara.ca Zohar Krivorot

Fondateur et PDG

zohar@cannara.ca



À PROPOS DE CANNARA

Cannara Biotech Inc . (TSX : LOVE) (OTCQX : LOVFF) (FRA : 8CB0), est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations basées au Québec qui s’étendent sur plus de 1 600 000 pieds carrés, offrant à la Société un potentiel de 100 000 kg de culture annualisée. Tirant parti des faibles coûts de l’électricité au Québec, Cannara maintient un modèle de production efficace et abordable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse peut contenir des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et la Société n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si la législation sur les valeurs mobilières applicable l’exige. Les déclarations prospectives se rapportent à des événements ou à des performances futures et reflètent les attentes ou les convictions de la direction de la Société concernant des événements futurs. Elles comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant la mise en service de quatre zones de culture supplémentaires au cours de l’exercice 2027 ; l’augmentation prévue de la capacité de production annuelle à environ 75 000 kg, et l’atteinte de la capacité visée environ un an avant l’échéance initialement prévue pour l’exercice 2028 ; le lancement des premiers produits Ampersand™ de la Société sous la marque Nugz ; les opportunités potentielles de développement de produits et de commercialisation à l’international dans le cadre de l’accord Blue River ; la mise en œuvre de l’accord d’approvisionnement à long terme avec Curaleaf, y compris le soutien apporté à la Société dans sa démarche d’obtention de la certification EU-GMP pour son site de Valleyfield ; la poursuite de l’expansion de la marque et de la gamme de produits, notamment grâce au pipeline de nouvelles variétés issues du programme de recherche phénotypique de la Société ; et la capacité de la Société à maintenir ou à accroître sa part de marché dans le commerce de détail, à étendre sa distribution à l’échelle nationale et à maintenir une croissance rentable sur les marchés nationaux et internationaux.

Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « prévoit », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou la forme négative de ces termes ou une terminologie comparable. Dans le présent document, certaines déclarations prospectives sont identifiées par des mots tels que « peut », « futur », « prévu », « a l’intention » et « estime ». De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Espace investisseurs » de notre site web à l’adresse https://www.cannara.ca/en/investor-area.

D’autres risques dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’elle estime non significatifs pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur des hypothèses que nous estimons raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces informations, car les résultats réels peuvent différer des informations prospectives. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des informations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances commerciales, les conditions du marché et la demande des clients. Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont soumises aux mises en garde qui précèdent, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire ou si le contexte l’indique autrement, les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

1 Veuillez-vous reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour consulter les définitions correspondantes.

2 Selon les données publiées par Turff Analytics en juillet 2026.

3 Sur la base d’estimations en dollars des ventes sur le marché de détail pour les périodes allant de mars 2026 à mai 2026, calculées à partir des données de Weedcrawler pour la part des ventes au détail au Québec, de celles de la NSLC pour les ventes au détail en Nouvelle-Écosse et des données de Hifyre pour le reste du Canada.

4 Veuillez-vous reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour consulter les définitions correspondantes.

5 Veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour les définitions correspondantes.

6 Veuillez-vous reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour les définitions correspondantes.

7 Selon les données sur les ventes en gros de l’OCS, de mars à mai 2026.

8 Selon les données de Turff Analytics, juillet 2026.

9 Sur la base des estimations en valeur des ventes sur le marché de détail pour les périodes allant de mars 2026 à mai 2026, calculées à partir des données de Weedcrawler pour les ventes au détail au Québec, de la NSLC pour les ventes au détail en Nouvelle-Écosse et de l’ensemble de données Hifyre pour le reste du Canada.

10 D’après les estimations en dollars des ventes sur le marché de détail pour les périodes allant de décembre 2025 à février 2026, de mars 2026 à mai 2026 et juin 2026, calculées à partir des données de Weedcrawler pour la part des ventes au détail au Québec, de la NSLC pour les ventes au détail en Nouvelle-Écosse et de Hifyre pour le reste du Canada.

11 D’après les données de Hifyre pour les périodes de mars à mai 2025 et de mars à mai 2026 dans toutes les provinces répertoriées, à l’exception du Québec, où les données de Weedcrawler ont été jugées plus précises, et de la Nouvelle-Écosse, où les données de vente en gros de la NSLC ont été jugées plus précises.