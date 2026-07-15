Lactalis Canada renforce sa position de chef de file sur le marché laitier canadien grâce à l’acquisition stratégique de la division des fromages fins d’Agropur

TORONTO, 15 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada inc. (« Lactalis Canada »), le chef de file canadien du secteur laitier à l’origine de marques emblématiques telles que Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et faisant partie du Groupe Lactalis établi en France, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif avec la coopérative Agropur en vue d’acquérir les actifs de sa division des fromages fins, notamment les célèbres marques québécoises OKA, Monsieur Gustav et L’Extra, deux sites de production ainsi que ses activités d’importation de fromages fins. L’acquisition est assujettie aux conditions de clôture habituelles et à l’approbation du Bureau de la concurrence du Canada. Les modalités financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

Ces fromages artisanaux viennent élargir la gamme de marques de fromages spécialisées et emblématiques de Lactalis Canada – notamment Galbani, Président, Cracker Barrel, Black Diamond, P’tit Québec, Balderson, Cheestrings Ficello et aMOOza! – et renforcent encore davantage la présence et l’étendue de l’entreprise dans le rayon des produits laitiers, afin de répondre à la demande des consommateurs en fromages de haute qualité.

« Cette acquisition est une opportunité pour Lactalis de s’appuyer sur des marques emblématiques du Québec et sur un savoir-faire fromager d’exception. Nous consolidons ainsi notre présence sur le marché canadien et poursuivons notre ambition : offrir aux consommateurs des produits laitiers sains, de grande qualité, portés par l’excellence et l’innovation » a déclaré Emmanuel Besnier, Président de Lactalis.

« Cette acquisition reflète l’ambition claire de Lactalis Canada dans ce pays : jouer un rôle de premier plan en investissant dans le développement de capacités opérationelles dans des marques nationales de confiance, y compris les marques de distributeurs , et dans de solides partenariats au sein de la chaîne de valeur des produits laitiers », a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. « Dans la foulée des investissements importants que nous avons réalisés dans le secteur laitier et agroalimentaire canadien, cette plus récente transaction marque une nouvelle étape importante dans le parcours de croissance de Lactalis Canada et souligne notre rôle en tant que marché prioritaire pour le Groupe Lactalis. »

Préserver les marques patrimoniales en s’appuyant sur la tradition, le savoir-faire et l’engagement local

Dans le cadre de cette transaction, Lactalis Canada acquerra deux sites de production situés à Oka et à Saint-Hyacinthe, au Québec, et accueillera environ 400 employés au sein de son équipe canadienne, qui compte actuellement 4500 employés.

« Nous accordons une grande importance au fait que cette gamme de fromage soit profondément enracinée dans le patrimoine et l’histoire du Québec, a poursuivi Taylor. Fidèles au respect que le Groupe Lactalis accorde aux terroirs et à la fierté qu’il tire de son expertise en matière de fabrication de fromage à l’échelle internationale, nous nous engageons à préserver l’authenticité et la qualité des marques primées. Nous entendons également devenir un membre actif des communautés d’Oka et de Saint-Hyacinthe en soutenant les employés, les producteurs et les partenaires, tout en contribuant de façon durable aux personnes et aux collectivités qui ont façonné ces marques tant appréciées. »

Un historique d’investissements et de croissance au Canada

Depuis 2018, Lactalis Canada est devenu le troisième plus important fabricant de produits de grande consommation de marque au Canada, grâce à une croissance stratégique et à des investissements soutenus, notamment :

La réalisation de quatre acquisitions majeures, dont l’acquisition, pour 1,62 milliard de dollars, de la division des fromages naturels de Kraft Heinz au Canada – la plus importante transaction dans le secteur laitier canadien – ainsi que celles d’Ultima Foods Inc., de la division des fromages râpés de Kraft Heinz, et de Marie Morin Canada.

Plus de 900 millions de dollars en investissements en capital et en projets de transformation numérique visant à renforcer les capacités de 19 sites de fabrication canadiens et de multiples centres de distribution, y compris un nouveau centre de distribution carboneutre de 379 000 pieds carrés situé à Oshawa, en Ontario.

La transformation d’environ 2,2 milliards de litres de lait 100 % canadien et d’un volume annuel de plus d’un million de kilogrammes, soutenant ainsi le secteur laitier canadien et sa chaîne d’approvisionnement.

Une vaste gamme de marques emblématiques et primées, occupant une position de chef de file sur le marché, qui ont la confiance de 9 ménages canadiens sur 10 et sont présentes dans ces derniers.

L’augmentation de 48 % de son effectif canadien, pour atteindre 4500 employés à l’échelle du pays, avec des investissements continus dans la formation et le perfectionnement professionnel.

Un impact ESG concret, soutenu par plus de 3 millions de dollars en investissements annuels communautaires.

À propos de Lactalis Canada inc. Forte d’une histoire s’étalant sur 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file canadien du secteur laitier à l’origine des marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P’tit Québec, Balderson, Cheestrings Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi’s, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Bfit, Enjoy!, Marie Morin Canada, Galbani, et Président. Avec plus de 30 sites d’exploitation, dont 19 installations de fabrication à travers le Canada, l’entreprise et ses plus de 4500 employés s’engagent à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens grâce à une croissance durable et responsable, à des produits de haute qualité, à une contribution aux collectivités et à un partenariat avec les agriculteurs, les clients, les partenaires et les fournisseurs. Lactalis Canada figure sur la liste 2025 des meilleurs employeurs du Canada établie par Forbes et est l’un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2025 et en 2026. L’entreprise fait partie du Groupe Lactalis, le chef de file mondial des produits laitiers, dont le siège social se trouve à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

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