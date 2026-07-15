Les programmes Aéroplan d’Air Canada et World of Hyatt unissent leurs forces pour offrir plus dans leurs deux mondes à leurs membres et davantage de moyens d’accumuler et d’échanger des points

World of Hyatt et Aéroplan proposent une foule de nouveaux privilèges qui permettent aux membres d’accumuler, de convertir et d’échanger des points dans les deux programmes lorsqu’ils lient leurs comptes

Les membres de statut Aéroplan Élite et les titulaires de cartes de crédit prestige admissibles peuvent maintenant profiter de privilèges exclusifs et accélérer l’obtention d’un statut supérieur de World of Hyatt

Les membres peuvent désormais lier leurs comptes Aéroplan et World of Hyatt pour obtenir de nouveaux privilèges, et rendre ainsi leurs voyages encore plus avantageux, de l’aéroport à la chambre d’hôtel





MONTRÉAL, 15 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les programmes Aéroplan d’Air Canada et World of Hyatt ont annoncé aujourd’hui une collaboration qui offrira aux membres encore plus de moyens d’accumuler des points et de les échanger contre des primes dans le cadre de leurs voyages. Réunissant deux des programmes de fidélité les plus appréciés de l’industrie du voyage, ce partenariat élargit les privilèges offerts aux membres à un réseau combiné comptant plus de 1 300 destinations et 1 500 hôtels. Qu’ils prennent un vol d’Air Canada ou qu’ils séjournent dans les hôtels et centres de villégiature Hyatt participants, les membres profiteront d’une souplesse accrue et de possibilités d’accumuler et d’utiliser des points en toute facilité au cours de leur voyage.





« Hyatt est l’une des marques hôtelières les plus admirées au monde, et nous sommes ravis de créer un lien avec World of Hyatt pour les membres Aéroplan, a déclaré Scott O’Leary, vice-président – Fidélité et Produits d’Air Canada. Cette collaboration apporte une réelle valeur ajoutée tout au long du voyage, notamment grâce à de nouvelles façons d’accumuler des points, de les utiliser et de profiter de privilèges dans le cadre des deux programmes. C’est particulièrement intéressant pour les titulaires admissibles d’une carte de crédit Aéroplan, qui pourront obtenir plus rapidement des points Aéroplan et World of Hyatt sur les achats effectués auprès de Hyatt, une caractéristique réellement unique. »

Des primes pour les membres dans les deux programmes

Les membres Aéroplan peuvent désormais échanger leurs points Aéroplan contre des nuitées gratuites World of Hyatt dans les hôtels et centres de villégiature Hyatt admissibles, notamment pour les catégories d’hôtels 1 à 4 et 1 à 7, et ce, à partir de 25 000 points Aéroplan. Quant aux membres World of Hyatt, ils peuvent maintenant échanger des points World of Hyatt contre un certificat de prime aérienne Aéroplan d’une valeur de 30 000 points, valable pour des primes aériennes avec Air Canada et ses transporteurs partenaires. Ensemble, ces nouvelles options d’échange offrent aux membres une souplesse accrue dans l’utilisation de leurs points et plus de choix pour chacun de leurs voyages.

« Nous sommes ravis de réunir World of Hyatt et Aéroplan, principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, afin de rendre les voyages encore plus avantageux pour nos membres, a déclaré Laurie Blair, première vice-présidente – Marketing mondial et Fidélité de Hyatt. Cette collaboration offre aux membres plus de façons d’accumuler et échanger des points et de profiter de privilèges dans les deux programmes, tout en bénéficiant d’expériences de voyage plus fluides du début à la fin. »

Plus de privilèges avec Aéroplan et World of Hyatt

Les membres Aéroplan et World of Hyatt peuvent profiter de possibilités d’accumuler encore plus rapidement des points et d’obtenir des privilèges exclusifs dans le cadre des deux programmes.

Les membres Aéroplan peuvent désormais accumuler des points sur les séjours admissibles dans les hôtels et centres de villégiature Hyatt participants. Les membres des deux programmes peuvent choisir d’obtenir 500 points Aéroplan par séjour au lieu de points World of Hyatt.

En liant leurs comptes, les titulaires d’une carte de crédit Aéroplan émise au Canada peuvent obtenir des points-bonis World of Hyatt et des points Aéroplan supplémentaires sur leurs séjours dans les hôtels et centres de villégiature Hyatt participants : Les titulaires de carte de crédit Aéroplan prestige obtiennent 2 points-bonis World of Hyatt et 2 points Aéroplan pour chaque dollar canadien appliqué à des dépenses admissibles dans les hôtels et centres de villégiature Hyatt participants. Les titulaires d’une carte de crédit affaires prestige Aéroplan obtiennent 2 points-bonis World of Hyatt et 2,5 points Aéroplan pour chaque dollar canadien appliqué à des dépenses admissibles dans les hôtels et centres de villégiature Hyatt participants. Les titulaires d’une carte de crédit affaires principale Aéroplan obtiennent 1 point-boni World of Hyatt et 2 points Aéroplan pour chaque dollar canadien appliqué à des dépenses admissibles dans les hôtels et centres de villégiature Hyatt participants. Les titulaires d’une carte de crédit principale Aéroplan obtiennent 1 point-boni World of Hyatt et 1,5 point Aéroplan pour chaque dollar canadien appliqué à des dépenses admissibles dans les hôtels et centres de villégiature Hyatt participants.



Les membres peuvent convertir des points World of Hyatt en points Aéroplan à raison de deux pour un, à partir de 5 000 points. Les conversions supplémentaires peuvent ensuite être effectuées par tranches de 1 000 points.

Les membres de statut Aéroplan Élite qui ont lié leurs comptes peuvent convertir en exclusivité des points Aéroplan en points-bonis World of Hyatt à raison de deux pour un, avec un minimum de 500 points Aéroplan à la fois, pour un maximum de 100 000 points Aéroplan par jour et de 250 000 points Aéroplan par semaine.





Des privilèges liés au statut Élite, de l’aéroport à la chambre d’hôtel

Les membres de statut Aéroplan Élite et les titulaires d’une carte de crédit Aéroplan prestige qui lient leurs comptes Aéroplan et World of Hyatt peuvent désormais profiter de privilèges et auront la possibilité d’obtenir plus rapidement un statut dans les deux programmes.

Pour les membres Aéroplan

À compter d’aujourd’hui, les membres de statut Aéroplan Élite et les titulaires admissibles d’une carte prestige peuvent obtenir un statut World of Hyatt plus rapidement grâce à un défi annuel de 90 jours : Obtention du statut Discoverist après 4 nuitées Obtention du statut Explorist après 10 nuitées Obtention du statut Globalist après 20 nuitées (les membres Aéroplan profitent de surcroît de privilèges exclusifs lors de leurs séjours, comme le petit-déjeuner sans frais pour un maximum de quatre personnes et, sous réserve de disponibilité, des surclassements de chambre et un départ tardif à 16 h)



Les titulaires de carte de crédit Aéroplan prestige recevront aussi : Le statut World of Hyatt Discoverist offert à titre gracieux, comprenant un départ tardif (14 h) sous réserve de disponibilité, un enregistrement prioritaire et bien plus encore. Chaque année civile, cinq crédits de nuitées permettant d’obtenir un statut, pour atteindre encore plus rapidement un statut World of Hyatt supérieur. La possibilité de tenter deux fois par année d’obtenir un statut World of Hyatt dans le cadre du défi annuel de 90 jours. La possibilité d’accumuler des points dans les deux programmes sur des séjours admissibles dans un établissement Hyatt, pour obtenir des primes et accéder à un statut supérieur plus rapidement.







Consultez les modalités de chacune de ces offres ou visitez le site https://world.hyatt.com/content/gp/fr/landing/aeroplan-terms.html.

Pour les membres World of Hyatt

Les membres World of Hyatt de statut Discoverist, Explorist et Globalist recevront à titre de privilège annuel un crédit de vol d’Air Canada d’une valeur de 20 $ CA après avoir lié leurs comptes.

Plus tard en 2026, les membres World of Hyatt de statut Explorist et Globalist pourront s’inscrire à des défis annuels pour accélérer l’obtention du statut Aéroplan Élite.





Consultez les modalités de chacune de ces offres ou visitez le site https://world.hyatt.com/content/gp/fr/landing/aeroplan-terms.html.

Ensemble, les programmes Aéroplan et World of Hyatt offrent des manières supplémentaires d’accumuler et d’échanger des points et permettent de profiter d’expériences de voyages encore plus fluides et enrichissantes. Les membres peuvent désormais lier leurs comptes Aéroplan et World of Hyatt pour profiter d’une série de nouveaux privilèges et d’offres exclusives. Toutes les offres, toutes les primes et tous les privilèges décrits dans le présent communiqué sont assujettis à des modalités.

Pas encore membre? Visitez Hyatt.com/join et Aeroplan.com.

Le terme « Hyatt » est utilisé dans le présent communiqué par souci de commodité pour désigner Hyatt Hotels Corporation et/ou une ou plusieurs de ses sociétés affiliées.

Pour de plus amples renseignements : https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/aeroplan/partners/hyatt.html

À propos de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, dont le siège social est situé à Chicago, est une société hôtelière mondiale de premier plan guidée par sa mission : prendre soin des gens pour qu’ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Au 31 mars 2026, le portefeuille de la société comptait plus de 1 500 hôtels et établissements tout inclus répartis dans 83 pays sur six continents. L’offre de la société comprend des marques du portefeuille d’établissements de luxe, dont Park HyattMD, AlilaMD, MiravalMD, Impression by Secrets et The Unbound Collection by HyattMD; le portefeuille d’établissements mode de vie, dont AndazMD, Thompson HotelsMD, The StandardMD, DreamMD Hotels, The StandardXMD, Breathless Resorts & SpasMD, JdV by HyattMD, BunkhouseMD Hotels et Me and All Hotels; la collection inclusive, dont ZoëtryMD Wellness & Spa Resorts, Hyatt ZivaMD, Hyatt ZilaraMD, SecretsMD Resorts & Spas, DreamsMD Resorts & Spas, Hyatt VividMD Hotels & Resorts, Bahia Principe Hotels & Resorts, Alua Hotels & ResortsMD et SunscapeMD Resorts & Spas; le portefeuille d’établissements classiques, dont Grand HyattMD, Hyatt RegencyMD, Destination by HyattMD, Hyatt CentricMD, Hyatt Vacation ClubMD et HyattMD; et le portefeuille d’établissements essentiels, dont Caption by HyattMD, Unscripted by Hyatt, Hyatt PlaceMD, Hyatt HouseMD, Hyatt StudiosMD, Hyatt Select et UrCove. Les filiales de la société exploitent le programme de fidélité World of HyattMD, ALG VacationsMD, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation ClubMD, les services de gestion de destinations AmstarMD DMC, ainsi que les services technologiques Trisept SolutionsMD. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.hyatt.com.

À propos de World of Hyatt

World of Hyatt est le programme de fidélité primé de Hyatt, qui réunit les établissements participants du portefeuille d’établissements de luxe de Hyatt, dont Park HyattMD, AlilaMD, MiravalMD, Impression by Secrets et The Unbound Collection by HyattMD; du portefeuille d’établissements mode de vie, dont AndazMD, Thompson HotelsMD, The StandardMD, DreamMD Hotels, The StandardXMD, Breathless Resorts & SpasMD, JdV by HyattMD, BunkhouseMD Hotels et Me and All Hotels; de la collection inclusive, dont ZoëtryMD Wellness & Spa Resorts, Hyatt ZivaMD, Hyatt ZilaraMD, SecretsMD Resorts & Spas, DreamsMD Resorts & Spas, Hyatt VividMD Hotels & Resorts, Bahia Principe Hotels & Resorts, Alua Hotels & ResortsMD et SunscapeMD Resorts & Spas; du portefeuille d’établissements classiques, dont Grand HyattMD, Hyatt RegencyMD, Destination by HyattMD, Hyatt CentricMD, Hyatt Vacation ClubMD et HyattMD; et du portefeuille d’établissements essentiels, dont Caption by HyattMD, Unscripted by Hyatt, Hyatt PlaceMD, Hyatt HouseMD, Hyatt StudiosMD, Hyatt Select et UrCove. Les membres qui réservent directement au moyen des canaux de Hyatt obtiennent un service personnalisé et des privilèges exclusifs, notamment le titre d’invité d’honneur, des surclassements confirmés dans une suite au moment de la réservation, une offre variée de services de bien-être, une clé numérique et des tarifs réservés aux membres. Comptant 66 millions de membres – et ce chiffre ne cesse d’augmenter –, World of Hyatt propose différents moyens d’accumuler et d’échanger des points contre des séjours hôteliers, des services de repas et de spa et des expériences axées sur le bien-être sur la plateforme d’expériences World of Hyatt FIND, sans oublier les privilèges liés à la collaboration stratégique en matière de fidélité entre Hyatt et le programme AAdvantageMD d’American Airlines. Les voyageurs peuvent s’inscrire gratuitement à l’adresse hyatt.com, télécharger l’application World of Hyatt pour les appareils Android et iOS et suivre World of Hyatt sur Facebook, Instagram, TikTok et X.

Aéroplan récompensé aux prix Freddie 2026

Pour une quatrième année d’affilée, Aéroplan est reconnu aux Freddie Awards. Les Freddie, qui sont soumis au vote de plus de dix millions de voyageurs assidus dans le monde, sont la reconnaissance la plus respectée dans le secteur de la fidélisation des voyageurs. Aéroplan est fière d’avoir été récompensée dans plusieurs catégories principales lors de l’édition de cette année, en remportant notamment le prix du Programme de l’année.

À propos d’Aéroplan

Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres actifs dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Les membres Aéroplan peuvent accumuler ou échanger des points auprès de plus de 50 transporteurs partenaires pour plus de 1 300 destinations partout dans le monde, sans période d’interdiction ni suppléments. Échangez des points contre des vols aller simple court-courriers à partir de 6 000 points ou contre des forfaits de Vacances Air Canada, accédez à plus de 9 000 partenaires hôteliers ou magasinez des produits de marques comme Amazon, Apple et Dyson via la eBoutique Aéroplan, à compter de 3 500 points par échange. Pour adhérer à Aéroplan et commencer à transformer vos achats courants en points échangeables contre des vols, des séjours hôteliers, des cadeaux et plus encore, rendez-vous à aircanada.com/aeroplan .

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

Renseignements : media@aircanada.ca

Personne-ressource de Hyatt auprès des médias :

Kaitlyn Sheehy

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