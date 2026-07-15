Kering : Romain Spitzer nommé Directeur général de Bottega Veneta

Kering - Communiqué de presse - Romain Spitzer nommé Directeur général de Bottega Veneta

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



15 juillet 2026

ROMAIN SPITZER NOMMÉ

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BOTTEGA VENETA

Kering a le plaisir d'annoncer la nomination de Romain Spitzer au poste de Directeur général de Bottega Veneta, à compter du 1er septembre 2026. Rattaché à Luca de Meo, Directeur général de Kering, il sera basé à Milan et rejoindra le Comité exécutif du Groupe.

Romain Spitzer apporte plus de trente ans d'expérience internationale dans l'industrie du luxe et une expertise reconnue en matière de gestion et de développement de marque, d'excellence dans la distribution et d’expérience client. Il occupait dernièrement le poste de Président-Directeur général de Fragrance Group LVMH Beauty, supervisant un portefeuille de Maisons de luxe prestigieuses et contribuant à renforcer leur désirabilité et leur développement de long terme.

Tout au long de sa carrière, Romain Spitzer a constamment renforcé la désirabilité des marques, favorisé l'innovation et dirigé des équipes internationales performantes sur des marchés variés. Fort d’une connaissance approfondie des marchés mondiaux du luxe et d’une capacité reconnue à accompagner la croissance de long terme des Maisons, il dispose de tous les atouts pour conduire Bottega Veneta dans sa prochaine phase de développement.

Riche d’un héritage unique où se conjuguent savoir-faire d'exception, créativité et résonance culturelle, Bottega Veneta ouvre un nouveau chapitre placé sous le signe de l’ambition. Romain Spitzer s'attachera à accroître encore la désirabilité de la Maison, à approfondir son lien avec ses clients et à poursuivre l'excellence de son réseau de distribution à travers le monde. Il s’appuiera sur la vision profondément singulière incarnée par Bottega Veneta afin de poursuivre le rayonnement de la Maison parmi les expressions les plus distinctives du luxe tout en préservant les valeurs uniques et l'identité inimitable qui la caractérisent.

Luca de Meo, Directeur général de Kering, a déclaré : « Bottega Veneta est l'une des Maisons les plus solides et les plus distinctives du luxe, forte d'un savoir-faire d'exception, d'une identité créative unique et d'un remarquable potentiel de croissance. Romain réunit les qualités de leadership, la vision et l'expérience internationale nécessaires pour conduire la prochaine phase de développement de la Maison. Je suis convaincu qu'il saura s’appuyer sur ses atouts extraordinaires pour porter Bottega Veneta plus loin encore. »

À propos de Romain Spitzer

Diplômé de l'ESCP Business School, Romain Spitzer a débuté sa carrière chez Guerlain en 1995 comme chef de produit. Il a ensuite occupé plusieurs postes en marketing chez Jean Paul Gaultier Parfums et Yves Saint Laurent Parfums, où il était Directeur du marketing international. En 2006, il rejoint Parfums Christian Dior comme Directeur de l’activité Parfums. Il y exerce ensuite des responsabilités de direction, comme Directeur général pour l'Espagne puis Directeur général régional pour l'Europe. En 2016, il rejoint LVMH Fragrance Brands (Parfums Givenchy et Kenzo) en qualité de Président-Directeur général. Ses responsabilités ont ensuite été étendues à Maison Francis Kurkdjian, Acqua di Parma, Loewe Perfumes, Officine Universelle Buly et New Ventures. Il occupe actuellement les fonctions de Président-Directeur général de Fragrance Group LVMH Beauty.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Pénélope Linage +33 (0)6 76 09 42 10 penelope.linage-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com





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