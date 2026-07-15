IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine xx - 2025

Présentation agrégée par jour et par marché
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 au 10 juillet 2026
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|06/07/2026
|FR0010259150
|3 000
|170,6475
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|07/07/2026
|FR0010259150
|6 200
|168,2238
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|08/07/2026
|FR0010259150
|6 000
|166,1264
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|09/07/2026
|FR0010259150
|2 341
|167,2821
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|10/07/2026
|FR0010259150
|8 701
|163,5877
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|10/07/2026
|FR0010259150
|2 299
|162,0316
|CEUX
|TOTAL
|28 541
|166,0482
Pièce jointe