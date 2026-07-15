IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine xx - 2025

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 au 10 juillet 2026
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1106/07/2026FR00102591503 000170,6475XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1107/07/2026FR00102591506 200168,2238XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1108/07/2026FR00102591506 000166,1264XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1109/07/2026FR00102591502 341167,2821XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/07/2026FR00102591508 701163,5877XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/07/2026FR00102591502 299162,0316CEUX
   TOTAL28 541166,0482 

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IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 28_2026
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