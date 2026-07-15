WORLDLINE : Invitation conférence téléphonique des résultats S1 2026

Résultats du S1 2026

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Jeudi 30 juillet 2026 à 18h30 CET

La Direction Générale de Worldline vous invite à une conférence téléphonique en anglais sur les résultats du S1 2026 du Groupe, le jeudi 30 juillet 2026 à 18h30 CET.

La conférence téléphonique sera retransmise par webcast en suivant ce lien.

Les analystes sell-side souhaitant participer à la session de questions/réponses qui aura lieu à la fin de la conférence doivent se préinscrire en suivant ce lien afin de recevoir par e-mail les informations de connexion (numéros de téléphone et code d'accès).

Après la conférence, la ré-écoute du webcast sera disponible sur worldline.com, rubrique Investisseurs.

Le communiqué de presse sera émis le 30 juillet 2026 à 18h00 (CET).

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :

Cesar Zeitouni

cesar.zeitouni@worldline.com

Peter Farren

peter.farren@worldline.com

Cordialement



L’équipe Relations Investisseurs de Worldline

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