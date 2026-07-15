WORLDLINE : Invitation conférence téléphonique des résultats S1 2026

Résultats du S1 2026
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Jeudi 30 juillet 2026 à 18h30 CET
La Direction Générale de Worldline vous invite à une conférence téléphonique en anglais sur les résultats du S1 2026 du Groupe, le jeudi 30 juillet 2026 à 18h30 CET.
La conférence téléphonique sera retransmise par webcast en suivant ce lien.
Les analystes sell-side souhaitant participer à la session de questions/réponses qui aura lieu à la fin de la conférence doivent se préinscrire en suivant ce lien afin de recevoir par e-mail les informations de connexion (numéros de téléphone et code d'accès).
Après la conférence, la ré-écoute du webcast sera disponible sur worldline.com, rubrique Investisseurs.
Le communiqué de presse sera émis le 30 juillet 2026 à 18h00 (CET).
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Cesar Zeitouni
cesar.zeitouni@worldline.com
Peter Farren
peter.farren@worldline.com
Cordialement
L’équipe Relations Investisseurs de Worldline
Pièce jointe