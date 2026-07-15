CATANA GROUP :CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS : 119 M€   Maintien de la tendance Nouvelles concernant l’incendie du 02/07/26 à Canet-en-Roussillon Poursuite du plan stratégique, des étapes importantes pour N+1

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 15 juillet 2026 à 18h

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS : 119 M€

Maintien de la tendance

Nouvelles concernant l’incendie du 02/07/26 à Canet-en-Roussillon

Poursuite du plan stratégique, des étapes importantes pour N+1

En milliers d'euros 2025 / 2026 2024 / 2025



Bateaux CA ordinaire



62 479



78 552



Cession de stocks liée au changement d’ERP, sans impact de marge



16 990



Services 2 754 2 653 CA total au 28 février (S1) 82 223 81 205



CA Bateaux T3 35 198 45 793 CA Services T3 2 032 1 401 CA total T3 37 230 47 194 Total Bateaux 9 mois



97 677 124 345



Cession de stocks liée au changement d’ERP, sans impact de marge



16 990



Total Services 9 mois 4 786 4 054 CA total 9 mois 119 453 128 399

Dans la lignée des précédents trimestres, CATANA GROUP affiche un niveau d’activité en baisse de 21% sur les ventes de bateaux neufs (hors impact exceptionnel de cession de stocks sans marge liée au changement) dans un marché toujours marqué par les conditions géopolitiques. L’incendie du 2 juillet 2026 est un coup rude mais le Groupe fera face, le plan stratégique 2030 quant à lui poursuit sa route.

Bonne résistance du Groupe dans un marché perturbé par les mauvaises nouvelles géopolitiques

Dans un marché perturbé depuis 4 ans par l’enchaînement des guerres et des positions américaines sur le plan économique, le Groupe connaît un réajustement de son activité, pour la deuxième année consécutive.

Ce retrait reste somme toute mesuré au regard de la violence des événements et de l’impact psychologique qu’elle génère auprès des clients de la plaisance.

Disposant d’un des meilleurs concepts du marché des catamarans avec BALI, le Groupe affiche une très belle résistance commerciale comme en témoignent les succès immédiats enregistrés à chaque sortie de nouveaux modèles. Cette année, celui du nouveau BALI 5.2, le confirme encore davantage.

Au regard du contexte, les séquences commerciales des dernières semaines sont très honorables et pourraient laisser penser à une fin de cycle baissier du marché. Les prochains salons de la rentrée prochaine sont très attendus pour pouvoir confirmer cette tendance ou non.

Incendie du 2 juillet 2026 à Canet-en-Roussillon

Favorisé par la sécheresse et un vent fort, un violent incendie s’est déclaré à quelques kilomètres de Canet-en-Roussillon et a atteint cette dernière à une vitesse phénoménale.

Détruisant plusieurs campings sur son passage, l’incendie a atteint le pôle nautique en début d’après-midi. Un premier bâtiment a rapidement été détruit par les flammes, suivi d’un second plus tard dans la soirée, touchant très durement les capacités de production du site (lignes d’assemblage du BALI 5.8 et du CATANA OC 50).

6 bateaux ont également été détruits au cours de l’incendie, d’une valeur marchande de plus de 9 M€.

Le bâtiment de fabrication des pièces polyester, ainsi que tous les moules ont été préservés, ce qui est un bon point pour la suite des événements. 4 petits bâtiments secondaires semi-rigides ont aussi pu être préservés et seront utiles pour la suite.

Moins d’une semaine après l’incendie, des premières équipes ont pu réintégrer le site pour finir de préparer la livraison de bateaux qui étaient sortis de chaînes et maintenus intacts.

Dans les prochaines semaines, la suite des événements sera la dépollution et la déconstruction des bâtiments sinistrés, et la recherche de solutions pour combler au mieux la disparation des lignes d’assemblage et retrouver une capacité de production des BALI 5.8 et CATANA OC 50 qui sera forcément très réduite, ainsi que la surface pour réaliser le premier prototype du BALI 7.0 en 2027.

Le Groupe dispose de bonnes couvertures d’assurances aussi bien pour couvrir les dommages matériels, que les pertes d’exploitation qui sont encore à déterminer et affiner à ce stade du sinistre. Cette couverture permet en outre de pouvoir maintenir un maximum de salaire aux salariés dans cette période de chômage technique qui s’ouvre, et permettra de limiter la vive douleur subit par les salariés.

Le sinistre aura un impact négligeable sur les comptes 2025-2026, et la couverture par les assurances des pertes d’exploitation prémunira le Groupe d’impacts majeurs sur 2026-2027, nous offrant ainsi la possibilité de reconstruire sereinement.

Concernant cette reconstruction, il est impossible de l’envisager sur le site sinistré, puisque cela induirait de ne rien produire pendant toute la période longue de construction de bâtiments, ce qui n’est pas souhaitable commercialement.

Une reprise dès que possible de la production sur la base des bâtiments préservés, complétés si nécessaires par d’autres bâtiments modulaires, sera une priorité pour ne pas réaliser une année blanche sur les modèles concernés au cours de l’exercice prochain.

Cette logique induit fort logiquement que le chantier de la reconstruction de la capacité de production se fera sur la zone d’extension du pôle nautique de Canet-en-Roussillon dite « SPL2 », où le Groupe avait d’ores et déjà décidé d’y construire une nouvelle usine.

Outre les dirigeants du Groupe, cette solution fait l’unanimité au sein des forces vives du territoire (Région, Communauté d’agglomération de Perpignan, Mairie de Canet-en-Roussillon, CCI) et devra trouver un écho favorable auprès de l’État aussi bien sur le principe que sur sa capacité à réduire significativement les délais administratifs pour lancer la construction de l’usine et retrouver au plus vite un outil de production compatible avec les enjeux stratégiques du Groupe à Canet-en-Roussillon.

Le plan stratégique 2030 continue…

Au-delà de l’accélération souhaitée de la construction de la nouvelle usine de Canet-en-Roussillon, le Groupe poursuit le déploiement de son plan.

Depuis quelques semaines, la présence du Groupe dans le marché des catamarans à moteur inboard habitable est devenue réalité avec la mise à l’eau du YOT 53, qui pourra être présentée pour la première fois au prochain salon de Cannes en septembre prochain.

Le démarrage du BALI 7.0, qui actera de son côté l’entrée du Groupe dans le segment des grandes unités à voile, est toujours maintenu pour le début 2027 avec une cible de lancement commercial au salon de Cannes 2027.

A l’issue de ce troisième trimestre, Aurélien Poncin, Président Directeur Général du Groupe, déclare : « La vie n’est pas un long fleuve tranquille, nous l’avons toujours su, intégré et plutôt bien vécu tout au long de notre histoire, où les épreuves ont plutôt eu tendance à nous renforcer que nous affaiblir. Certes, le marché est très difficile depuis 4 ans, mais cela n’a jamais remis en cause la puissance de notre modèle économique, ni la force de frappe de nos produits et de leurs innovations, comme en témoignent le succès de toutes nos nouveautés. Le terrible incendie du 2 juillet dernier est un coup violent mais n’a pas entamé notre énergie, bien au contraire, quand on voit la mobilisation interne déployée au cours des derniers jours, qui démontre une fois encore la force des entreprises familiales. Cette mobilisation générale se retrouve aussi à l’extérieur avec un soutien et une énergie considérables de toutes les forces vives du territoire des Pyrénées-Orientales et de la Région Occitanie, avec lesquelles nous bâtirons, j’en suis sûr, une solution d’avenir encore plus puissante pour répondre aux ambitions affichées de notre plan stratégique 2030. Ce plan se poursuit donc, et connaîtra dès le prochain exercice ses premières concrétisations… »

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur Euronext Growth Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :























CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Général Délégué Jérôme GACOIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

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