Air Canada rehausse le repos et le confort à bord au moyen d’une nouvelle gamme de literie et d’articles de bord

Des articles indispensables soigneusement conçus pour toutes les cabines à bord des vols internationaux aident les clients à arriver frais et dispos

À bord des vols internationaux, la nouvelle literie comprend des édredons moelleux en classe Signature Air Canada et des couvertures de 1,80 mètre en classe Économique Privilège et en classe économique

En classe Signature Air Canada, la trousse confort contient des produits hautement hydratants de la marque canadienne primée Sahajan, spécialisée dans les soins de la peau et fondée par une femme

Des trousses confort réutilisables conçues en collaboration avec Hunter Amenities, partenaire canadien du secteur hôtelier

MONTRÉAL, 15 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada lance une nouvelle collection de literie haut de gamme et d’articles de bord soigneusement conçus afin de rehausser le repos et le confort des clients à bord des vols internationaux.





La collection, qui sera lancée dans toutes les cabines dès ce mois-ci, comprend des édredons et des oreillers de meilleure qualité en classe Signature Air Canada, des couvertures aux dimensions généreuses en classe Économique Privilège et en classe économique, ainsi que de nouvelles trousses confort conçues en partenariat avec de grandes marques canadiennes.

Cette collection constitue le tout dernier investissement d’Air Canada dans son expérience Accueil chaleureux, qui favorise la détente des clients du début à la fin de leur vol afin qu’ils arrivent fin prêts à profiter pleinement de leur voyage, qu’ils se déplacent pour affaires, pour renouer avec leur famille ou pour amorcer des vacances bien méritées.

« De la couverture aux dimensions généreuses en classe Économique Privilège et en classe économique, qui enveloppe le corps des épaules jusqu’aux pieds, à nos nouveaux édredons moelleux en classe Signature Air Canada, chaque élément annoncé aujourd’hui a été soigneusement choisi pour aider les clients à s’installer, à se détendre et à se reposer tout au long de leur voyage, a déclaré Jacqueline Harkness, directrice générale – Produits et Services d’Air Canada. Nous avons longuement sondé nos clients afin de recueillir leur point de vue sur ce qui rendrait leur vol plus relaxant et plus reposant. Nous nous sommes ensuite attelés à investir dans des produits de grande qualité qui reflètent le meilleur de ce que nos grands partenaires canadiens ont à offrir. »

Une conception canadienne pour un confort qui perdure au-delà du vol

Air Canada s’est associée à Hunter Amenities, un chef de file canadien de l’industrie hôtelière, pour concevoir, fabriquer et fournir ces nouvelles trousses, qui allient confort et fonctionnalité à un concept bien pensé et réutilisable.

« Nous avons collaboré étroitement avec Air Canada afin de concevoir chaque élément, de la pochette à cordon au masque de sommeil et aux chaussettes, pour qu’ils soient utilisables après le vol, ce qui prolonge la durée de vie de ces essentiels de voyage de qualité pour les clients », a déclaré John Hunter, fondateur de Hunter Amenities.

Fidèle à son engagement à promouvoir les marques canadiennes, Air Canada s’est également associée à Sahajan, une entreprise primée dans le domaine des soins de la peau et fondée par une femme.

La nouvelle trousse confort en classe Signature Air Canada comprend deux produits de Sahajan : le baume pour les lèvres nourrissant Lip Karma, à base d’huiles de ricin et d’argan pour une hydratation durable, et la crème pour les mains Hand Remedy, riche et à absorption rapide, qui apporte un soulagement immédiat à la peau sèche et forme une barrière non grasse pour les mains.

Ces deux produits sont fabriqués par Hunter Amenities dans ses installations de Burlington, en Ontario.

« Comme l’humidité en cabine oscille souvent entre 10 et 20 %, les voyages en avion peuvent rapidement déshydrater la peau, en particulier la peau délicate de nos mains et de nos lèvres, a déclaré Lisa Mattam, fondatrice et chef de la direction de Sahajan. Nous nous associons avec fierté à Air Canada pour intégrer à son programme d’articles de bord la combinaison de science clinique et de sagesse ayurvédique éprouvée de Sahajan, en proposant nos produits de bien-être naturel aux clients des liaisons internationales du transporteur. »

Nouveaux produits essentiels pour le confort à bord

Voici ce à quoi peuvent s’attendre les clients de vols internationaux à partir de juillet :

Literie en classe économique et en classe Économique Privilège :

Une couverture douillette en molleton de qualité supérieure.

Cette nouvelle couverture aux dimensions généreuses, mesurant 1,80 mètre, est conçue pour recouvrir confortablement tout le corps des clients, quelle que soit leur taille.

Trousse confort en classe Économique Privilège :

Un masque de sommeil en néoprène souple, avec pont de nez profilé pour améliorer le confort et bloquer la lumière.

Des bouchons d’oreille 3M de haute qualité, faits de mousse de polyuréthane hypoallergénique malléable, conçus pour réduire le bruit à 32 dB.

Des chaussettes de voyage en tricot.

Une brosse à dents antimicrobienne en bambou, avec dentifrice Colgate.

Literie en classe Signature Air Canada :

Un édredon de meilleure qualité de 145 g/m², plus doux, plus chaud et exceptionnellement confortable.

Un oreiller de 468 grammes avec circulation d’air, pour une respirabilité et un confort optimisés.

Trousse confort en classe Signature Air Canada :

Un masque de sommeil haut de gamme, doux, ultraléger et ajustable, dont la forme a été profilée avec précision pour bloquer totalement la lumière tout en maximisant le confort.

Le baume pour les lèvres Lip Karma et la crème pour les mains Hand Remedy de Sahajan, fondés sur la science, pour réhydrater la peau en vol.

Des bouchons d’oreille 3M de haute qualité, faits de mousse de polyuréthane hypoallergénique malléable, conçus pour réduire le bruit à 32 dB.

Des chaussettes de voyage typiquement canadiennes à rayures en tricot de coton à 70 % pour assurer chaleur et confort en altitude.

Une brosse à dents antimicrobienne en bambou, avec dentifrice et soie dentaire Colgate.

La trousse est fabriquée au Canada et présentée dans une pochette à cordon en coton recyclé, conçue pour être réutilisée lors de voyages futurs.

Conçue en étroite collaboration avec des partenaires canadiens, cette collection de literie et de trousses rehausse le confort des voyages internationaux, en repense les fonctionnalités et leur confère une touche bien canadienne. Pour de plus amples renseignements sur les nouveaux articles de bord d’Air Canada détaillés par cabine, rendez-vous à aircanada.com/ArrivezRafraichis.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

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