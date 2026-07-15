[Communiqué de presse] iliad SA émet avec succès un emprunt obligataire de 650 millions d’euros

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 15 juillet 2026



iliad SA émet avec succès un emprunt obligataire de 650 millions d’euros

iliad SA a placé avec succès ce jour une émission obligataire de 650 millions d’euros. Cette émission, assortie d’une maturité de plus de cinq ans, porte un coupon annuel de 4,125 %.

Lancée initialement pour un montant de 500 millions d'euros avec une indication de coupon entre 4,500% et 4,625%, l'émission a suscité un très fort intérêt de la part des investisseurs : le carnet d'ordres a atteint plus de 2 milliards d'euros, permettant à iliad de resserrer le coupon à 4,125% et de porter le montant final à 650 millions d'euros avec un livre d’ordres sursouscrit plus de 2,5 fois.

Ce succès repose sur la solidité des fondamentaux du Groupe, illustrée par l’amélioration continue de ses résultats financiers et par le récent relèvement de ses notations de crédit par les trois principales agences de notation.



Le produit de cette émission sera affecté aux besoins généraux de financement du Groupe et servira notamment à refinancer par anticipation l’obligation de 750 millions d’euros, assortie d’un coupon de 5,375 % et arrivant à échéance le 14 juin 2027 (ISIN : FR001400EJI5), via l’exercice de l’option de Make-Whole Call.



Thomas Kienzi, Directeur Financier du Groupe iliad : « Après avoir sécurisé 10 milliards d’euros de financements auprès de nos partenaires bancaires il y a près d’un mois, cette émission obligataire confirme la confiance des marchés dans la solidité financière et opérationnelle du Groupe ainsi que dans ses perspectives de développement. Cette transaction nous permet de poursuivre l’optimisation de notre structure de capital tout en améliorant davantage et de manière proactive notre profil d’échéances. »



Cette opération constitue la première émission obligataire du Groupe depuis le relèvement de ses notations par les trois principales agences de notation respectivement à Ba1/BB+/BB+ par Moody’s, S&P et Fitch pour des obligations senior non sécurisées.



BBVA, Santander, ING, Helaba, MUFG, RBC Capital Markets, SMBC et Société Générale sont Global Coordinators et Joint Lead Managers ; Barclays, BayernLB, Citi, Commerzbank, CIC Market Solutions, Goldman Sachs, La Banque Postale et UniCredit sont Joint Lead Managers et Banco Sabadell, Bank of China, DNB et ICBC sont Co-Managers de l’opération.

À propos du Groupe iliad





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Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17700 collaborateurs au service de 52 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros en 2025. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin mars 2026, 23,3 millions abonnés. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin mars 2026 plus de 13,2 millions abonnés. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin mars 2026 15,7 millions abonnés. Le Groupe iliad est en 2025, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et le 5ème opérateur internet fixe.





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