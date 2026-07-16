PDI stärkt Beziehung zu Awalé Resources mit strategischer Investition

QUEBEC CITY, July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited (ASX:PDI, TSX:PDI) („PDI“ oder das „Unternehmen“) meldet eine bevorstehende Investition in Höhe von USD 10 Millionen in das auf Westafrika spezialisierte Explorationsunternehmen Awalé Resources Limited (TSXV:ARIC) („Awalé“). Mit dieser Investition steigt die strategische Beteiligung des Unternehmens an Awalé auf rund 12,3 % (auf unverwässerter Basis und vor der Ausübung etwaiger Bezugsrechte durch bereits vorhandene Gesellschafter von Awalé).

Awalé konzentriert seine Geschäftsaktivitäten auf die Entdeckung umfangreicher Gold- und Kupfervorkommen im Nordwesten von Côte d'Ivoire. Das prominente Odienné-Projekt von Awalé umfasst insgesamt 2.346 km2 umfassenden, strategisch platzierten Grundbesitz im Geltungsbereich von sieben bereits erteilten und beantragten Explorationslizenzen. Dazu gehören auch 797 km2, die als Joint Venture mit einer Tochtergesellschaft von Newmont Corporation (aktuell 61 %, Ertrag 75 %) gehalten werden, das vollständig von Newmont finanziert und von Awalé betrieben wird („Awalé-Newmont JV“).

Für das Awalé-Newmont JV wurde eine erste Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen von 32,4 t mit 1,64 g/t AuEq gemeldet, was 1,71 Millionen Feinunzen AuEq in den Lagerstätten BBM, Charger und Empire in Odienné entspricht.1 Derzeit laufen die Bohrungen, um die aktuellen Ressourcen zu erweitern oder zu optimieren und Tests auf weitere Ziele im Besitz des Joint Ventures durchzuführen. Auch erste technische, wirtschaftliche, ökologische und soziale Überprüfungen für Odienné sind bereits aufgenommen worden.

Die vollständig im Eigentum von Awalé befindlichen Explorationslizenzen und -anträge im größeren Odienné-Gebiet betreffen mehrere bisher nicht getestete und in der Frühphase befindliche Ziele, womit es Wachstumspotenzial auf Distriktebene gibt. Awalé wird die Mittel aus der strategischen Investition von PDI nutzen, um die Explorationstätigkeit im Rahmen dieser zu 100 % im Eigenbesitz befindlichen Lizenzen voranzutreiben.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer bei PDI, meint: „Awalé ist eine vielversprechende Goldexplorations- und Entwicklungsfirma in Westafrika mit umfangreichem und strategisch platziertem Grundbesitz in Côte d'Ivoire, das neben Guinea als eines der besten Bergbaugebiete in Westafrika gilt. Das Managementteam von Awalé hat bei der Entwicklung der Odienné-Projekts bis zu diesem Punkt, an dem es echtes Potenzial als bedeutende Goldmine zeigt und Spielraum für fortgesetztes Wachstum durch Erweiterungsbohrungen und Neuentdeckungen bietet, hervorragende Arbeit geleistet. Wir freuen uns darauf, Awalé mit der Fachkompetenz, die PDI in den Bereichen Exploration, Minenentwicklung und Betrieb zu bieten hat, zu unterstützen.“

PDI finanziert seine Investition in Awalé mit frei verfügbaren Barmitteln. Diese Investition wirkt sich nicht auf den Finanzierungsbedarf im Zusammenhang mit dem Goldprojekt Bankan in Guinea aus.

Angaben zur strategischen Investition

PDI und Awalé haben eine verbindliche Zeichnungsvereinbarung abgeschlossen, in deren Rahmen sich PDI zur Zeichnung von 16.642.352 Stammaktien von Awalé zu einem Ausgabepreis von CAD 0,85 je Stammaktie verpflichtet, was einer Gesamtinvestition von rund CAD 14,15 Millionen (ca. USD 10 Millionen) entspricht. Der Ausgabepreis von CAD 0,85 beinhaltet einen Aufschlag von rund 10 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs über fünf Tage zum 10. Juli 2026 an der TSX Venture Exchange („TSXV“), was den strategischen Charakter der Investition durch PDI verdeutlicht.

PDI besitzt gegenwärtig keine Aktien von Awalé. Nach Abschluss der strategischen Investition wird PDI das Eigentum und die Kontrolle über 16.642.352 Stammaktien erworben haben, was einer Beteiligung von rund 12,3 % an Awalé auf unverwässerter Basis und vor Ausübung etwaiger Beteiligungsrechte im Besitz bestimmter bestehender Aktionäre von Awalé entspricht.

Der Abschluss der strategischen Investition sollte Ende Juli 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen durch die Parteien, wozu auch die Erteilung der abschließenden Genehmigung durch die TSXV und alle sonstigen erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Abschluss einer Vereinbarung über Anlegerrechte zwischen PDI und der Gesellschaft gehören. Für die Stammaktien, die PDI erwirbt, unterliegen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und den Regeln der TSXV einer Sperrfrist, die vier Monate und einen Tag nach Abschluss der strategischen Investition endet.

In Verbindung mit der strategischen Investition schließt PDI eine Vereinbarung über Anlagerrechte mit Awalé ab, die PDI die folgenden Rechte sichert: (1) Die Aufrechterhaltung seiner Beteiligung an Awalé durch Beteiligungen und Nachkaufrechte und (2) bestimmte Informationsrechte in Bezug auf Awalé und deren Explorationsprojekte. Die Parteien bilden außerdem einen gemeinsamen technischen Beratungsausschuss. Sollte die Beteiligung von PDI an Awalé auf einen Anteil von weniger als 10 % auf unverwässerter Basis sinken, werden die vorstehend genannten Rechte ausgesetzt, und die Vereinbarung über Anlegerrechte tritt außer Kraft, wenn die Beteiligung von PDI über einen Zeitraum von 12 aufeinanderfolgenden Monaten die Marke 10 % unterschreitet.

Die strategische Investition wird zu Anlagezwecken vorgenommen, und PDI beabsichtigt, die Investition in Awalé auf laufender Basis zu überprüfen. PDI steht es offen, ihre wirtschaftliche Beteiligung, Kontrolle, Weisungsbefugnis und ihr wirtschaftliches Risiko in Bezug auf Wertpapiere von Awalé in Abhängigkeit bestimmter Faktoren wie der Marktlage und anderer Bedingungen auszubauen oder zu reduzieren.

Eine Ausfertigung des Frühwarnberichtes, den PDI in Verbindung mit der vorstehend beschriebenen strategischen Investition einreichen muss, wird auf SEDAR+ unter dem Profil von Awalé verfügbar gemacht. Diese Pressemitteilung wird gemäß den Frühwarnbestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetze herausgegeben.

Diese Mitteilung wurde vom Verwaltungsrat von PDI zur Veröffentlichung freigegeben.

Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.predictivediscovery.com oder kontaktieren Sie:

Anlegeranfragen Medienanfragen Matthew Wilcox Nathan Ryan Managing Director und Chief Executive Officer NWR Communications E: info@predictivediscovery.com E: nathan.ryan@nwrcommunications.com.au T: +61 8 9216 1000 T: +61 420 582 887

Über Predictive Discovery

PDI ist ein führendes westafrikanisches Unternehmen im Bereich der Goldförderung und -erschließung, das ein Portfolio hochwertiger Vermögenswerte mit bewährter Umsetzungsstärke und einer soliden finanziellen Basis verbindet.

Das Vermögensportfolio von PDI stützt sich vor allem auf die Kiniero-Goldmine in Guinea, die Ende 2025 die Produktion aufgenommen hat, sowie auf die Nampala-Goldmine in Mali, die seit 2017 in Betrieb ist. Diese Produktionsanlagen sorgen für Dynamik und starke Cashflows, während das Unternehmen seine Wachstumspläne vorantreibt.

Das langfristige Wachstumsprojekt von PDI ist das Tier-1-Bankan-Goldprojekt in Guinea, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Afrikas. Bankan steht kurz vor der Baureife; erwartet wird eine Jahresproduktion von rund 250.000 Unzen über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren.

Nach Aufnahme der Produktion in Bankan strebt PDI bis 2029 eine Gesamtjahresproduktion von mehr als 400.000 Unzen aus seinem kosteneffizienten Bergbauzentrum in Guinea an, wobei die räumliche Nähe und die Synergien zwischen den Projekten Kiniero und Bankan genutzt werden.

PDI befindet sich in einer entscheidenden Phase seiner Entwicklung hin zu einem mittelgroßen, über mehrere Minen verfügenden westafrikanischen Goldproduzenten, mit einem klaren Fokus auf die nachhaltige Entwicklung seines Portfolios zur Schaffung langfristiger Werte für Aktionäre und Stakeholder.

Compliance-Erklärungen

Kein Angebot

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf eines Wertpapiers dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Mitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht an US-Personen oder in deren Namen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen Vorschriften nicht unterliegt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zur Goldproduktion und zu Prognosen, Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und Entwicklungsaktivitäten und des diesbezüglichen Potenzials sowie Erwartungen in Bezug auf die Genehmigungsverfahren und die Finanzierung der Entwicklung des Bankan-Projekts, sowie Aussagen bezüglich der strategischen Investition, einschließlich des Abschlusses und der damit verbundenen Termine, der Mittelverwendung durch Awalé und er erwartete Beteiligung von PDI an Awalé. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie „werden“, „erwarten“, „antizipieren“, „könnten“, „sollten“, „planen“, „schätzen“, „beabsichtigen“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Obwohl PDI der Auffassung ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer Abgabe verfügbaren Informationen und/oder der zu diesem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen vertretenen Einschätzung der Führungskräfte und Directors von PDI hinsichtlich künftiger Ereignisse. Sie unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise, Wechselkursentwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen; geopolitische, soziale und regulatorische Risiken; Betriebs- und Kostenrisiken; der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Einholung erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen, Erlaubnisse und der Beschaffung von Finanzmitteln; abnehmende Mengen oder Gehalte der Reserven; Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, innerhalb derer PDI tätig ist oder künftig tätig sein könnte; Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterereignisse; die Gewinnung und Bindung von Personal; Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie sonstige Risiken, die in den von PDI bei der ASX und auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Offenlegungsunterlagen beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt PDI keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem obigen Vorbehalt.

Produktionsziele

Diese Mitteilung bezieht sich auf die von PDI für das Jahr 2029 erwartete Produktion von über 400.000 Feinunzen. Die Produktionsziele für das Bankan-Projekt wurden der ASX am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel „Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics“ bekannt gegeben. Die Produktionsziele für das Kiniero-Projekt von Robex wurden der ASX am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel „Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report“ bekannt gegeben. PDI bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen in den früheren Mitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

1 Ausführliche Angaben zur Schätzung der Mineralressourcen, einschließlich einer ausführlichen Darlegung der Annahmen und Methoden, finden Sie in der Pressemitteilung von Awalé vom 19. Mai 2026 und dem technischen Bericht NI 43-101 vom 3. Juli 2026, die auf der Website von Awalé unter www.awaleresources.com sowie im SEDAR+ Profil von Awalé unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.