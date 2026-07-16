PDI prend une participation stratégique dans Awalé Resources

QUÉBEC, 16 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited (ASX : PDI et TSX : PDI), ci-après « PDI » ou la « Société », se réjouit d’annoncer un investissement de 10 millions de dollars dans la société d’exploration minière sud-africaine Awalé Resources Limited, ou « Awalé » (TSXV : ARIC). À l’issue de cette opération, PDI entrera au capital d’Awalé à hauteur d’une participation stratégique de 12,3 % (sur une base non diluée et avant l’éventuel exercice des droits de participation détenus par certains de ses actionnaires actuels).

Awalé concentre ses activités sur la découverte de gisements aurifères et aurifères-cuprifères de grande envergure dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire. Le périmètre de son principal chantier, le projet aurifère Odienné, s’étend sur une superficie stratégique de 2 346 km2, régie par sept permis d’exploration et demandes de permis. Il comprend notamment 797 km2 détenus par une coentreprise établie avec une filiale de Newmont Corporation (à raison d’une participation actuelle de 61 %, portée progressivement à 75 %), pleinement financée par Newmont et exploitée par Awalé (ci-après désignée la « coentreprise Awalé-Newmont »).

Selon les premières estimations, la coentreprise Awalé-Newmont dispose de ressources minérales présumées de 32,4 millions de tonnes d’une teneur de 1,64 g/t d’équivalent or (AuEq.), soit 1,71 million d’onces d’équivalent or (AuEq.), réparties entre les gisements BBM, Charger et Empire du site.1 Les campagnes de forage se poursuivent afin d’augmenter et de reclasser les ressources minérales actuelles et visent l’exploration de nouvelles zones sur l’ensemble du périmètre de la coentreprise. Les premières études d’ordre technique, économique, environnemental et sociétal relatives au projet Odienné sont également engagées.

Les permis d’exploration et les demandes de permis détenus à 100 % par Awalé dans tout le district d’Odienné sous-tendent de nombreuses zones encore inexplorées ou à un stade précoce, présentant un fort potentiel de croissance à l’échelle de la zone. Les fonds issus de l’investissement stratégique de PDI seront consacrés à l’accélération des travaux d’exploration sur ces permis détenus en propriété exclusive.

Matthew Wilcox, directeur général et PDG de PDI, s’exprime en ces termes : « Awalé est une société émergente d’exploration et de développement aurifère d’Afrique de l’Ouest, forte d’un patrimoine foncier à la fois vaste et stratégique en Côte d’Ivoire, l’un des territoires miniers les plus attractifs d’Afrique de l’Ouest, aux côtés de la Guinée. L’équipe de tête d’Awalé a accompli un travail remarquable en faisant avancer le projet Odienné jusqu’au stade où il présente un véritable potentiel pour devenir une mine d’or majeure et de solides perspectives de croissance grâce au développement des forages et à de nouvelles découvertes. Nous sommes heureux d’apporter à Awalé l’expertise de PDI en matière d’exploration, de développement minier et d’exploitation. »

PDI financera cet investissement sur sa trésorerie disponible et l’opération sera sans effet sur les besoins de financement liés au développement de son projet aurifère Bankan, situé en Guinée.

Précisions relatives à l’investissement stratégique

PDI et Awalé ont conclu une convention de souscription ferme aux termes de laquelle PDI s’est engagée à acheter 16 642 352 actions ordinaires d’Awalé au prix d’émission de 0,85 dollar canadien chacune, pour une enveloppe totale frisant les 14,15 millions de dollars canadiens (soit environ 10 millions de dollars américains). Le prix d’émission fixé à 0,85 dollar canadien représente une surcote d’environ 10 % par rapport au cours moyen pondéré selon les volumes d’Awalé sur les cinq dernières séances de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») arrêté au 10 juillet 2026, ce qui illustre la nature stratégique de l’investissement réalisé par PDI.

Pour l’heure, PDI ne détient aucune action d’Awalé. À la clôture de l’opération, PDI détiendra ou contrôlera, directement ou indirectement, 16 642 352 actions ordinaires, soit une participation d’environ 12,3 % du capital d’Awalé, sur une base non diluée et avant l’éventuel exercice des droits de participation détenus par certains de ses actionnaires existants.

La clôture de la transaction stratégique est attendue à la fin du mois de juillet 2026, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles, notamment la délivrance de l’agrément final de la TSXV et de toutes les autorisations réglementaires requises, ainsi que de la signature d’une convention relative aux droits des investisseurs établie entre PDI et Awalé. Les actions acquises par PDI feront l’objet d’une période d’incessibilité de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture de l’opération, conformément à la réglementation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières et aux règles de la TSXV.

Dans le cadre de cet investissement, PDI conclura avec Awalé une convention relative aux droits des investisseurs lui accordant : (1) le droit de maintenir sa participation au capital d’Awalé via des droits de participation aux futures émissions et des droits de souscription complémentaire ; et (2) certains droits d’information concernant Awalé et ses projets d’exploration. Les deux sociétés mettront également en place un comité consultatif technique conjoint. Si la participation de PDI venait à être ramenée en deçà du seuil de 10 % du capital sur une base non diluée, les droits exposés ci-dessus seraient suspendus. La convention relative aux droits des investisseurs serait également résiliée dans l’hypothèse où cette participation demeurerait inférieure à 10 % pendant douze mois consécutifs.

Cette opération est réalisée à des fins d’investissement. PDI entend réévaluer régulièrement sa participation dans Awalé et pourra, selon les conditions de marché et d’autres facteurs, augmenter ou réduire sa participation, son contrôle, son pouvoir d’influence ou son exposition économique aux titres d’Awalé.

Un exemplaire de la déclaration selon le système d’alerte (en anglais « early warning report ») que PDI déposera dans le cadre de cette opération sera disponible sur SEDAR+ sous le profil d’Awalé. Le présent communiqué est publié conformément aux dispositions de la législation canadienne sur les valeurs mobilières relatives aux déclarations déposées dans le cadre du système d’alerte.

Le Conseil d’administration de PDI a approuvé la diffusion de ce communiqué.

La Bourse de Toronto et son partenaire en services de réglementation, tel que défini dans ses politiques, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet à la page suivante : www.predictivediscovery.com, ou contactez :

Investisseurs : Médias : Matthew Wilcox Nathan Ryan PDG et directeur général NWR Communications E : info@predictivediscovery.com E : nathan.ryan@nwrcommunications.com.au T : +61 8 9216 1000 T : +61 420 582 887

À propos de Predictive Discovery

PDI est un acteur majeur du développement et de la production aurifère en Afrique de l’Ouest. La Société s’appuie sur un portefeuille d’actifs de premier ordre, une solide capacité d’exécution et une assise financière robuste.

Son portefeuille est principalement structuré autour de la mine d’or de Kiniéro, en Guinée, où la production a débuté fin 2025, et de la mine d’or de Nampala, au Mali, en exploitation depuis 2017. Ces actifs de production assurent une dynamique porteuse et des flux de trésorerie importants à l’heure où la Société poursuit ses projets de croissance.

Le principal moteur de croissance durable de PDI est le projet aurifère Bankan, situé en Guinée, un actif de premier ordre (ou en anglais « Tier 1 ») figurant parmi les plus importants projets aurifères non encore développés du continent africain. Le projet approche désormais du stade de maturité de construction, à raison d’une production attendue d’environ 250 000 onces d’or par an pendant plus de douze ans.

Une fois le projet Bankan entré en production, PDI vise une production annuelle dépassant les 400 000 onces d’or à l’horizon 2029 grâce à son pôle minier à moindres coûts en Guinée, tout en capitalisant sur la proximité et l’effet de synergies entre les actifs des sites de Kiniéro et de Bankan.

PDI se trouve aujourd’hui à une étape clé de son développement et poursuit l’ambition d’évoluer vers le statut de producteur aurifère de taille intermédiaire exploitant plusieurs mines en Afrique de l’Ouest, tout en développant durablement son portefeuille pour créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires et l’ensemble de ses partenaires.

Déclarations de conformité

Ce communiqué ne vaut pas offre

Il ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres. Aucune autorité de tutelle réglementaire des valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au sens de la loi fédérale américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée. Ils ne sauraient être proposés ou vendus aux États-Unis à des ressortissants américains, ni pour leur compte ni à leur profit, sauf dans le cadre d’une exemption aux exigences d’enregistrement américaines ou d’une opération qui n’y est pas soumise.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations et des informations prospectives au sens de la législation applicable aux valeurs mobilières. Les déclarations prospectives visent, sans toutefois s’y limiter, les perspectives de production d’or et les prévisions qui s’y rapportent, les attentes relatives aux activités et au potentiel d’exploration et de développement, les attentes relatives à la délivrance des autorisations réglementaires et au financement du développement du projet Bankan, mais également l’investissement stratégique réalisé dans Awalé, y compris son calendrier de réalisation et de clôture, l’utilisation des fonds levés par Awalé et la participation que PDI entend détenir. Les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et des prévisions formulées à la date du présent communiqué. Elles sous-tendent des risques et des incertitudes, connus ou non, susceptibles d’entraîner des écarts sensibles dans les résultats réels. Elles se caractérisent par l’emploi de constructions comme « sera ou fera », « prévoit », « anticipe », « serait ou ferait », « pourrait », « devrait », « projette », « estime », « entend » ou d’expressions de même sens.

Même si PDI estime que les prévisions figurant dans les déclarations prospectives sont raisonnables, aucune garantie ne peut être donnée quant à leur réalisation. Par conséquent, les investisseurs sont invités à ne pas s’y fier indûment. Les données prospectives reposent sur les informations disponibles au moment de leur formulation et/ou sur la conviction de bonne foi des dirigeants de PDI au même moment quant aux événements postérieurs. Elles sont assujetties à des risques et incertitudes pouvant entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux qui y sont exprimés ou suggérés. Les déclarations prospectives induisent de nombreux risques et incertitudes. Les facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les prévisions comprennent, sans s’y limiter, les fluctuations des cours des matières premières, les variations de change et la conjoncture économique générale, les risques de nature géopolitique, sociale et réglementaire, les risques opérationnels et budgétaires, la nature spéculative de l’exploration et du développement de projets, y compris les risques liés à la délivrance des autorisations, licences, permis et financements nécessaires, mais aussi l’affaiblissement des quantités ou des teneurs des réserves, les évolutions du cadre juridique et réglementaire dans lequel PDI exerce ses activités ou pourrait les exercer à l’avenir, le contexte environnemental, notamment les conditions météorologiques extrêmes, le recrutement et la fidélisation du personnel, les enjeux relationnels propres au secteur et les litiges, ainsi que d’autres risques détaillés dans les documents d’information publique de PDI déposés auprès de l’ASX et de SEDAR+.

Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à leur date de publication. PDI décline toute obligation d’actualiser ou de réviser les déclarations prospectives reprises dans le présent communiqué, sauf si la loi applicable l’exige. Toutes les données prospectives contenues dans ce communiqué sont expressément et intégralement visées par cette mise en garde.

Objectifs de production

Le présent communiqué fait référence à un objectif de production supérieur à 400 000 onces par an d’ici 2029. Les objectifs de production relatifs au projet Bankan ont été publiés sur l’ASX le 25 juin 2025 dans un communiqué de PDI intitulé « L’étude de faisabilité détaillée de Bankan confirme la rentabilité exceptionnelle du Projet » (ou en anglais « Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics »). Ceux relatifs au projet Kiniero de Robex l’ont été le 22 août 2025 dans un communiqué de Robex intitulé « Révision des données techniques du projet aurifère de Kiniéro » (ou en anglais « Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report »). PDI confirme que toutes les hypothèses majeures sous-jacentes aux objectifs de production demeurent valables et n’ont donné lieu à aucune révision substantielle.

1 Pour consulter le détail complet de l’estimation des ressources minérales, y compris les hypothèses et la méthodologie retenue, veuillez vous reporter au communiqué publié par Awalé le 19 mai 2026 et au rapport technique établi conformément à la norme NI 43-101 daté du 3 juillet 2026, disponibles sur le site internet d’Awalé (www.awaleresources.com), ainsi que sous son profil SEDAR+ (www.sedarplus.ca).