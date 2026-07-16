Tiedote
Nokia julkaisee vuoden 2026 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 23.7.2026
16.7.2026
Espoo – Nokia julkaisee vuoden 2026 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 23.7.2026 noin kello 8.00. Katsaus on nähtävissä Nokian verkkosivuilla heti julkaisemisen jälkeen.
Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy taloudellisiin tietoihin Nokia-konsernin tasolla sekä Nokian näkymiin.
Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.
Sijoittajapuhelu
- Pyydämme huomioimaan, että Nokian sijoittajapuhelun aika on muuttunut. Puhelu alkaa 23.7.2026 kello 15.00 ja kestää noin 60 minuuttia.
- Puhelun lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut.
- Linkki sijoittajapuheluun julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut.
- Median edustajat voivat seurata esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +44 20 3428 1399. Liittyäksesi sijoittajapuheluun, syötä konferenssipuhelun tunnus 050-573-800
Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.
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