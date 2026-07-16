Nokia julkaisee vuoden 2026 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 23.7.2026

 | Source: Nokia Oyj Nokia Oyj

Tiedote
Nokia julkaisee vuoden 2026 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 23.7.2026

16.7.2026
Espoo – Nokia julkaisee vuoden 2026 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 23.7.2026 noin kello 8.00. Katsaus on nähtävissä Nokian verkkosivuilla heti julkaisemisen jälkeen.

Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy taloudellisiin tietoihin Nokia-konsernin tasolla sekä Nokian näkymiin.

Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

Sijoittajapuhelu

  • Pyydämme huomioimaan, että Nokian sijoittajapuhelun aika on muuttunut. Puhelu alkaa 23.7.2026 kello 15.00 ja kestää noin 60 minuuttia.
  • Puhelun lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut.
  • Linkki sijoittajapuheluun julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut.
  • Median edustajat voivat seurata esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +44 20 3428 1399. Liittyäksesi sijoittajapuheluun, syötä konferenssipuhelun tunnus 050-573-800

Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi. 

Lisätietoja medialle
Nokia Viestintä
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sosiaalinen media
LinkedIn X Instagram Facebook YouTube


GlobeNewswire

Recommended Reading

 