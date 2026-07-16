Sodexo remporte un contrat majeur de services de restauration avec Meta

Issy-les-Moulineaux, le 16 juillet 2026



Sodexo annonce aujourd'hui avoir été sélectionné pour assurer les services de restauration sur l'ensemble des sites de Meta à travers le monde.

Ce partenariat d’envergure mondiale couvre plus de 130 sites dans plus de 30 pays, partout dans le monde. Il englobe une grande diversité d’environnements, tels que des sièges sociaux, des campus, des data centers, des centres de conférence et des espaces de travail de plus petite taille. Le déploiement des services débutera progressivement au cours des prochains mois.

Il s’agit de l’un des plus importants contrats remportés par Sodexo à ce jour. Il a été attribué à l’issue d’un appel d’offres mondial particulièrement concurrentiel, au cours duquel Sodexo a démontré la solidité de ses équipes ainsi qu’une véritable approche partenariale. Le Groupe a également prouvé sa capacité à créer de la valeur, à répondre à chaque étape aux besoins du client, et à se mobiliser à l’échelle internationale.

Un programme de restauration ambitieux

Au travers d’un modèle opérationnel mondial structuré, Sodexo fournira des services de restauration combinant standards internationaux communs et mise en œuvre locale innovante, tout en tirant parti de la data et des outils digitaux les plus avancés.

En associant la vision de Meta pour ses environnements de travail à l’expertise mondiale de Sodexo en restauration et hospitalité, ce partenariat donne naissance à un programme de restauration conçu pour favoriser le lien humain, la productivité et l’expérience collaborateur à grande échelle.

Accent sur la durabilité et l’innovation

Les enjeux de durabilité ont constitué une composante essentielle du processus de sélection et seront pleinement intégrés au programme, au service des ambitions communes des deux partenaires.





Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo : Cette réussite a été portée par nos équipes et soutenue par un engagement fort de notre leadership et par 60 ans d’expérience dans l’hospitalité. L’ambition de Meta de proposer une offre culinaire exceptionnelle partout dans le monde est en parfaite adéquation avec notre expertise éprouvée pour déployer des services à grande échelle. Ce gain de contrat reflète le niveau d’intensité commerciale que Sodexo est capable de mobiliser à grande échelle grâce au savoir-faire de ses équipes. C’est l’illustration de notre aptitude à transformer des appels d’offres compétitifs de grande ampleur en opportunités de croissance significatives. »

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025

426 000 collaborateurs au 31 août 2025

2e employeur privé français dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs chaque jour

7,8 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 15 juillet 2026)





Contacts

Media Analystes et investisseurs Mathieu Scaravetti Juliette Klein +33 6 28 62 21 91 +33 1 57 75 80 27 mathieu.scaravetti@sodexo.com juliette.klein@sodexo.com





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