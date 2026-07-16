Publicis Groupe : Résultats du premier semestre 2026

.

Un très bon T2 en accélération

avec une croissance organique de +4,8 %

Poursuite de la dynamique au S2,

conduisant à un relèvement des prévisions 2026

16 juillet 2026

Croissance organique du revenu net de +4,8 % au T2, après +4,5 % au T1 Performance solide dans l’ensemble des principales régions avec les deux plus grandes régions, les États-Unis et l'Europe, en croissances organiques respectives de +5,5 % et +5,0 % Taux de marge opérationnelle ajusté à un nouveau niveau record de 17,5 %, en hausse de 17 points de base par rapport au S1 2025 1 Très bonne dynamique en new business au S1 : près de 200 points de base de croissance en année pleine





Maintien d’une forte dynamique au S2 malgré une base de comparaison plus élevée : Relèvement de l’objectif de croissance organique pour 2026 à +4,5 % à +5 %, contre

+4 % à 5 % précédemment Confirmation d’une légère amélioration de la marge opérationnelle, vs. 18,2 % en 2025, le niveau le plus élevé de l’industrie Free cash flow attendu à 2,2 milliards d’euros environ 2



T2 2026

Revenu net 3 769 M€ Croissance organique +4,8 % Croissance publiée +4,2 %

S1 2026

(en million d’euros, à l’exception des données par action et des %) Revenu net 7 229 Croissance organique +4,7 % Marge opérationnelle ajustée 1 2681 Taux de marge opérationnelle ajustée 17,5 % Bénéfice courant par action, dilué 3,52 Croissance à taux de change constant +5,7 % Free cash flow avant variation du BFR, ajusté 9571 Croissance à taux de change constant +20,8 %

Arthur Sadoun, Président-Directeur Général de Publicis Groupe :

« Publicis a eu un très bon premier semestre, avec une accélération sur tous les fronts au deuxième trimestre.

La croissance organique du revenu net a atteint +4,8 % au T2, en accélération par rapport au T1 malgré une base de comparaison plus exigeante, creusant ainsi l'écart avec nos concurrents à environ 610 points de base.

Dans le même temps, notre taux de marge opérationnelle ajustée a atteint un niveau record au premier semestre, à 17,5 %, alors même que nous avons renforcé nos investissements dans les expertises de pointe, les talents et l’IA.

Enfin, notre dynamique en new business nous rend confiants dans notre capacité à maintenir notre performance sur le reste de l’année et au-delà, malgré un contexte macroéconomique difficile. En conséquence, nous sommes en mesure de relever notre objectif de croissance organique annuelle de +4,5 à 5 %, contre une fourchette précédente de +4 à 5 %.

Outre nos performances financières, ce début d’année a également été marqué par une accélération de nos investissements et démontre une nouvelle fois que notre stratégie est à l'opposé de celle de nos pairs. Grâce à la solidité de notre bilan, nous avons réalisé des acquisitions dans de nouveaux segments ainsi que des segments à forte croissance, comme le sport avec 160/90 et la co-création de données avec LiveRamp. Cela nous permet de répondre aux véritables besoins de nos clients : des expertises connectées, pilotées par l'IA agentique, qui leur permettront d'accélérer leur croissance, de se différencier et de s'imposer à l'ère de l’intelligence artificielle. Nous créons ainsi de la valeur pour eux, nous permettant de surperformer à nouveau le secteur pour la septième année consécutive.

Je tiens à remercier tous nos clients pour leur confiance ainsi que nos équipes pour leurs efforts et leur engagement. »

* *

*

Le Conseil d’Administration de Publicis Groupe, réuni le 15 juillet 2026 sous la présidence de Monsieur Arthur Sadoun, a arrêté les comptes du premier semestre 2026.

CHIFFRES CLÉS

(en million d’euros, à l’exception des données par action et des %) S1 2026 S1 2025 Données extraites du compte de résultat et du tableau de flux

de trésorerie Revenu net 7 229 7 152 Revenu des coûts refacturables 1 505 1 331 Revenu 8 734 8 483 Marge opérationnelle avant amortissements 1 527 1 501 En % du revenu net 21,1 % 21,0 % Marge opérationnelle courante 1 268 1 242 En % du revenu net 17,5 %3 17,4 % Résultat opérationnel 1 149 1 102 Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société 793 824 Bénéfice par action 3,17 3,28 Bénéfice courant par action, dilué 3,52 3,51 Free cash flow avant variation du BFR 950 828





(en million d’euros) 30/06/2026 31/12/2025 Données extraites du bilan Total de l’actif 40 138 40 010 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 10 519 10 447 Endettement financier net (trésorerie nette) 1 215 (548)

REVENU ET REVENU NET DU 2ème TRIMESTRE 2026

Le revenu au T2 2026 est de 4 543 millions d’euros, à comparer à 4 322 millions d’euros au T2 2025. La croissance organique du revenu s’élève à +4,2 %.

Le revenu net au T2 2026 est de 3 769 millions d’euros, à comparer à 3 617 millions d’euros au T2 2025. La croissance organique du revenu net s’élève à +4,8 %. Les variations de taux de change ont un impact négatif de 60 millions d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont un impact positif de 41 millions d’euros.

Les services marketing alimentés par l'intelligence artificielle, qui représentent 87 % du revenu net total du Groupe, continuent à progresser fortement, grâce à une demande croissante de la part des clients, en affichant une croissance organique du revenu net de +6,5 % sur le trimestre. Cela inclut les activités Connected Media, qui enregistrent une croissance organique high single-digit, et Intelligent Creativity, qui enregistre une croissance organique low single-digit ce trimestre. À l'instar du secteur du consulting IT, la visibilité réduite sur le plan macroéconomique a continué à retarder les projets de transformation à grande échelle nécessitant d'importants investissements capex. En conséquence, les activités Technology, qui représentent 13 % du revenu net total, affichent une baisse mid-single-digit sur une base organique sur le trimestre.

Répartition du revenu net du 2ème trimestre 2026 par zone géographique

Revenu net Croissance organique



(en millions d'euros) T2 2026 T2 2025 Amérique du Nord 2 289 2 192 +5,4 % Europe 937 899 +5,0 % Asie Pacifique 327 318 +2,6 % Moyen-Orient & Afrique 98 104 -8,3 % Amérique Latine 118 104 +11,0 % Total 3 769 3 617 +4,8 %

Le revenu net en Amérique du Nord est en croissance organique de +5,4 %. Les Etats-Unis, la géographie la plus importante du Groupe, qui représentent 58 % du revenu net total au T2, enregistrent une forte croissance organique de +5,5 %, portée par une croissance high single-digit pour Connected Media et une croissance mid-single-digit pour Intelligent Creativity.

Le revenu net en Europe est en croissance organique de +5,0 %. La croissance organique au Royaume-Uni s’établit à +2,8 %. La croissance organique de la France est en hausse de +4,0 %4. L’Allemagne enregistre une croissance organique de +3,1 %. L’Europe Centrale et de l’Est enregistre une croissance organique de +17,5 %, avec une forte croissance sur l'ensemble des activités.

Le revenu net de la zone Asie‑Pacifique est en hausse de +2,6 % sur une base organique. La Chine délivre une forte croissance organique de +7,5 %.

La région Moyen-Orient & Afrique enregistre une baisse de -8,3 % sur une base organique en raison du conflit dans la région.

En Amérique Latine, le revenu net est en hausse de +11,0 % en organique, porté par Connected Media et Intelligent Creativity tous deux en progression à deux chiffres.

REVENU ET REVENU NET DU 1ER SEMESTRE 2026

Le revenu au S1 2026 est de 8 734 millions d’euros, à comparer à 8 483 millions d’euros au S1 2025. La croissance organique du revenu s’élève à +5,3 %.

Le revenu net au 1er semestre 2026 s'élève à 7 229 millions d'euros, à comparer aux 7 152 millions d'euros au 1er semestre 2025. La croissance organique est de +4,7 %. Les variations de taux de change ont un effet négatif de 328 millions d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont un effet positif de 87 millions d’euros.

Répartition du revenu net du 1er semestre 2026 par zone géographique

Revenu net Croissance organique



(en millions d'euros) S1 2026 S1 2025 Amérique du Nord 4 434 4 427 +5,0 % Europe 1 774 1 726 +4,5 % Asie Pacifique 613 604 +4,1 % Moyen-Orient & Afrique 191 207 -6,8 % Amérique Latine 217 188 +12,0 % Total 7 229 7 152 +4,7 %

Le revenu net en Amérique du Nord a augmenté de +5,0 % sur une base organique au cours du premier semestre. Les États-Unis ont enregistré une performance très solide à +5,1 %.

L’Europe a affiché une croissance organique de +4,5 %. Le Royaume-Uni a progressé de +4,4 %, la France et l’Allemagne ont affiché une croissance low single-digit, et l’Europe Centrale et de l’Est a augmenté de +9,3 % sur une base organique.

Le revenu net de la région Asie‑Pacifique a augmenté de +4,1 % sur une base organique. La Chine a enregistré une croissance organique de +9,4 %.

Le revenu net de la région Moyen-Orient & Afrique a baissé de -6,8 % sur une base organique, et celui de l’Amérique Latine a progressé de +12,0 %.

ANALYSE DES CHIFFRES CLÉS DES 1ER SEMESTRE 2026

Compte de résultat

L’EBITDA (marge opérationnelle avant amortissements) s’établit à 1 527 millions d’euros au 1er semestre 2026, contre 1 501 millions au 1er semestre 2025. Le taux de marge d’EBITDA ressort à 21,1 % du revenu net, contre 21,0 % sur la même période en 2025.

Les charges de personnel et coûts des freelances s’élèvent à 4 821 millions d’euros au cours du 1er semestre 2026, contre 4 835 millions d’euros en 2025. Elles représentent 66,7 % du revenu net du 1er semestre 2026, contre 67,6 % sur la même période en 2025. Les coûts de restructuration s’élèvent à 76 millions d’euros, contre 63 millions d’euros sur la même période en 2025.

Les autres charges opérationnelles sont de 1 147 millions d’euros au S1 2026 et se comparent à 1 075 millions d’euros au S1 2025. Elles représentent 15,9 % du revenu net au premier semestre 2026 contre 15,0 % du revenu net au premier semestre 2025. Elles se composent de :

Les autres charges opérationnelles (hors coûts refacturables et dotation aux amortissements) à hauteur de 881 millions d’euros, et inclut 7 millions d’euros de coûts liés à l’acquisition de LiveRamp contre 816 millions d’euros au S1 2025. Ces charges représentent 12,2 % du revenu net, contre 11,4 % au S1 2025.

La dotation aux amortissements à hauteur de 266 millions d’euros au premier semestre 2026, en hausse de 7 millions d’euros par rapport au niveau du premier semestre 2025 à 259 millions d’euros.

En conséquence, la marge opérationnelle s’établit à 1 261 millions d’euros au 30 juin 2026. Le taux de marge ressort à 17,4 % au 30 juin 2026, contre 17,4 % pour la même période en 2025. Retraité des coûts de transaction de LiveRamp, le taux de marge ressort à 17,5 % au 30 juin 2026 en progression de 17 points de base par rapport à l'année précédente.

Les taux de marge opérationnelle par région s’élèvent à 18,5 % en Amérique du Nord, 16,0 % en Europe, 25,0 % en Asie‑Pacifique, -9,9 % pour la région Moyen-Orient & Afrique et 10,6 % en Amérique latine.

Les dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles liées aux acquisitions s’élèvent à 109 millions d’euros sur le 1er semestre 2026, relativement stables par rapport aux 106 millions de la même période en 2025.

Les pertes de valeur s’élèvent à 6 millions d’euros au 1er semestre 2026, et incluent un produit (reprise) de 6 millions d’euros, suite à un changement d’estimation de la valeur recouvrable des droits d’utilisation concernant le parc immobilier et une perte de valeur de 12 millions d’euros sur des actifs incorporels. Les pertes de valeurs s’élevaient à 35 millions d’euros au 1er semestre 2025 et concernaient exclusivement la composante liée à l’optimisation du parc immobilier.

Les autres produits et charges non courants pour le 1er semestre constituent un produit de 3 millions d’euros. Au 30 juin 2025, le résultat non courant constituait un profit de 1 million d’euros.

Le résultat opérationnel s’élève à 1 149 millions d’euros pour le 1er semestre 2026, par rapport à 1 102 millions d’euros pour la même période de l’année précédente.

Le résultat financier, composé du coût net de l’endettement financier net, de la réévaluation des compléments de prix sur acquisitions (earn-out) et d’autres charges et produits financiers, est une charge nette de 66 millions d’euros au 30 juin 2026, par rapport à une charge nette de 5 millions d’euros sur la même période en 2025.

La charge (nette de produits) sur l’endettement financier net est de 6 millions d’euros au 30 juin 2026 par rapport à un produit de 15 millions d’euros au 30 juin 2025. Le montant du 1 er semestre 2026 comprend 66 millions d’euros de charge d’intérêts, en augmentation de 8 millions d’euros par rapport aux 58 millions du 1 er semestre 2025 et des produits financiers pour 60 millions d’euros, en retrait par rapport aux 73 millions d’euros en 2025.

est de 6 millions d’euros au 30 juin 2026 par rapport à un produit de 15 millions d’euros au 30 juin 2025. Le montant du 1 semestre 2026 comprend 66 millions d’euros de charge d’intérêts, en augmentation de 8 millions d’euros par rapport aux 58 millions du 1 semestre 2025 et des produits financiers pour 60 millions d’euros, en retrait par rapport aux 73 millions d’euros en 2025. Les autres charges et produits financiers (hors réévaluation des earn‑outs) représentent une charge de 55 millions d’euros au 30 juin 2026, et comprennent notamment 41 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives, et des pertes de change pour 10 millions d’euros. Au 30 juin 2025, les autres charges et produits financiers correspondaient à une charge de 58 millions d’euros, incluant principalement 44 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives et 1 million d’euros lié à la réévaluation de la juste valeur des fonds communs de placement.

(hors réévaluation des earn‑outs) représentent une charge de 55 millions d’euros au 30 juin 2026, et comprennent notamment 41 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives, et des pertes de change pour 10 millions d’euros. Au 30 juin 2025, les autres charges et produits financiers correspondaient à une charge de 58 millions d’euros, incluant principalement 44 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives et 1 million d’euros lié à la réévaluation de la juste valeur des fonds communs de placement. La réévaluation des earn‑outs a conduit à enregistrer une charge de 5 millions d’euros au 30 juin 2026, à comparer à un produit de 38 millions d’euros sur la même période en 2025.





La quote‑part dans le résultat des sociétés mises en équivalence au 1er semestre 2026 est une perte de 5 millions d’euros, contre un produit de 1 million d’euros au 1er semestre 2025.

La charge d’impôt est de 281 millions d’euros au 30 juin 2026, découlant de l’application d’un taux d’impôt effectif prévisionnel de 25,9 %, contre une charge d’impôt de 266 millions d’euros au 30 juin 2025, au taux d’impôt effectif prévisionnel de 25,1 %.

La part des participations ne donnant pas le contrôle dans le résultat net est un bénéfice de 4 millions d’euros au 1er semestre 2026, comparé à un bénéfice de 8 millions d’euros au 1er semestre 2025.

Au total, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2026 est un bénéfice de 793 millions d’euros par rapport aux 824 millions d’euros au 1er semestre 2025.

Le bénéfice courant par action est de 3,52 euros au 30 juin 2026, en croissance de 5,7 % à taux de change constants.

Free cash flow

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Marge opérationnelle avant amortissements 1 527 1 501 Intérêts financier payés, nets (39) (22) Remboursements des obligations locatives et intérêts associés (219) (232) Impôt payé (266) (350) Autres 38 46 Flux de trésorerie générés par l'activité avant variation du BFR 1 041 943 Investissements en immobilisations (nets) (91) (115) Free cash flow avant variation du BFR 950 828

Le free cash flow du Groupe, avant variation du besoin en fonds de roulement (BFR), s’établit à 950 millions euros au 30 juin 2026, en hausse de 122 millions d’euros par rapport à celui de la même période en 2025 (+19,9 % à taux de change constants), notamment en raison de la diminution de l’impôt payé de l’ordre de 84 millions d’euros et de la croissance de la marge opérationnelle avant amortissements qui progresse de 26 millions d’euros.

La réduction des impôts payés à 266 millions d’euros par rapport à 350 millions d’euros au 1er semestre 2025 est principalement localisée aux Etats-Unis pour 86 millions euros.

Les remboursements de dettes locatives et les intérêts y afférent s’élèvent à 219 millions d’euros au 1er semestre 2026, en diminution de 13 millions d’euros par rapport aux 232 millions d’euros du 1er semestre 2025.

Les intérêts financiers nets constituent un décaissement de 39 millions d’euros au 1er semestre 2026, par rapport à un décaissement de 22 millions d’euros sur la même période en 2025, en raison de la diminution des produits financiers.

Les investissements nets en immobilisations corporelles et incorporelles se sont établis à 91 millions d’euros au 1er semestre 2026, en retrait, par rapport aux 115 millions du 1er semestre 2025.

Endettement net

L’endettement financier net s’établit à 1 215 millions d’euros au 30 juin 2026, à comparer à une position nette de trésorerie positive de 548 millions d’euros au 31 décembre 2025, reflétant la saisonnalité de l’activité. La dette nette moyenne du groupe sur 12 mois glissants s'est élevée à 1 131 millions d'euros au 30 juin 2026, contre 836 millions d’euros le 30 juin 2025.

ACQUISITIONS

En mars 2026, le Groupe a annoncé l’acquisition de Adge.AI, une entreprise leader dans le domaine de la mesure et de l’intelligence de contenu.

En avril 2026, le Groupe a annoncé l’acquisition de 160over90, agence de référence spécialisée dans le sport et la culture.

En mai 2026, le Groupe a conclu un accord en vue d'acquérir LiveRamp, une plateforme mondiale de collaboration de données qui permet aux entreprises d'unifier, gérer et activer leurs données à travers l'écosystème digital.

PERSPECTIVES

Grâce à des gains de budgets significatifs enregistrés au cours des 18 derniers mois, dont plusieurs gains importants au S1 2026, le Groupe relève son objectif de croissance organique du revenu net pour 2026. Le Groupe vise désormais une croissance organique entre +4,5 % et +5 % pour l’ensemble de l’année, contre une fourchette de +4 % à +5 % précédemment.

Cet objectif représente une accélération séquentielle au S2 2026, en tenant compte d'une base de comparaison de 40 points de base plus élevée au S2 2025 par rapport au S1 2025.

Concernant ses ratios financiers, le Groupe réaffirme son objectif de taux de marge opérationnelle pour 2026 en légère amélioration par rapport au niveau de 18,2 % de 2025, tout en maintenant un niveau d'investissement élevé.

Le Groupe anticipe un free cash flow pour 2026 de 2,2 milliards d’euros environ contre 2,1 milliards d’euros environ précédemment, avant variation du besoin en fonds de roulement et sur la base d'une parité de change de 1,155 dollar par euro.

Le Groupe dispose de toutes les conditions nécessaires pour maintenir cette performance au-delà de 2026, et réitère ses objectifs pour 2027 et 2028 de croissance annuelle moyenne à taux de change constant du revenu net et du BNPA ajusté de +7 % à +8 % et de +8 % à +10 % respectivement.

Avertissement

Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des déclarations prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces déclarations prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d’informations ou d’événements nouveaux ou de toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risque susceptibles d’affecter son activité telles que figurant dans son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis Groupe ( www.publicisgroupe.com ), y compris une conjoncture économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la disruption du secteur de la publicité et de la communication, les risques liés aux collaborateurs, la possibilité que nos clients remettent nos contrats en cause très rapidement, les risques de défaillance des systèmes d’information et de cybercriminalité, les risques liés aux opérations de fusions et acquisitions, les risques liés à la confidentialité des données personnelles, les risques de litiges, de procédures gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrage, les risques liés à la notation financière du Groupe et les risques de liquidité.

A propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.

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Contacts

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Amy Hadfield Directrice de la Communication + 33 1 44 43 70 75 amy.hadfield@publicisgroupe.com Jean-Michel Bonamy Directeur financier adjoint, Relations Investisseurs + 33 1 44 43 74 88 jean-michel.bonamy@publicisgroupe.com Carla Foucaud Director, Relations Investisseurs + 44 20 7830 3710 carla.foucaud@publicisgroupe.com

Annexes

Revenu net : Calcul de la croissance organique

(en millions d’euros) T1 T2 S1 Revenu net 2025 3 535 3 617 7 152 Impact des taux de change (2) (268) (60) (328) Revenu net 2025 au taux de change 2026 (a) 3 267 3 557 6 824 Revenu net 2026 avant acquisitions (b) 3 414 3 728 7 142 Revenu net des acquisitions (1) 46 41 87 Revenu net 2026 3 460 3 769 7 229 Croissance organique (b/a) +4,5% +4,8% +4,7%





Impact des taux

de change

au 30 juin 2026

(en millions d’euros) GBP (2) (18) USD (2) (269) Autres (40) Total (328)

(1) Acquisitions (Adge, Adopt LLC, Atomic 212, Bespoke, BRW, BR Media, Captiv8, Chain Reaction, Fabric Social, Hepmil, Lotame, Moov AI, P-Value, OneSixtyOverNinety, Nucleus, The Next Ad), nettes de cessions

(2) EUR = 1,167 USD en moyenne au 1er semestre 2026 vs. 1,093 USD en moyenne au 1er semestre 2025

EUR = 0,867 GBP en moyenne au 1er semestre 2026 vs. 0,842 GBP en moyenne au 1er semestre 2025

Définitions

Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients.

Croissance organique du revenu : Variation du revenu, hors impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de change.

Croissance organique du revenu net : Variation du revenu net, hors impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de change.

EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) : Marge opérationnelle avant amortissements.

Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions).

Taux de marge opérationnelle : Marge opérationnelle exprimée en pourcentage du revenu net.

Marge opérationnelle ajustée : Marge opérationnelle avant les coûts de transaction de LiveRamp.

Taux de marge opérationnelle ajustée : Marge opérationnelle ajustée exprimée en pourcentage du revenu net.

Résultat net courant part du Groupe : : Résultat net part du Groupe après déduction des pertes de valeur, des amortissements des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus-values (moins-values) de cession d'actifs, de la variation de juste valeur des actifs financiers et des réévaluations des compléments de prix sur acquisitions.

BNPA (bénéfice net part du groupe par action) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base non diluée.

BNPA dilué (bénéfice net part du groupe par action dilué) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

BNPA courant dilué (bénéfice net courant part du groupe par action dilué) : Résultat net courant part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

Free cash flow avant variation de BFR : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après déduction des intérêts financiers payés et reçus et du remboursement des obligations locatives.

Free cash flow : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après déduction des intérêts financiers payés et reçus, du remboursement des obligations locatives, et avant variation de BFR lié à l’activité.

Free cash flow ajusté : Free cash flow avant les coûts de transaction de LiveRamp.

Dette nette (ou dette financière nette) : Somme des dettes financières à court et à long terme (hors obligations locatives) et des dérivés associés, après déduction de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Dette nette moyenne : Moyenne sur les douze derniers mois des dettes nettes mensuelles fin de mois.

Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros)



30 juin 2026 30 juin 2025 31 décembre 2025 (6 mois) (6 mois) (12 mois) Revenu net (1) 7 229 7 152 14 547 Revenu des coûts refacturables 1 505 1 331 2 852 Revenu 8 734 8 483 17 399 Charges de personnel et coûts des freelances (4 821) (4 835) (9 590) Autres charges opérationnelles (2 386) (2 147) (4 641) Marge opérationnelle avant amortissements 1 527 1 501 3 168 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) (266) (259) (520) Marge opérationnelle 1 261 1 242 2 648 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions (109) (106) (212) Perte de valeur (6) (35) (37) Autres produits et charges non courants 3 1 (5) Résultat opérationnel 1 149 1 102 2 394 Charges sur endettement financier (66) (58) (115) Produits sur endettement financier 60 73 123 Réévaluation des compléments de prix sur acquisitions (5) 38 (59) Autres charges et produits financiers (55) (58) (108) Résultat financier (66) (5) (159) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (nette d'impôt) (5) 1 3 Résultat avant impôt 1 078 1 098 2 238 Impôt sur le résultat (281) (266) (577) Résultat net 797 832 1 661 Résultat net de la période attribuable aux : Participations ne donnant pas le contrôle 4 8 8 Propriétaires de la Société 793 824 1 653 Données par action (en euros) – Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société Nombre d’actions 250 029 194 251 389 723 251 135 472 Bénéfice net par action 3,17 3,28 6,58 Nombre d’actions dilué 251 676 436 253 471 482 253 343 182 Bénéfice net par action – dilué 3,15 3,25 6,52 (1) Revenu net : revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe.

Etat de résultat global consolidé

(en millions d’euros)



30 juin 2026 30 juin 2025 31 décembre 2025 (6 mois) (6 mois) (12 mois) Résultat net de la période (a) 797 832 1 661 Éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat Réévaluation du passif net relatif aux régimes à prestations définies 13 3 9 Impôt lié (2) - (2) Éléments du résultat global susceptibles d’être reclassés en résultat Réévaluation des instruments de couverture 18 (66) (83) Écarts de conversion de consolidation 334 (1 194) (1 242) Impôt lié (5) 17 21 Total des autres éléments du résultat global (b) 358 (1 240) (1 297) Résultat global de la période (a) + (b) 1 155 (408) 364 Résultat global de la période attribuable aux : Participations ne donnant pas le contrôle 6 3 2 Propriétaires de la Société 1 149 (411) 362

Bilan consolidé

(en millions d’euros) 30 juin 2026 31 décembre 2025 Actif Goodwill 14 133 13 293 Immobilisations incorporelles 857 934 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 1 513 1 542 Immobilisations corporelles 583 596 Impôts différés actifs 209 221 Titres mis en équivalence 45 68 Autres actifs financiers non courants 304 287 Actifs non courants 17 644 16 941 Stocks et en-cours de production 710 530 Créances clients 16 399 15 904 Actifs sur contrats 2 124 1 580 Créances d'impôt courant 210 235 Autres actifs financiers courants 189 169 Autres créances et actifs courants 751 620 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 111 4 031 Actifs courants 22 494 23 069 Total de l’actif 40 138 40 010 Passif Capital 102 102 Réserves consolidées, part du Groupe 10 417 10 345 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 10 519 10 447 Participations ne donnant pas le contrôle (23) (23) Total capitaux propres 10 496 10 424 Dettes financières à plus d’un an 3 117 3 082 Obligations locatives à plus d’un an 1 804 1 819 Impôts différés passifs 204 229 Engagements de retraites et autres avantages à plus d'un an 274 275 Provisions à long terme 303 288 Passifs non courants 5 702 5 693 Dettes financières à moins d’un an 184 397 Obligations locatives à moins d’un an 338 363 Dettes fournisseurs 19 266 19 866 Passifs sur contrats 747 656 Passif d'impôt courant 334 312 Engagements de retraites et autres avantages à moins d'un an 17 22 Provisions à court terme 179 198 Autres passifs financiers courants 1 100 157 Autres dettes et passifs courants 1 775 1 922 Passifs courants 23 940 23 893 Total du passif 40 138 40 010

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros)



30 juin 2026 30 juin 2025 31 décembre 2025 (6 mois) (6 mois) (12 mois) Flux de trésorerie liés à l’activité Résultat net 797 832 1 661 Neutralisation des produits et charges calculés: Impôt sur le résultat 281 266 577 Résultat financier 66 5 159 Moins-values (plus-values) de cession d’actifs (avant impôt) (3) (1) 7 Dotation aux amortissements et pertes de valeur 381 400 769 Rémunérations fondées sur des actions 44 54 89 Autres produits et charges calculés (13) (11) (19) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 5 (1) (3) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 3 3 5 Impôt payé (266) (350) (536) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1) (2 089) (1 745) 234 Flux net de trésorerie lié à l’activité (I) (794) (548) 2 943 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (92) (116) (250) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 1 1 Acquisitions nettes d’immobilisations financières (20) (11) (22) Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise (663) (433) (670) Cessions de filiales 11 – 1 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (II) (763) (559) (940) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires de la Société – – (903) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (6) (5) (9) Encaissements provenant de nouveaux emprunts 1 1 249 1 249 Remboursements des emprunts – (753) (757) Remboursements des obligations locatives (178) (188) (367) Intérêts payés sur obligations locatives (41) (44) (86) Intérêts financiers payés (98) (97) (97) Intérêts financiers encaissés 59 75 123 Rachats de participations ne donnant pas le contrôle – (18) (18) (Achats)/Ventes nets d’actions propres (181) (149) (147) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (III) (444) 70 (1 012) Incidence des variations de taux de change (IV) 81 (399) (603) Variation de la trésorerie consolidée (I +II +III +IV) (1 920) (1 436) 388 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 4 031 3 644 3 644 Soldes créditeurs de banques au 1er janvier (1) (2) (2) Trésorerie à l’ouverture (V) 4 030 3 642 3 642 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 2 111 2 206 4 031 Soldes créditeurs de banques à la clôture (1) – (1) Trésorerie à la clôture (VI) 2 110 2 206 4 030 Variation de la trésorerie consolidée (VI –V) (1 920) (1 436) 388

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Nombre d’actions en circulation (en millions d’euros) Capital

social Réserves

liées au

capital Réserve de conversion Réserve de coût de couverture Réserves et

résultats consolidés Capitaux propres

attribua-

bles aux

proprié-

taires de

la Société Partici-

pations ne donnant pas le contrôle Total capitaux

propres 250 739 747 1er janvier 2025 102 3 283 218 62 7 395 11 060 (24) 11 036 Résultat net – – – – 824 824 8 832 Autres éléments du résultat global nets d’impôts – – (1 189) (49) 3 (1 235) (5) (1 240) Résultat global de la période – – (1 189) (49) 827 (411) 3 (408) – Dividendes – – – – (903) (903) (5) (908) – Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres – – – – 51 51 – 51 Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle – – – – (17) (17) (1) (18) – Exercices de bons de souscription d’actions – – – – – – – – 78 692 (Achats)/Ventes d’actions propres – – – – (149) (149) – (149) 250 818 439 30 juin 2025 102 3 283 (971) 13 7 204 9 631 (27) 9 604 250 869 883 1er janvier 2026 102 3 283 (1 018) – 8 080 10 447 (23) 10 424 Résultat net – – – – 793 793 4 797 Autres éléments du résultat global nets d’impôts – – 332 13 11 356 2 358 Résultat global de la période – – 332 13 804 1 149 6 1 155 – Dividendes – – – – (936) (936) (6) (942) – Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres – – – – 43 43 – 43 Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle – – – – (3) (3) – (3) – Exercices de bons de souscription d’actions – – – – – – – – (1 148 804) (Achats)/Ventes d’actions propres – – – – (181) (181) – (181) 249 721 079 30 juin 2026 102 3 283 (686) 13 7 807 10 519 (23) 10 496

Bénéfice net par action (de base et dilué)

(en millions d’euros, sauf les actions) 30 juin 2026

(6 mois) 30 juin 2025

(6 mois) Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société A 793 824 Impact des instruments dilutifs : Économies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dettes, nettes d’impôt - - Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société – dilué B 793 824 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA Nombre d’actions au 1er janvier 254 311 860 254 311 860 Actions créées sur l’exercice - - Actions propres à déduire (moyenne sur l’exercice) (4 282 666) (2 922 137) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 250 029 194 251 389 723 Impact des instruments dilutifs : Actions gratuites dilutives 1 647 242 2 081 759 Nombre d’actions – dilué (en euros) D 251 676 436 253 471 482 Bénéfice net par action A/C 3,17 3 280 000,00 Bénéfice net par action – dilué B/D 3,15 3 250 000,00





Bénéfice net courant par action (de base et dilué)

(en millions d’euros, sauf les actions) 30 juin 2026

(6 mois) 30 juin 2025

(6 mois) Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA courant (1) Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société 793 824 Éléments exclus : Amortissement des incorporels liés aux acquisitions, net d’impôt 82 79 Perte de valeur, nette d’impôt 4 26 Principales plus ou moins-values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers(2), nets d’impôt (4) (1) Réévaluation des compléments de prix d’acquisition 5 (38) Publicis Health LLC (voir note 14) - - Résultat net courant attribuable aux propriétaires de la Société E 885 890 Impact des instruments dilutifs : Économies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dette, nettes d’impôt - - Résultat net courant attribuable aux propriétaires de la Société – dilué F 885 890 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA Nombre d’actions au 1er janvier 254 311 860 254 311 860 Actions créées sur l’exercice - 0 Actions propres à déduire (moyenne sur l’exercice) (4 282 666) -2 922 137 Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 250 029 194 251 389 723 Impact des instruments dilutifs : Actions gratuites dilutives 1 647 242 2 081 759 Nombre d’actions – dilué (en euros) D 251 676 436 253 471 482 Bénéfice net courant par action (1) E/C 3,54 4 Bénéfice net courant par action – dilué (1) F/D 3,52 4 (1) BNPA après élimination des pertes de valeur, de l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus (moins)-values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers et de la réévaluation des compléments de prix et des coûts d’acquisition Liveramp en 2026.

(2) Au 30 juin 2026, les plus-values de cession et autres éléments non courants s’élèvent à 3 millions d’euros et les ajustements de juste valeur des actifs financiers s’élèvent à 1 million d’euros . Au 30 juin 2025, il n’y avait pas de plus‑values de cession significative et les ajustements de juste valeur des actifs financiers s’élevaient à 1 million d’euros.





1 Avant les coûts de transaction de LiveRamp.

2 Avant variation du besoin en fonds de roulement et basé sur une parité 1 EUR = 1,155 USD.

3 Avant les coûts de transaction de LiveRamp.

4 Hors la contribution des activités d’affichage dans les transports et Le Drugstore.

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