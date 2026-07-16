Nanterre, le 16 juillet 2026

VINCI Energies accélère son développement

dans les services aux infrastructures digitales

en lançant une offre publique d'achat sur All for One

Renforcement de VINCI Energies dans le marché en forte croissance des services aux infrastructures digitales

All for One, coté à Francfort (Allemagne), est un spécialiste de l’intégration et de la maintenance de business applications, bénéficiant d’une forte implantation locale et d’un portefeuille diversifié de plus de 4 500 clients du Mittelstand

All for One a réalisé un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros au titre de l’exercice 2025, avec 3 000 collaborateurs qualifiés, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Pologne

Le succès de l’offre constituerait une étape clé dans le développement de VINCI Energies, lui permettant de saisir les opportunités liées à l’accélération de la transformation numérique en Europe

Les infrastructures digitales constituent un marché clé pour VINCI Energies au travers de sa marque Axians (3,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025),

de la construction d’infrastructures digitales (télécommunications, fibre, cloud, data centers et réseaux d’entreprise - 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires),

aux services aux infrastructures digitales, un segment en forte croissance (business applications, data analytics, espaces de travail numériques, cybersécurité - 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires).

All for One est un spécialiste de l’intégration et de la maintenance de business applications, notamment des solutions SAP,

fortement implanté au sein du Mittelstand allemand, où il accompagne localement plus de 4 500 clients dans le cadre d’une activité récurrente et pérenne, reposant sur des contrats de services pluriannuels couvrant leurs processus informatiques critiques,

s’appuyant sur 3 000 collaborateurs qualifiés, principalement en Allemagne, ainsi qu’en Autriche, en Suisse et en Pologne.

Avec l’intégration de All for One et de ses 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, VINCI Energies renforcerait sa capacité à offrir à ses clients une gamme de services plus complète, intégrée et globale, au cœur de leur transformation numérique.

Cette acquisition consoliderait la position de leader de VINCI Energies et soutiendrait ses ambitions dans le marché en forte croissance des services aux infrastructures digitales, notamment dans les solutions ERP de nouvelle génération et d’intelligence artificielle, les business applications, le cloud et la data analytics.

Détails de l’offre

Basée à Filderstadt, près de Stuttgart, All for One est cotée à la Bourse de Francfort.

L’offre porte sur l’acquisition de l’intégralité des actions de All for One au prix de 67,50 euros par action en numéraire. Le prix offert représente une prime attractive de 104,9 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 3 derniers mois, et de 95,5 % par rapport au cours de clôture Xetra de l’action All for One à la Bourse de Francfort le 15 juillet 2026. L’offre sera soumise à un seuil minimum d’acceptation de 75 % du capital plus une action, ainsi qu’aux conditions de réalisation habituelles, notamment l’obtention des autorisations requises au titre du contrôle des concentrations.

Les principaux actionnaires de All for One se sont engagés à apporter leurs actions à l’offre, représentant au total 54,7 % du capital, dans les conditions prévues par les accords conclus à cet effet. Le conseil de surveillance et le directoire de All for One soutiennent l’offre et ont l’intention, sous réserve de l’examen du document d’offre qui sera publié ultérieurement, de recommander à leurs actionnaires d’y apporter leurs actions.

L’offre sera réalisée conformément aux modalités et conditions figurant dans le document d’offre, qui devra être approuvé par l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bafin). Aucun contrat de contrôle et de transfert des bénéfices et pertes au sens du droit allemand ne sera conclu avant le 1er janvier 2029. Le document d’offre approuvé ainsi que les autres informations relatives à l’offre seront mis à disposition sur le site internet suivant : www.afo-offer.com

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Avertissement

Le présent communiqué est diffusé à des fins d’information uniquement et ne constitue ni une offre d’achat ni une sollicitation en vue de la vente d’actions de All for One. Les modalités définitives de l’offre ainsi que l’ensemble des dispositions qui lui sont applicables seront précisées dans le document d’offre. Les investisseurs sont vivement invités à prendre connaissance du document d’offre ainsi que de l’ensemble de la documentation relatifs à l’offre dès leur publication.

La diffusion de ce communiqué, l’offre et/ou son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. Le présent communiqué n’est pas destiné à être diffusé, communiqué ou distribué dans ces pays. En conséquence, VINCI et ses filiales déclinent toutes responsabilités quant à une éventuelle violation par toute personne de ces restrictions.

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe