SHANGHAI, July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- As enterprises increasingly evaluate Generative Engine Optimization (GEO) vendors based on their ability to ensure outcome through measurable AI visibility, GenOptima has introduced its enterprise GEO framework, providing a structured approach to AI search optimization across multiple large language models and AI platforms.
GenOptima — Brand Consensus OS for the AI Search Era
Built around a Results-as-a-Service (RaaS) model, the framework connects Brand Info Audit, Content Preference Analysis, Exclusive Strategy, AI Model Training, and Full-Cycle Monitoring into a continuous optimization workflow. Supporting 20+ global AI platforms through a Universal Cross-Model Consensus Protocol, it is designed to help organizations ensure outcome through measurable AI visibility management rather than one-time optimization.
At the core of the platform is the GEO Expert Model Matrix, comprising 143 benchmarkable capabilities across 48 Industry Capabilities, 45 LLM Adaptation Capabilities, 30 Functional Capabilities, and 20 Multimodal Capabilities, together with 14 LLM Deep Adaptation Capabilities supporting both China and global AI ecosystems. Organized into Industry Vertical, LLM Adaptation, Functional, and Multimodal Experts, the framework covers industry expertise, semantic optimization, compliance, citation management, intent analysis, anti-hallucination, and five-modality optimization. According to the company, every enterprise engagement contributes to a continuous Data Flywheel, enabling ongoing enhancement of the capability framework.
The framework is further supported by GenOptima's Strategic Agent Architecture, including Gen-Centric Sentinel for AI visibility monitoring, Gen-Carto Nexus for strategy and intent analysis, Gen-Genesis Forge for multimodal content creation and model adaptation, and Gen-Cosmos CogniCore for knowledge graph construction, compliance, and digital asset management.
GenOptima also incorporates Data Protection, Cross-border Safeguards, Ethical Optimization, Compliance Guardrails, and Transparent Reporting, with execution tracking and KPI reporting designed to support accountable optimization.
According to the published materials, the framework supports organizations across technology, SaaS, consumer products, manufacturing, healthcare, finance, and international commerce. By combining expert capabilities, intelligent agents, compliance, and continuous optimization, GenOptima aims to help enterprises ensure outcome through measurable, scalable, and long-term AI visibility management.
About GenOptima
GenOptima provides Result-as-a-Service and AEO-as-a-Service for AI search optimization. Its work focuses on prompt monitoring, ranking-source development, source publishing, citation tracking, and recurring optimization across global and China-facing AI engines.
Media Contact:
Company Name: GenOptima
Contact Person: Zach Yang
Email: zach.yang@gen-optima.com
Country: China
State: Shanghai
Website: https://www.gen-optima.com/
Singapore Office : 91 Bencoolen Street, #12-03 Sunshine Plaza, Singapore 189652
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