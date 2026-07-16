La plateforme Denodo 9.5 fournit un contexte actif à l’IA agentique pour une action efficace et responsable

PALO ALTO, Californie, 16 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, spécialiste de la couche de données dédiée à l’IA, annonce la sortie de Denodo Platform 9.5, renforçant ainsi son rôle dans la fourniture d’un contexte actif pour l’IA agentique, l’analyse de données et la mise à disposition des données en libre-service.

Les initiatives d’IA d’entreprise dépendent de plus en plus de la capacité des agents d’IA, des applications et des utilisateurs métier à accéder en temps réel à un contexte d’entreprise fiable. L’accès aux données ne suffit pas. Les organisations ont besoin d’une signification métier partagée, d’une gouvernance cohérente, de produits de données réutilisables, ainsi que d’un accès direct et sécurisé aux données en temps réel au sein même des systèmes opérationnels.

Denodo Platform 9.5 facilite la définition, l’exploitation et la réutilisation de ce contexte d’entreprise fiable. Cette dernière version renforce l’intelligence sémantique et contextuelle au sein de la plateforme Denodo tout en simplifiant la création, la gestion et le partage de produits de données fiables à l’échelle de l’entreprise.

Nouvelles fonctionnalités

Un graphe de connaissances d’entreprise étendu au sein du Denodo Data Marketplace afin d’améliorer la visibilité du contexte des données et fournir à l’IA une base plus fiable

au sein du Denodo Data Marketplace afin d’améliorer la visibilité du contexte des données et fournir à l’IA une base plus fiable Des vues de métriques permettant d’obtenir des indicateurs cohérents et standardisés au sein de la couche sémantique afin d’améliorer la précision des décisions métier fondées sur ces données

permettant d’obtenir des indicateurs cohérents et standardisés au sein de la couche sémantique afin d’améliorer la précision des décisions métier fondées sur ces données Des capacités de raisonnement accrues pour Denodo Assistant, afin de rationaliser le développement de vues de données

pour Denodo Assistant, afin de rationaliser le développement de vues de données Une connectivité élargie à l’ensemble de l’écosystème de données et d’IA afin d’améliorer la circulation du contexte actif entre des sources de données disparates et la qualité des décisions métier

Extension du graphe de connaissances d’entreprise pour le contexte des données

Denodo Platform 9.5 enrichit son Data Marketplace avec un nouveau graphe à 360 degrés et des extensions d’actifs. Les organisations peuvent ainsi définir un graphe de connaissances d’entreprise comprenant un éventail plus large d’actifs de l’écosystème de données, ainsi que les relations qui les unissent. Les équipes peuvent définir et gérer des actifs connexes tels que les processus ETL (extraction, transformation et chargement), les applications consommatrices, les notebooks, les glossaires métier, les dictionnaires de données, les contrôles de gouvernance, les contrats relatifs aux produits de données, les accords de partage de données, les compétences en IA et d’autres artefacts métier ou techniques.

« Le graphe à 360 degrés et les extensions d’actifs de Denodo marquent une étape majeure dans l’évolution de notre modèle de gouvernance des données et renforcent la position de Denodo en tant que cœur de notre couche sémantique et comme plaque tournante pour un accès gouverné aux actifs de données », a déclaré José Carlos Bermejo, responsable Data & Analytics chez Air Europa, qui a eu accès à une version bêta publique. « Ces nouvelles fonctionnalités nous permettent d’enrichir, de relier et de contextualiser nos actifs de données, pour les transformer en produits de données accessibles, régis et interconnectés via le Denodo Data Marketplace. Nous pouvons ainsi offrir aux utilisateurs métier une vision unifiée, intuitive et fiable des données, ce qui accélère l’adoption des données en tant qu’actif stratégique et généralise leur usage sécurisé à l’échelle de l’organisation, dans le cadre de notre stratégie globale de démocratisation des données. »

Les produits de données gouvernés, enrichis de nouveaux éléments sémantiques tels que des vues de métriques, forment un graphe de connaissances élargi qui représente le contexte métier, technique, de gouvernance et d’usage entourant les données de l’entreprise. Cette approche offre aux utilisateurs une vision plus complète des processus, des définitions, des contrôles, des relations et des consommateurs en aval associés aux données d’entreprise, tout en fournissant aux assistants et aux agents d’IA une base plus solide pour la découverte, le raisonnement et l’automatisation.

Métriques et KPI fiables pour l’IA et l’analyse

Denodo Platform 9.5 introduit des vues de métriques, un nouvel objet de la couche sémantique destiné à définir, gouverner et réutiliser les métriques métier et les KPI. Les indicateurs tels que le chiffre d’affaires, le bénéfice, le nombre de commandes et la valeur client sont souvent basés sur des formules, des filtres, des dimensions et des contextes de regroupement qui sont recréés différemment selon les rapports, les tableaux de bord et les outils.

Grâce aux vues de métriques, les organisations peuvent définir une seule fois les mesures métier clés dans la couche sémantique de Denodo, en y associant les formules, relations, dimensions, filtres et documentations appropriés. Ces métriques fiables peuvent ensuite être réutilisées dans les produits de données gouvernés, le Denodo Data Marketplace, les outils de BI et les expériences basées sur l’IA. Les utilisateurs en aval ont ainsi la garantie de disposer de données en temps réel, pertinentes selon le contexte et correctement gouvernées, ce qui favorise la prise de décisions et d’actions fiables.

Développement conversationnel et connectivité étendue à l’écosystème

Denodo Platform 9.5 fait évoluer le VQL Shell vers une expérience de développement plus conversationnelle. Grâce à ses capacités de raisonnement et de désambiguïsation améliorées, Denodo Assistant prend désormais en charge un flux de travail interactif qui permet aux utilisateurs d’explorer les métadonnées, de générer du code VQL, d’affiner la logique des requêtes et de résoudre des problèmes. Denodo Assistant guide le développement grâce à des invites de suivi et à des retours contextuels, ce qui permet aux équipes de créer plus rapidement des vues de données précises, sans qu’elles aient besoin de connaître la syntaxe exacte ni les vues ou champs spécifiques requis pour chacune d’entre elles.

Cette version étend également la connectivité au sein de l’écosystème moderne de données et d’IA. Ces améliorations comprennent une prise en charge optimisée des données non structurées, de nouvelles options de connectivité avec Databricks et Azure AI Search, une prise en charge de la recherche vectorielle avec index pour des requêtes sémantiques et documentaires plus efficaces, une meilleure prise en charge des tables Delta et des environnements Databricks, ainsi qu’une utilisation plus efficace de Denodo Lakehouse Accelerator avec Iceberg.

Ensemble, ces fonctionnalités permettent aux organisations d’intégrer davantage d’informations d’entreprise dans des flux de travail d’IA, d’analyse et de partage de données gouvernés, tout en réduisant les frictions d’intégration et en améliorant les performances dans les environnements distribués.

« L’IA agentique transforme les attentes des organisations vis-à-vis de leur infrastructure de données », a déclaré Alberto Pan, directeur technique de Denodo. « Les systèmes d’IA doivent comprendre le contexte métier, s’appuyer sur des métriques fiables, accéder à des données opérationnelles en temps réel et fonctionner dans le respect de contrôles de gouvernance clairs. Denodo Platform 9.5 aide les organisations à fournir le contexte actif et fiable dont l’IA, les outils d’analyse et les utilisateurs de données de toute l’entreprise ont besoin pour agir en toute confiance. »

Pour en savoir plus :

Quelles sont les nouveautés de Denodo Platform 9.5 ?



Denodo

Denodo est le spécialiste de la couche de données dédiée à l’IA qui alimente des agents et des applications fiables. Maintes fois primée, la plateforme Denodo permet de créer cette couche qui transforme les données d’entreprise en informations fiables pour l’analyse et le libre-service. Des entreprises du monde entier utilisent Denodo, en complément de leurs lacs de données, pour fournir des données prêtes pour l’IA et les besoins métier en un temps record, et obtenir des informations jusqu’à 4 fois plus vite, un retour sur investissement de 345 % et des performances multipliées par 10.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur denodo.com.

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