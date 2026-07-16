74Software: Disclosure of transactions in own shares from July 6 to 10, 2026

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Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, July 16, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 19, 2026, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from July 6 to 10, 2026:

Transaction
Day		Total Daily Volume
(number of shares)		Weighted Average Acquisition Price
(€/share) 		Transaction Amount
(€)		Market
Identification Code
06/07/20261,08536.7539,876XPAR
07/07/20261,01037.2137,581XPAR
08/07/20262,55436.5493,324XPAR
09/07/20262,00035.8771,745XPAR
10/07/20262,64335.8294,666XPAR
TOTAL9,29236.29337,192 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from July 6 to 10, 2026

Name of the IssuerIssuer Identification CodePSI Name PSI Identification CodeTransaction DayIdentification Code of the Financial InstrumentPriceCurrencyQuantity purchasedMarket ID codeTransaction Reference NumberPurpose of the buyback
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 09:00:12FR001104050036.7EUR1XPAR1129743-1793b187Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 09:00:12FR001104050036.7EUR249XPAR1129743-8705b187Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 12:47:18FR001104050036.8EUR1XPAR1129743-16385b187Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 12:47:18FR001104050036.8EUR56XPAR1129743-16641b187Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 12:47:21FR001104050036.8EUR143XPAR1129743-16897b187Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 14:26:33FR001104050036.8EUR180XPAR1129743-18433b187Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 14:26:33FR001104050036.8EUR55XPAR1129743-18689b187Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 14:26:33FR001104050036.8EUR15XPAR1129743-18945b187Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 14:26:33FR001104050036.7EUR200XPAR1129743-19201b187Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 16:03:38FR001104050036.6EUR35XPAR1129743-22785b187Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 16:40:42FR001104050036.8EUR150XPAR1129743-27137b187Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 10:14:59FR001104050037.3EUR200XPAR1129743-8193b188Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 10:14:59FR001104050037.2EUR121XPAR1129743-9729b188Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 10:14:59FR001104050037.2EUR79XPAR1129743-9985b188Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 10:23:12FR001104050037.1EUR156XPAR1129743-11265b188Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 15:54:11FR001104050037.3EUR52XPAR1129743-19969b188Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 15:54:11FR001104050037.3EUR98XPAR1129743-20225b188Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 15:57:44FR001104050037.2EUR200XPAR1129743-20737b188Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 16:13:26FR001104050037.1EUR94XPAR1129743-20993b188Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 17:29:56FR001104050037.1EUR9XPAR1129743-24065b188Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 17:29:56FR001104050037.1EUR1XPAR1129743-24321b188Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 09:00:18FR001104050037.1EUR1XPAR1129743-3073b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 09:00:18FR001104050037.1EUR189XPAR1129743-3585b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 09:04:04FR001104050037EUR250XPAR1129743-4353b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 09:04:04FR001104050036.8EUR200XPAR1129743-5121b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 09:04:04FR001104050036.6EUR64XPAR1129743-5889b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 10:19:24FR001104050036.5EUR100XPAR1129743-10753b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 10:19:25FR001104050036.4EUR184XPAR1129743-11777b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 10:19:25FR001104050036.4EUR41XPAR1129743-12033b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 10:19:25FR001104050036.4EUR25XPAR1129743-12289b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 11:10:34FR001104050036.2EUR250XPAR1129743-13569b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 15:13:12FR001104050036.6EUR91XPAR1129743-19201b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 15:13:12FR001104050036.6EUR86XPAR1129743-19457b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 16:33:21FR001104050036.6EUR250XPAR1129743-21505b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 16:33:21FR001104050036.5EUR18XPAR1129743-22273b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 16:33:23FR001104050036.5EUR5XPAR1129743-22529b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 16:33:23FR001104050036.5EUR200XPAR1129743-22785b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 17:17:17FR001104050036.4EUR150XPAR1129743-23297b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 17:17:20FR001104050036.3EUR250XPAR1129743-23809b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 17:17:21FR001104050036.1EUR78XPAR1129743-24321b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 17:29:40FR001104050036.1EUR115XPAR1129743-25857b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 17:29:42FR001104050036.1EUR4XPAR1129743-26113b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 17:29:43FR001104050036.1EUR1XPAR1129743-26369b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 17:29:51FR001104050036.1EUR2XPAR1129743-26625b189Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 09:00:08FR001104050035.9EUR10XPAR1129743-6401b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 09:00:08FR001104050035.9EUR290XPAR1129743-6657b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 10:15:03FR001104050035.8EUR131XPAR1129743-8449b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 10:15:03FR001104050035.8EUR69XPAR1129743-8705b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 10:15:03FR001104050035.7EUR12XPAR1129743-8961b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 10:21:12FR001104050035.7EUR188XPAR1129743-9217b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 14:53:23FR001104050035.8EUR35XPAR1129743-14593b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 14:53:30FR001104050035.8EUR215XPAR1129743-14849b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 15:07:58FR001104050035.7EUR129XPAR1129743-15105b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 15:29:03FR001104050035.7EUR121XPAR1129743-15361b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 16:40:11FR001104050036EUR59XPAR1129743-20481b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 16:40:11FR001104050036EUR191XPAR1129743-20737b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 16:41:13FR001104050036EUR43XPAR1129743-21249b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 16:41:13FR001104050036EUR107XPAR1129743-21505b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 16:59:15FR001104050036EUR85XPAR1129743-22529b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 16:59:15FR001104050036EUR115XPAR1129743-23041b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 17:15:46FR001104050036EUR200XPAR1129743-24321b190Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 09:20:03FR001104050035.8EUR43XPAR1129743-3841b191Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:20:32FR001104050036.1EUR250XPAR1129743-8449b191Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:20:33FR001104050036EUR49XPAR1129743-10241b191Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:22:47FR001104050036EUR201XPAR1129743-10497b191Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:22:47FR001104050035.9EUR300XPAR1129743-11521b191Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:37:37FR001104050035.9EUR112XPAR1129743-12289b191Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:37:37FR001104050035.9EUR101XPAR1129743-12545b191Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:37:37FR001104050035.9EUR37XPAR1129743-12801b191Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:42:53FR001104050035.8EUR34XPAR1129743-13057b191Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:45:56FR001104050035.8EUR2XPAR1129743-13313b191Coverage
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