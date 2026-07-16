74Software : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 au 10 juillet 2026

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Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 16 juillet 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 19 mai 2026 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 6 au 10 juillet 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
06/07/20261 08536,7539 876XPAR
07/07/20261 01037,2137 581XPAR
08/07/20262 55436,5493 324XPAR
09/07/20262 00035,8771 745XPAR
10/07/20262 64335,8294 666XPAR
TOTAL9 29236,29337 192 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 6 au 10 juillet 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 09:00:12FR001104050036,7EUR1XPAR1129743-1793b187Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 09:00:12FR001104050036,7EUR249XPAR1129743-8705b187Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 12:47:18FR001104050036,8EUR1XPAR1129743-16385b187Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 12:47:18FR001104050036,8EUR56XPAR1129743-16641b187Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 12:47:21FR001104050036,8EUR143XPAR1129743-16897b187Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 14:26:33FR001104050036,8EUR180XPAR1129743-18433b187Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 14:26:33FR001104050036,8EUR55XPAR1129743-18689b187Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 14:26:33FR001104050036,8EUR15XPAR1129743-18945b187Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 14:26:33FR001104050036,7EUR200XPAR1129743-19201b187Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 16:03:38FR001104050036,6EUR35XPAR1129743-22785b187Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/07/2026 16:40:42FR001104050036,8EUR150XPAR1129743-27137b187Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 10:14:59FR001104050037,3EUR200XPAR1129743-8193b188Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 10:14:59FR001104050037,2EUR121XPAR1129743-9729b188Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 10:14:59FR001104050037,2EUR79XPAR1129743-9985b188Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 10:23:12FR001104050037,1EUR156XPAR1129743-11265b188Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 15:54:11FR001104050037,3EUR52XPAR1129743-19969b188Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 15:54:11FR001104050037,3EUR98XPAR1129743-20225b188Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 15:57:44FR001104050037,2EUR200XPAR1129743-20737b188Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 16:13:26FR001104050037,1EUR94XPAR1129743-20993b188Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 17:29:56FR001104050037,1EUR9XPAR1129743-24065b188Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/07/2026 17:29:56FR001104050037,1EUR1XPAR1129743-24321b188Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 09:00:18FR001104050037,1EUR1XPAR1129743-3073b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 09:00:18FR001104050037,1EUR189XPAR1129743-3585b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 09:04:04FR001104050037EUR250XPAR1129743-4353b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 09:04:04FR001104050036,8EUR200XPAR1129743-5121b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 09:04:04FR001104050036,6EUR64XPAR1129743-5889b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 10:19:24FR001104050036,5EUR100XPAR1129743-10753b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 10:19:25FR001104050036,4EUR184XPAR1129743-11777b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 10:19:25FR001104050036,4EUR41XPAR1129743-12033b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 10:19:25FR001104050036,4EUR25XPAR1129743-12289b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 11:10:34FR001104050036,2EUR250XPAR1129743-13569b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 15:13:12FR001104050036,6EUR91XPAR1129743-19201b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 15:13:12FR001104050036,6EUR86XPAR1129743-19457b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 16:33:21FR001104050036,6EUR250XPAR1129743-21505b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 16:33:21FR001104050036,5EUR18XPAR1129743-22273b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 16:33:23FR001104050036,5EUR5XPAR1129743-22529b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 16:33:23FR001104050036,5EUR200XPAR1129743-22785b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 17:17:17FR001104050036,4EUR150XPAR1129743-23297b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 17:17:20FR001104050036,3EUR250XPAR1129743-23809b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 17:17:21FR001104050036,1EUR78XPAR1129743-24321b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 17:29:40FR001104050036,1EUR115XPAR1129743-25857b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 17:29:42FR001104050036,1EUR4XPAR1129743-26113b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 17:29:43FR001104050036,1EUR1XPAR1129743-26369b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/07/2026 17:29:51FR001104050036,1EUR2XPAR1129743-26625b189Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 09:00:08FR001104050035,9EUR10XPAR1129743-6401b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 09:00:08FR001104050035,9EUR290XPAR1129743-6657b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 10:15:03FR001104050035,8EUR131XPAR1129743-8449b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 10:15:03FR001104050035,8EUR69XPAR1129743-8705b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 10:15:03FR001104050035,7EUR12XPAR1129743-8961b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 10:21:12FR001104050035,7EUR188XPAR1129743-9217b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 14:53:23FR001104050035,8EUR35XPAR1129743-14593b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 14:53:30FR001104050035,8EUR215XPAR1129743-14849b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 15:07:58FR001104050035,7EUR129XPAR1129743-15105b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 15:29:03FR001104050035,7EUR121XPAR1129743-15361b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 16:40:11FR001104050036EUR59XPAR1129743-20481b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 16:40:11FR001104050036EUR191XPAR1129743-20737b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 16:41:13FR001104050036EUR43XPAR1129743-21249b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 16:41:13FR001104050036EUR107XPAR1129743-21505b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 16:59:15FR001104050036EUR85XPAR1129743-22529b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 16:59:15FR001104050036EUR115XPAR1129743-23041b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/07/2026 17:15:46FR001104050036EUR200XPAR1129743-24321b190Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 09:20:03FR001104050035,8EUR43XPAR1129743-3841b191Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:20:32FR001104050036,1EUR250XPAR1129743-8449b191Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:20:33FR001104050036EUR49XPAR1129743-10241b191Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:22:47FR001104050036EUR201XPAR1129743-10497b191Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:22:47FR001104050035,9EUR300XPAR1129743-11521b191Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:37:37FR001104050035,9EUR112XPAR1129743-12289b191Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:37:37FR001104050035,9EUR101XPAR1129743-12545b191Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:37:37FR001104050035,9EUR37XPAR1129743-12801b191Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:42:53FR001104050035,8EUR34XPAR1129743-13057b191Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 14:45:56FR001104050035,8EUR2XPAR1129743-13313b191Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/07/2026 15:18:32FR001104050035,8EUR1XPAR1129743-13825b191Couverture
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