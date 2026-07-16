Azimut et KGHM débutent la campagne 2026 sur Kukamas

LONGUEIL, Québec, 16 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce qu’un large programme d’exploration, financé par le partenaire, débute sur la Propriété Kukamas (la « Propriété ») dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada.

La Propriété fait l’objet d’une entente d’option avec KGHM International Ltd (« KGHM »). KGHM a gagné un intérêt de 50% dans la Propriété et a choisi d’exercer la deuxième phase d’option afin d’acquérir une participation additionnelle de 20% sujette à la production d’une étude économique préliminaire. Azimut demeure le gérant du programme en 2026.

Programme d’exploration 2026

Le programme de travaux de 3,4 millions $ sera réalisé sur les 2 blocs de claims de la Propriété (voir figures 1 à 4):

Bloc Kukamas Est

La priorité de ce programme est de continuer à définir la Zone Perseus, une zone minéralisée à haute teneur en nickel-EGP (éléments du groupe du platine) avec les travaux suivants: Levé de polarisation provoquée (« PP ») sur la séquence de komatiite encaissant la zone minéralisée afin d’identifier sa signature et générer de nouvelles cibles de forages (phase complétée, voir ci-dessous). 5 000 m de forage au diamant, principalement pour agrandir Perseus.

Cartographie détaillée et décapages mécanisés de la partie sud du bloc de claims pour mieux définir des cibles de cuivre et de cuivre-or associées à une séquence de volcanites clastiques felsiques à intermédiaires.

Bloc Kukamas Ouest

Retraitement avancé d’anomalies électromagnétiques (Geotech VTEM TM ).

). Levé magnétique-électromagnétique héliporté à haute résolution pour couvrir la partie nord du bloc de claims (40 km 2 , 550 km de lignes avec espacement de 100 m entre les lignes).

, 550 km de lignes avec espacement de 100 m entre les lignes). Traverses de prospection sur des secteurs spécifiques de ce bloc de claims encore largement sous-exploré.

Spécifications du programme

Levé de polarisation provoquée

Géophysique TMC de Val-d’Or, Québec, a réalisé un levé PP couvrant un secteur de 1,8 km de long sur la séquence komatiitique de Perseus, centré sur les zones Perseus Principale et Perseus Est minéralisées en Ni-EGP. Au total, 22,57 km de lignes ont été levées en utilisant un dispositif dipôle-dipôle avec des lectures prises tous les 37,5 m; (n=1 à 8). L’espacement des lignes était de 25 m sur la Zone Perseus et de 50 m ailleurs. Ce levé a été réalisé en complément aux données magnétiques et électromagnétiques aéroportées et au sol acquises antérieurement, pour spécifiquement détecter des minéralisations de sulfures magmatiques disséminées.

Des anomalies de chargeabilité modérées à très fortes ont été identifiées avec ce levé au sein de la séquence komatiitique au sud et au sud-est de la Zone Perseus. Ces anomalies sont considérées comme des cibles de forage de haute priorité pour agrandir Perseus et découvrir des minéralisations sulfurées additionnelles.

Programme de forage

Les objectifs principaux des forages sont: 1) d’étendre les zones Perseus Principale et Perseus Est selon le pendage (plus en profondeur et à faible profondeur), et dans la continuité géologique vers le sud; et 2) de tester de nouvelles cibles définies par le levé PP récemment complété. Du forage est déjà prévu sur des cibles définies par la cartographie détaillée et par les travaux de tranchées dans la partie sud du Bloc Kukamas Est.

La découverte initiale sur le terrain de la Zone Perseus en 2024, ainsi que les résultats du premier programme de forage carotté en 2024 (9 trous, 1 998 m) et du programme de suivi en 2025 (14 trous, 3 803,8 m) ont été divulgués avec les communiqués de presse datés du 23 septembre 2024i, 20 janvier 2025ii, 29 mai 2025iii et 26 février 2026iv.

Les résultats précédemment reportés incluent notamment :

Zone Perseus Principale

2,98% Ni, 0,32% Cu, 2,25 g/t EGP sur 8,0 m, incl, 3,74% Ni, 0,41% Cu, 2,82 g/t EGP sur 6,0 m (rainure)

1,10% Ni, 0,15% Cu, 1,02 g/t EGP sur 9,0 m, incl, 1,42% Ni, 0,19% Cu, 1,36 g/t EGP sur 6,0 m (rainure)

1,64% Ni, 0,11% Cu, 1,12 g/t EGP sur 8,50 m, incl, 3,55% Ni, 0,19% Cu, 2,19 g/t EGP sur 2,50 m (Forage KUK24-001)

8,42% Ni, 0,55% Cu, 7,25 g/t EGP sur 1,90 m (Forage KUK24-002)

0,81% Ni, 0,52 g/t EGP sur 24,2 m, incl, 1,63% Ni, 0,14% Cu, 1,61 g/t EGP sur 1,25 m et 3,46% Ni, 0,21% Cu, 2,44 g/t EGP sur 0,75 m (Forage KUK24-003)

6,06% Ni, 0,38% Cu, 3,34 g/t EGP sur 2,60 m, incl, 19,6% Ni, 0,81% Cu, 9,43 g/t EGP sur 0,75 m (Forage KUK24-007)

1,41% Ni, 0,15% Cu, 0,85 g/t EGP sur 15,25 m, incl,1,77% Ni, 0,18% Cu, 1,11 g/t EGP sur 10,75 m et 3,09% Ni, 0,26% Cu, 1,85 g/t EGP sur 2,70 m (Forage KUK25-010)

1,77% Ni, 0,20% Cu, 1,04 g/t EGP sur 7,50 m, incl, 5,44% Ni, 0,30% Cu, 2,29 g/t EGP sur 1,00 m (KUK25-012)

4,27% Ni, 0,45% Cu, 2,63 g/t EGP sur 8,60 m, incl, 6,32% Ni, 0,65% Cu, 3,59 g/t EGP sur 4,60 m et 9,15% Ni, 0,40% Cu, 3,86 g/t EGP sur 1,60 m (Forage KUK25-013)

1,09% Ni, 0,10% Cu, 0,64 g/t EGP sur 11,55 m, incl, 2,24% Ni, 0,22% Cu, 1,55 g/t EGP sur 3,55 m et 4,48% Ni, 0,39% Cu, 3,69 g/t EGP sur 0,90 m (Forage KUK25-015)

Zone Perseus Est

0,90%Ni, 0,32 g/t EGP sur 9,05 m (Forage KUK24-001)

3,18% Ni, 0,15% Cu, 1,17 g/t EGP sur 1,70 m (Forage KUK24-007)

0,64% Ni sur 25,30 m, incl, 0,74% Ni sur 16,5 m et 0,94% Ni, 0,45 g/t EGP sur 8,90 m (Forage KUK25-014)

0,55% Ni, 0,20 g/t EGP sur 27,00 m (Forage KUK25-015)

0,62% Ni, 0,36 g/t EGP sur 14,00 m, incl, 0,78% Ni, 0,50 g/t EGP sur 7,00 m et 1,09% Ni, 0,12% Cu, 0,75 g/t EGP sur 2,00 m; et 0,60% Ni, 0,16 g/t EGP sur 11,40 m, incl, 0,74% Ni, 0,21 g/t EGP sur 6,40 m (Forage KUK25-017)

0,42% Ni, 0,16 g/t EGP sur 15,00 m; 0,66% Ni, 0,26 g/t EGP sur 12,00 m, incl, 0,82% Ni, 0,32 g/t EGP sur 7,50 m; et 0,49% Ni, 0,11 g/t EGP sur 12,00 m (Forage KUK25-018)

Perseus – Description préliminaire

La Zone Perseus Principale est de direction nord avec un pendage fort vers l’ouest. Elle est définie maintenant sur 135 m de long et jusqu’à une profondeur verticale de 100 m avec 15 forages réalisés sur 5 sections est-ouest espacées de 30 à 35 m. La minéralisation est caractérisée par des intervalles métriques à décimétriques de pentlandite-pyrrhotite-(chalcopyrite) massives, semi-massives, en texture matricielle (« net-textured »), en petits amas (« bleb-textured ») et/ou disséminées. La deuxième phase de forage a confirmé le contenu élevé en nickel de ces minéralisations sulfurées magmatiques. Les résultats obtenus à ce jour indiquent que la Zone Principale demeure ouverte en profondeur et vers le sud.

La Zone Perseus Est semble correspondre à un horizon minéralisé subparallèle, situé environ 100 m à l’est de la Zone Principale, testé jusqu’à une profondeur verticale de 150 m. La zone se caractérise par une large enveloppe de sulfures disséminés, incluant localement de minces intervalles de texture matricielle à semi-massive. Selon la cartographie détaillée de surface, cet horizon se situe dans une séquence de coulées komatiitiques stratigraphiquement sous-jacente à celle de la Zone Principale. Elle demeure ouverte dans toutes les directions et n’a pas été testée près de la surface.

Contexte géologique – Comparaison avec les gisements de type Kambalda

Les deux horizons minéralisés superposés de Perseus sont encaissés dans des coulées de composition variant de komatiites à komatiites péridotitiques. La cartographie détaillée réalisée au cours de l’été 2025 a défini au moins 7 coulées komatiitiques distinctes identifiées sur 3 km d’extension selon une orientation générale NNO, souvent en contact avec des formations de fer sulfurées. Cet ensemble volcanique ultramafique est subdivisé en une zone centrale effusive épaisse (le « Complexe Perseus ») et en des coulées de lave relativement plus minces le long de l’extension nord du complexe (« Perseus Nord »). Toute la séquence stratigraphique est de fort pendage avec une polarité toujours vers l’ouest. Ce contexte géologique permet de croire à un potentiel d’exploration substantiel pour des zones minéralisées additionnelles.

Le système de Perseus présente souvent de hautes teneurs en nickel (>3% Ni, jusqu’à 19,6% Ni), fréquemment associés à de hautes teneurs en palladium (jusqu’à 12,15 g/t Pd), avec des teneurs en platine jusqu’à 3,65 g/t Pt. De plus, des teneurs significatives pour les éléments plus rares de la série des EGP, avec jusqu’à 1,16 g/t rhodium, 0,43 g/t iridium, 2,75 g/t ruthénium et 0,45 g/t osmium, ajoutent une valeur potentiellement significative à Perseus. Le contenu en or et en tellure est également anomal, avec des teneurs respectivement jusqu’à 1,13 g/t Au et 32,1 g/t Te (voir le communiqué de presse du 29 mai 2025).

Ces caractères (Ni à haute teneur, rapport Ni/Cu élevé souvent >10, rapport Pd/Pt élevé souvent >3) et le contexte lithologique (komatiites avec contenu élevé en MgO jusqu’à 40%) mettent en évidence un système fertile qui présente des analogies avec les gisements de nickel komatiitiques archéens de type Kambalda (dont l’exemple-type provient du district minier majeur de Kambalda en Australie de l’Ouest). Dans ce district, près de 22 gisements ont été découverts avec une production totale s’élevant à 51 Mt à 3,1% Ni de 1976 à 2020, avec des lentilles sulfurées individuelles variant de 0,5 à 5,0 Mt.

A propos de la Propriété Kukamas

Kukamas s’étend sur une longueur cumulative de 41 km et comprend 665 claims miniers en deux blocs de claims pour une superficie totale de 337,8 km2. Le projet bénéficie d'infrastructures majeures, incluant des lignes électriques à haute tension, sa proximité avec la route régionale toutes saisons Trans-Taïga passant 4 km au sud, la piste d'atterrissage et la centrale hydroélectrique La Grande-3. La ville la plus proche est Radisson, située à 80 km à l'ouest-nord-ouest.

Contrat de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Nouchimi / Forages RJLL Inc. de Rouyn-Noranda, Québec, effectuent les forages avec un diamètre de carotte NQ. Les échantillons de demi-carottes sont envoyés au Laboratoire Actlabs à Val-d'Or (Québec). Ils sont analysés pour une suite de 48 éléments par digestion 4-acides et finition ICP-MS, pour l'or par pyroanalyse et finition par absorption atomique ou ICP-AES, et pour le platine et le palladium par pyronanalyse et finition ICP-AES. Les analyses de nickel titrant au-dessus de la limite de détection (>1%) sont réanalysées par digestion 4-acides et finition ICP-AES. Azimut applique des procédures QA/QC conformes aux normes de l'industrie à ses programmes de forage. Tous les lots envoyés pour analyse comprennent des matériaux de référence certifiés, des blancs et des duplicatas de terrain.

Rock Lefrançois, géologue, Vice-Président Exploration d’Azimut, est responsable de la direction du projet.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos de KGHM International

KGHM International est une filiale de la société polonaise KGHM Polska Miedź S.A, qui est un producteur majeur de cuivre et d’argent depuis plus de 60 ans, avec des projets miniers en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Suivant l’entente d’option, KGHM a acquis un intérêt de 50% dans la Propriété de la part d’Azimut en ayant financé les travaux pour plus de 5,0 millions $ en moins de 4 ans. KGHM détient une seconde option pour acquérir un intérêt additionnel de 20% selon certains termes et conditions qui incluent la production d’une évaluation économique préliminaire et la réalisation de travaux s’élevant à au moins 4,2 millions $ sur 3 ans (voir communiqué de presse du 8 décembre 2022v). Un montant de 1,1 million $ engagé en excédent par KGHM lors de la première phase d’option sera appliqué aux dépenses requises pour la deuxième option.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium au Québec.

Azimut focalise ses activités sur quelques projets clés à fort impact:

Wabamisk et Wabamisk Est (100% Azimut) renfermant la Zone Fortin (antimoine-or), la Zone Rosa (or) et la Zone Lithos (lithium);

et (100% Azimut) renfermant la (antimoine-or), la (or) et la (lithium); Elmer (100% Azimut) renfermant le Gîte Patwon (or) au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées vi ); et

(100% Azimut) renfermant le (or) au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ); et Kukamas (option KGHM) renfermant la Zone Perseus (nickel-EGP).

Une mise à jour sur les programmes d’exploration actuellement actifs a été fournie avec le communiqué de presse du 30 juin 2026 .

Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Kukamas. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, la récupération de l’or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses et l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

i Azimut et KGHM annoncent une découverte de nickel-à haute teneur sur la Propriété Kukamas, région de la Baie James, Québec

ii Azimut et KGHM recoupent en forage des minéralisations à haute teneur en nickel et en EGP sur Kukamas, région de la Baie James, Québec

iii Azimut et KGHM débutent la campagne d’exploration sur Kukamas

iv Azimut et KGHM étendent la Zone Perseus (Nickel-EGP à haute teneur), Propriété Kukamas, région de la Baie James, Québec

v Azimut et KGHM signent une entente d’option sur la Propriété Kukamas (cuivre-or), région de la Baie James, Québec

vi “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada”, préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Ressources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.