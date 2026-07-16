Mines Abcourt présente un développement record pour le T4 2026 à sa mine Géant Dormant, suivi d’une hausse de 160% du tonnage traité

ROUYN-NORANDA, Québec, 16 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») est heureuse de présenter une mise à jour opérationnelle majeure et non auditée pour le quatrième trimestre (T4) se terminant le 30 juin 2026, ainsi que les résultats consolidés cumulés de l'année pour sa mine d'or Géant Dormant, située en Abitibi, au Québec.

Faits saillants opérationnels du T4 2026 (Trimestre clos le 30 juin 2026) :

Forte accélération du traitement à l'usine : Un total de 11 891 tonnes de minerai a été traité au cours du T4, représentant une augmentation impressionnante de 160 % par rapport au trimestre précédent (7 445 tonnes au T3). Le mois de juin a marqué un sommet historique pour l'année avec 5 229 tonnes usinées.





Un total de de minerai a été traité au cours du T4, représentant une augmentation impressionnante de par rapport au trimestre précédent (7 445 tonnes au T3). Le mois de juin a marqué un sommet historique pour l'année avec usinées. Production d'or en continue : La production d'or au T4 s'élève à 720 onces produites (avec 646 onces coulées), portant le total cumulé annuel à 3 628 onces produites (dont 2 647 onces coulées pour l'exercice).





La production d'or au T4 s'élève à (avec 646 onces coulées), portant le total cumulé annuel à (dont 2 647 onces coulées pour l'exercice). Développement sous-terre en hausse de 180 % : Le développement minier souterrain a atteint un record de 554 mètres au T4 (dont 215 mètres pour le seul mois de juin), comparativement à 307 mètres au T3.





Le développement minier souterrain a atteint un record de au T4 (dont 215 mètres pour le seul mois de juin), comparativement à 307 mètres au T3. Intensification du forage d’exploration : Les forages au diamant ont totalisé 11 059 mètres au T4, soit une hausse de 155 % par rapport au T3, ce qui démontre l'effort soutenu pour étendre les ressources de la mine.





Les forages au diamant ont totalisé au T4, soit une hausse de par rapport au T3, ce qui démontre l'effort soutenu pour étendre les ressources de la mine. Début du premier chantier Long Trou : La foreuse est présentement en opération dans la mine et permet le début de l’extraction par chantier long trou.





Données Opérationnelles Détaillées — Exercice 2025-2026

Le tableau suivant présente l'évolution mensuelle et trimestrielle des activités de l'usine et des opérations souterraines à la mine Géant Dormant :

1. Opérations de l'Usine de Traitement





Période Tonnes Usinées Teneur (g/t Au) Onces Entrantes Taux de Récup.(%) Onces Produites Onces Coulées Juillet 2025 0 0 0 0,00%

0 0 Août 2025 1 072 5,66 195 100,00%

195 0 Septembre 2025 2 439 5,98 469 92,80%

435 26 TOTAL-T1 (30/09/25) 3 511 5,88 664 94,90%

630 26 Octobre 2025 2 563 6 496,8 95,60%

475 124 Novembre 2025 1 346 7,2 311 95,80%

298 425 Décembre 2025 1 743 5,7 317 97,20%

308 288 TOTAL-T2 (31/12/25) 5 652 6,2 1 124,8 96,10%

1 081 837 Janvier 2026 2 759 7,3 644 97,20%

626 374 Février 2026 1 803 5,7 328 97,00%

318 398 Mars 2026 2 883 3 278 91,00%

253 366 TOTAL-T3 (31/03/26) 7 445 5,2 1 250,0 95,80%

1 197 1 138 Avril 2026 2 872 1,8 162 87,00%

141 282 Mai 2026 3 790 2 239,8 90,10%

216 189 Juin 2026 5 229 2,3 393 92,40%

363 175 TOTAL-T4 (30/06/26) 11 891 2,1 794,8 90,60%

720 646 Cumulé (AAD) 28 499 4,18 3 834.0 94,60%

3 628 2 647



Analyse des Variances de Production :

Tonnage Usiné (T4 vs T3) : +160 % de capacité traitée en usine grâce à la formation continue de la main-d’œuvre sous terre.

de capacité traitée en usine grâce à la formation continue de la main-d’œuvre sous terre. Teneur moyenne : La teneur moyenne de l'exercice s'établit à 4,18 g/t Au . La baisse au T4 (2,1 g/t) reflète le traitement de zones de développement à teneur inférieure, typique d'une phase transitoire d'expansion des chantiers souterrains.

La teneur moyenne de l'exercice s'établit à . La baisse au T4 (2,1 g/t) reflète le traitement de zones de développement à teneur inférieure, typique d'une phase transitoire d'expansion des chantiers souterrains. Onces produites (T4 vs T3) : 60 % de la production du T3, directement corrélé à la teneur plus faible durant ces trois mois, bien que partiellement compensée par le débit accru de l'usine.





2. Opérations et Développement Sous-Terre





Période Forage Diamant (m) Réhabilitation Galeries (m) Développement Souterrain (m) T1 6 467

1 703

71.6

T2 4 572

903

290

T3 7 153

455

307

T4 11 059

1 052

554

Variance

T4 vs T3 155%

231%

180%

Total Annuel (AAD) 29 251 m 4 113 m 1 222.6 m



Le développement minier souterrain a connu un saut majeur lors du T4 avec 554 mètres complétés (une hausse de 180 % par rapport au T3). La réhabilitation des galeries a elle aussi connu une hausse marquée de 231 % (1 052 m contre 455 m au T3), ce qui permettra d’améliorer le nombre de faces de travail dans le futur.

Le mot de la direction :

« Ce quatrième trimestre démontre la réussite de notre phase de montée en puissance (ramp-up) à Géant Dormant », déclare Pascal Hamelin, président et CEO de Mines Abcourt. « Malgré des teneurs temporairement plus faibles ce trimestre en raison du séquençage du plan de mine, l'efficacité de l'usine et le débit quotidien ont atteint de nouveaux sommets. Avec plus de 11 000 mètres de forage et 1 052 mètres de galeries réhabilitées au cours du dernier trimestre, nous posons des bases solides pour l'exercice à venir. »

Personne Qualifiée

Pascal Hamelin, ing., président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué de presse.

M. Hamelin est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert

Président et chef de la direction VP Communication et Développement Corporatif

T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : ir@abcourt.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

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