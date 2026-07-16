ARMOURop von Exterro beschleunigt die digitale Forensik erheblich und verkürzt die Auswertung von Beweismitteln um bis zu 95 %

PORTLAND, Oregon, July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro hat heute ARMOURop vorgestellt -- eine neue On-Premises-KI-Lösung, mit der digitale Forensiklabore künstliche Intelligenz nutzen können, ohne sensible Daten aus Ermittlungsverfahren an einen öffentlichen Cloud-Dienst übertragen zu müssen. Im Gegensatz zu generischen KI-Tools, die Informationen zusammenfassen oder Antworten generieren, kombiniert ARMOURop KI-gestützte Schlussfolgerungen mit einer kontrollierten forensischen Ausführung. Die KI interpretiert das Ermittlungsziel und koordiniert unterstützte forensische Workflows, während die proprietäre forensische Technologie von Exterro die autorisierten Arbeitsschritte anhand der lokal bereitgestellten Beweismittel ausführt. Während der gesamten Untersuchung verbleiben sensible Beweismittel innerhalb der kontrollierten Umgebung der jeweiligen Behörde.

Das Ergebnis sind schnellere und besser skalierbare forensische Arbeitsabläufe, die zugleich die Integrität der Beweismittelkette sowie die volle Verantwortung der forensischen Sachverständigen wahren. Repräsentative Benchmark-Tests verdeutlichen das Potenzial: Die Vorbereitung eines Beweismittelbestands von einem Terabyte lässt sich von vier bis sechs Stunden auf lediglich ein bis fünf Minuten reduzieren. Gleichzeitig kann die Bewertung von CSAM-Material, die bislang eine ganze Arbeitswoche beanspruchte, in nur ein bis drei Stunden abgeschlossen werden. So gelangen Ermittler wesentlich schneller zu Ergebnissen, die von forensischen Sachverständigen validiert wurden.

Die Ergebnisse basieren auf repräsentativen Benchmark-Workloads und können je nach Hardware, Zusammensetzung der Beweismittel, Systemkonfiguration, Datenvolumen und Ermittlungsworkflow variieren.

„Die erste KI-Generation hat Fachkräften dabei geholfen, Informationen schneller zu durchsuchen und größere Datenmengen effizient zusammenzufassen. Die digitale Forensik stellt jedoch weitaus höhere Anforderungen. Jeder Befund muss durch Beweismittel belegt, von einem forensischen Sachverständigen überprüft und auch einer gerichtlichen Prüfung standhalten. ARMOURop verknüpft KI-gestützte Schlussfolgerungen unmittelbar mit Exterros proprietärer forensischer Technologie. Dadurch kann die KI unterstützte forensische Workflows koordinieren, während erfahrene Ermittler weiterhin die Verantwortung für jeden Befund, jede Entscheidung und jedes Ermittlungsergebnis tragen“, so Harsh Behl, VP of DFIR Product Management bei Exterro.

Entwickelt für den wachsenden Rückstau digitaler Beweismittel in Forensiklaboren

Die Menge digitaler Beweismittel wächst schneller, als sie von forensischen Sachverständigen ausgewertet werden kann. Rund 85 % aller strafrechtlichen Ermittlungen stützen sich inzwischen auf elektronische Beweismittel. Gleichzeitig haben sich die Anfragen nach Daten bei Dienstanbietern seit 2017 verdreifacht. Nach Angaben des FBI kann ein modernes Smartphone heute bis zu einem halben Terabyte an Daten speichern. Der Rückstau ist längst keine theoretische Herausforderung mehr. Die 15-köpfige Abteilung für digitale Forensik der Indiana State Police untersuchte im Jahr 2025 insgesamt 1.769 Geräte und hatte zum Jahresende dennoch 639 offene Fälle. Ähnlich bei der South Wales Police: Dort standen 722 Geräte zur Untersuchung an, wobei der Bearbeitungsrückstand bei knapp 300 Fällen bereits drei bis sechs Monate betrug. Forensiker verbringen einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit repetitiven Erstprüfungen, anstatt sich auf die Interpretation und Validierung von Beweismitteln, die Berichterstellung oder komplexe Ermittlungsentscheidungen zu konzentrieren.

Mit ARMOURop ändert sich dieser Prozess grundlegend. Statt forensische Funktionen für jede einzelne Beweisquelle manuell auszuwählen, in die richtige Reihenfolge zu bringen und auszuführen, beschreiben forensische Sachverständige lediglich, welche Erkenntnisse die Untersuchung liefern soll. ARMOURop interpretiert dieses Ermittlungsziel, koordiniert den passenden forensischen Workflow und übergibt die Ausführung an Exterros Technologie. Diese übernimmt unter anderem Medienanalysen, den Abgleich bekannter Hash-Werte, Transkriptionen, Gesichtserkennung, die Auswertung von Kommunikationsdaten, Artefaktanalysen sowie die Korrelation von Beweismitteln – und stellt die Ergebnisse strukturiert zur Prüfung und Validierung durch den Sachverständigen bereit.

Die Kontrolle verbleibt dabei jederzeit beim forensischen Sachverständigen: Er legt den Untersuchungsumfang fest, prüft die Beweismittel, schließt Fehlspuren aus, validiert die Ergebnisse und entscheidet, welche Schlussfolgerungen sich aus den Beweisen ziehen lassen, bevor diese im Verfahren verwendet werden.

Auswirkungen auf relevante Bereiche der digitalen Forensik:

Ermittlungen zu CSAM und ICAC – Hash-Abgleiche, Bildklassifizierung und der Abgleich bekannter Inhalte über 10.000 Bilder hinweg verkürzen sich von einer ganzen Woche auf ein bis drei Stunden. Dadurch lassen sich sowohl Bearbeitungsrückstände reduzieren als auch die Belastung der Sachverständigen durch den Kontakt mit belastendem Material deutlich verringern.

– Hash-Abgleiche, Bildklassifizierung und der Abgleich bekannter Inhalte über 10.000 Bilder hinweg verkürzen sich von einer ganzen Woche auf ein bis drei Stunden. Dadurch lassen sich sowohl Bearbeitungsrückstände reduzieren als auch die Belastung der Sachverständigen durch den Kontakt mit belastendem Material deutlich verringern. Tötungsdelikte und strafrechtliche Ermittlungen – Die Gesichtserkennung in 10.000 Bildern verkürzt sich von drei Tagen auf etwa eine Stunde. Die Klassifizierung von Bildern und Videos reduziert sich von drei Tagen auf sechs bis acht Stunden und liefert Ermittlern frühzeitig verwertbare Ermittlungsansätze, während die Beweismittel uneingeschränkt nutzbar bleiben.

– Die Gesichtserkennung in 10.000 Bildern verkürzt sich von drei Tagen auf etwa eine Stunde. Die Klassifizierung von Bildern und Videos reduziert sich von drei Tagen auf sechs bis acht Stunden und liefert Ermittlern frühzeitig verwertbare Ermittlungsansätze, während die Beweismittel uneingeschränkt nutzbar bleiben. Skalierbare Verarbeitung von Beweismitteln – Die Vorbereitung eines Beweismittelbestands von einem Terabyte für die Untersuchung verkürzt sich von vier bis sechs Stunden auf nur ein bis fünf Minuten. Gleichzeitig werden unterschiedlichste Arten forensischer Artefakte – darunter Daten aus Mobilgeräten, Kommunikationssystemen, Arbeitsspeichern, Drohnen und Anwendungen – in einer zentralen Konsole zusammengeführt.



„Die größte Herausforderung der digitalen Forensik besteht heute nicht allein darin, immer größere Mengen an Beweismitteln zu verarbeiten. Entscheidend ist vielmehr, erfahrene forensische Sachverständige in die Lage zu versetzen, mit der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit deutlich mehr zu erreichen. KI sollte nicht nur einzelne forensische Arbeitsschritte beschleunigen. Sie sollte forensische Labore dabei unterstützen, mehr Ermittlungsverfahren abzuschließen, indem sie unterstützte forensische Workflows koordiniert – während sämtliche ermittlungsrelevanten Entscheidungen weiterhin unter der Kontrolle der forensischen Sachverständigen bleiben. „Genau das leistet ARMOURop“, so Ajith Samuel, Chief Product Officer bei Exterro.

Exterros Vision einer kontrollierten KI wird Realität

ARMOURop erweitert das ARMOUR-Framework (Autonomous Risk Management, Orchestration and Unified Response) von Exterro. Diese Architektur unterstützt Organisationen dabei, den Schritt von rein dialogorientierter KI hin zu einer kontrollierten, auditierbaren und rechtssicher nachvollziehbaren, KI-koordinierten Ausführung von Prozessen mit Exterro-Technologie zu vollziehen – wobei überall dort, wo Fachwissen und Urteilsvermögen gefragt sind, die Verantwortung bei den Ermittlern verbleibt. Für digitale Forensiklabore bedeutet das: mehr Fälle bearbeiten, wachsende Rückstände bei der Auswertung digitaler Beweismittel abbauen und schneller zu von Sachverständigen validierten Ergebnissen gelangen – ohne dass sensible Beweismittel die kontrollierte Umgebung der jeweiligen Behörde verlassen, und bei voller Kontrolle der Ermittler über jede wesentliche Entscheidung. Weitere Informationen zur KI-Strategie von Exterro und dem ARMOUR-Framework finden Sie unter www.exterro.com/armour.

Verfügbarkeit



ARMOURop ist ab sofort verfügbar; auf Anfrage wird eine 14-tägige Testversion angeboten. Erfahren Sie mehr unter www.exterro.com.

(Quellen: Europarat/UNODC, Bericht über elektronische Beweismittel; FBI-Dokumentation zu digitalen Beweismitteln; Jahresbericht 2025 der Indiana State Police; Angaben der South Wales Police)

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und Governance, sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern bietet Exterro unkomplizierte Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Daten analysieren und schnell Maßnahmen ergreifen können. Die KI-gestützten Lösungen von Exterro liefern präzise und umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-Maßnahmen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Abläufe zu optimieren – und das bei gleichzeitiger Kostensenkung. Dank Exterro können Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz und Zuversicht angehen.

Pressekontakt

Hazel Ramirez

hazel@plat4orm.com

Anamika Dhirendrakumar

anamika.dhirendrakumar@exterro.com