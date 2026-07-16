ARMOURop d’Exterro agit comme un véritable multiplicateur de force pour les laboratoires de criminalistique numérique, réduisant le temps d’examen des preuves jusqu’à 95 %

PORTLAND, Oregon, 16 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro a annoncé aujourd’hui le lancement d’ARMOURop, une nouvelle solution d’IA déployée sur site permettant aux laboratoires de criminalistique numérique d’utiliser l’intelligence artificielle sans envoyer d’éléments de preuve sensibles vers un service cloud public. Contrairement aux outils d’IA généralistes qui se contentent de résumer des informations ou de générer des réponses, ARMOURop associe le raisonnement de l’IA à une exécution criminalistique encadrée. L’IA interprète l’objectif de l’enquête et coordonne les processus de criminalistique pris en charge, tandis que la technologie propriétaire de criminalistique numérique d’Exterro exécute les opérations autorisées sur les preuves chargées localement. Les éléments de preuve sensibles restent ainsi dans l’environnement contrôlé de l’organisme tout au long de l’enquête.

Il en résulte un travail d’investigation numérique plus rapide et plus évolutif, conçu pour préserver la chaîne de conservation des preuves, leur intégrité et la responsabilité des examinateurs. Des tests de référence représentatifs illustrent cet impact : la préparation d’un ensemble de preuves d’un téraoctet peut être ramenée de quatre à six heures à seulement une à cinq minutes, tandis que la classification de contenus CSAM (matériel d’abus sexuel sur mineurs), qui nécessitait auparavant une semaine complète, peut être réalisée en une à trois heures, permettant aux enquêteurs d’obtenir beaucoup plus rapidement des conclusions validées par les examinateurs.

Ces résultats reflètent des charges de travail représentatives utilisées pour les tests de référence et peuvent varier selon le matériel, la composition des preuves, la configuration, le volume de données et le processus d’enquête.

« La première génération d’IA a aidé les professionnels à effectuer des recherches plus rapidement et à synthétiser davantage d’informations. La criminalistique numérique exige quelque chose de bien plus rigoureux. Chaque constat doit être étayé par des preuves, validé par un examinateur et susceptible de résister à un contrôle judiciaire. ARMOURop relie directement le raisonnement de l’IA à la technologie forensique propriétaire d’Exterro, permettant à l’IA de coordonner des processus de criminalistique pris en charge, tandis que les enquêteurs expérimentés demeurent responsables de chaque constat, décision et conclusion », a déclaré Harsh Behl, vice-président de la gestion des produits DFIR (Digital Forensics and Incident Response) chez Exterro.

Conçu pour répondre à l’arriéré de preuves numériques qui submerge les laboratoires de criminalistique

Le volume de preuves numériques augmente plus rapidement que la capacité des experts à les analyser. Environ 85 % des enquêtes criminelles reposent désormais sur des preuves électroniques, et les demandes de données adressées aux fournisseurs de services ont triplé depuis 2017. Le FBI souligne qu’un smartphone moderne peut contenir jusqu’à un demi-téraoctet de données. Cet engorgement n’a rien de théorique. En 2025, l’unité de criminalistique numérique de la police de l’État de l’Indiana, composée de 15 personnes, a examiné 1 769 appareils tout en terminant l’année avec 639 examens encore en attente. De son côté, la police du South Wales a signalé 722 appareils en attente d’examen, dont près de 300 patientaient déjà depuis trois à six mois. Les experts passent une part excessive de leur temps à effectuer des examens préliminaires répétitifs au lieu de se concentrer sur l’interprétation, la validation, la rédaction de rapports et les décisions complexes liées aux affaires.

ARMOURop change complètement cette approche. Au lieu de sélectionner, d’enchaîner et d’exécuter manuellement les fonctions de criminalistique sur chaque source de preuve, les examinateurs décrivent ce que l’enquête doit établir. ARMOURop interprète cet objectif, coordonne le processus de criminalistique numérique approprié, puis la technologie d’Exterro réalise les opérations nécessaires : analyse des supports, comparaison avec des empreintes numériques connues, transcription, détection faciale, examen des communications, analyse d’artefacts et corrélation des preuves. Les résultats sont ensuite présentés sous forme structurée pour examen et validation par les experts.

L’examinateur conserve le contrôle à chaque étape : définition du périmètre, examen des preuves, élimination des fausses pistes, validation des constatations et détermination de ce que les preuves permettent réellement d’établir avant qu’une conclusion ne soit utilisée dans le dossier.

Impact sur les enquêtes numériques les plus critiques

Enquêtes CSAM et ICAC : la comparaison d’empreintes numériques, la classification d’images et la comparaison avec des contenus connus sur un ensemble de 10 000 images passent d’une semaine complète à une à trois heures, réduisant à la fois l’arriéré des enquêtes et le temps d’exposition des examinateurs à des contenus traumatisants.

: la comparaison d’empreintes numériques, la classification d’images et la comparaison avec des contenus connus sur un ensemble de 10 000 images passent d’une semaine complète à une à trois heures, réduisant à la fois l’arriéré des enquêtes et le temps d’exposition des examinateurs à des contenus traumatisants. Enquêtes criminelles et homicides : la détection faciale sur 10 000 images passe de trois jours à une heure ; la classification d’images et de vidéos est réduite de trois jours à six à huit heures, fournissant rapidement aux enquêteurs des pistes exploitables tant que les preuves restent pertinentes pour l’enquête.

: la détection faciale sur 10 000 images passe de trois jours à une heure ; la classification d’images et de vidéos est réduite de trois jours à six à huit heures, fournissant rapidement aux enquêteurs des pistes exploitables tant que les preuves restent pertinentes pour l’enquête. Traitement de preuves à grande échelle : un ensemble de preuves d’un téraoctet peut être préparé pour l’enquête en une à cinq minutes au lieu de quatre à six heures, tandis qu’un large éventail d’artefacts de criminalistique — données mobiles, communications, mémoire, drones et applications — est regroupé au sein d’une console unique.



« Le défi auquel la criminalistique numérique est confrontée aujourd’hui ne consiste pas simplement à traiter davantage de preuves ; il s’agit d’aider les experts expérimentés à accomplir beaucoup plus avec le temps dont ils disposent. L’IA ne devrait pas seulement accélérer des tâches de criminalistique individuelles ; elle devrait permettre aux laboratoires de mener à bien davantage d’enquêtes en coordonnant les travaux de criminalistique pris en charge tout en maintenant chaque décision d’enquête sous le contrôle de l’examinateur. C’est exactement ce que propose ARMOURop », a affirmé Ajith Samuel, directeur produit chez Exterro.

Une nouvelle étape dans la vision d’Exterro pour une IA gouvernée

ARMOURop s’inscrit dans le cadre ARMOUR d’Exterro (Autonomous Risk Management, Orchestration, and Unified Response), l’architecture développée par l’entreprise pour faire évoluer les organisations au-delà des IA de type questions-réponses vers une exécution coordonnée par l’IA, gouvernée, auditée et juridiquement défendable grâce aux technologies Exterro, tout en maintenant les enquêteurs au cœur des décisions nécessitant expertise et jugement. Pour les laboratoires de criminalistique numérique, cela signifie la possibilité de traiter davantage d’affaires, de réduire les arriérés croissants de preuves et de fournir plus rapidement des conclusions validées par des experts, tout en conservant les éléments de preuve sensibles sous le contrôle de l’organisme et en plaçant les enquêteurs au centre de chaque décision importante. Pour en savoir plus sur la stratégie IA d’Exterro et l’approche ARMOUR, consultez le site www.exterro.com/armour.

Disponibilité



ARMOURop est disponible dès maintenant. Un essai de 14 jours est proposé sur demande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.exterro.com.

(Sources : Conseil de l’Europe / UNODC, Electronic Evidence Report ; documentation du FBI sur les preuves numériques ; Indiana State Police 2025 Annual Report ; communications officielles de la police du South Wales)

À propos d’Exterro

Exterro permet aux entreprises de gérer les risques liés aux données grâce à une plateforme exhaustive conçue pour l’e-discovery, la confidentialité des données, la cybersécurité et la gouvernance des données, ainsi que la criminalistique numérique. Contrairement à tout autre fournisseur de logiciels, Exterro permet aux organisations de comprendre facilement leurs données et de prendre des mesures rapides. Basées sur l’IA, les solutions d’Exterro fournissent des informations précises et exploitables, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, de réduire les risques et de rationaliser les opérations tout en réduisant les coûts. Grâce à Exterro, les organisations acquièrent la clarté et la confiance nécessaires pour relever les défis les plus critiques auxquels elles sont confrontées en matière de données.

Contact presse

Hazel Ramirez

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anamika.dhirendrakumar@exterro.com