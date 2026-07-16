Space Environment Technologies et Envir signent un protocole d’accord pour renforcer la collaboration américano-grecque dans la caractérisation de l’environnement

PACIFIC PALISADES, Californie et FOLEGANDROS, Grèce, 16 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space Environment Technologies (« SET »), société américaine spécialisée dans le développement de modèles de météorologie spatiale et de physique spatiale, d’instruments et de produits de données opérationnelles, et Envir E.E. (« Envir »), cabinet grec d’études et de conseil en environnement, ont annoncé aujourd’hui avoir signé, le 13 juillet 2026, un protocole d’accord (Memorandum of Understanding, MOU) établissant un cadre de coopération conjointe entre les États-Unis et la Grèce. Cette collaboration vise à mieux caractériser les systèmes environnementaux couvrant l’espace proche de la Terre, l’atmosphère ainsi que les écosystèmes terrestres et marins qui influencent la qualité de vie sur notre planète.

Dans le cadre de ce protocole d’accord, SET et Envir entendent mener des recherches scientifiques conjointes sur les interactions entre la météorologie spatiale, les conditions atmosphériques et les systèmes environnementaux terrestres et marins ; échanger des données, méthodes et savoir-faire scientifiques et techniques ; élaborer et soumettre conjointement des propositions de recherche auprès d’organismes de financement américains, grecs et européens, tout en recherchant des opportunités de financement telles que celles proposées par l’Agence spatiale européenne (ESA) et les programmes Horizon de l’Union européenne ; collaborer au développement de concepts de mission, d’instrumentation et de campagnes de mesure ; et soutenir des activités réciproques de conseil scientifique et technique, des publications communes ainsi que des échanges de personnel.

Cet accord s’appuie sur les compétences complémentaires des deux entreprises : d’une part, l’expertise de SET dans les outils d’aide à la décision liés aux radiations, la modélisation de la densité atmosphérique et de la traînée satellitaire, le développement de drones à haute altitude (UAV) et les outils d’atténuation des effets de la météorologie spatiale utilisés par des agences gouvernementales, des établissements universitaires et des missions spatiales commerciales ; d’autre part, l’expérience d’Envir en matière d’évaluation des impacts environnementaux, d’études écologiques et ornithologiques, de suivi des habitats ainsi que de collecte de données environnementales terrestres et marines en Grèce et à l’international.

« L’environnement spatial, l’atmosphère et les écosystèmes terrestres sont profondément interconnectés, et comprendre l’un exige de comprendre les autres », a déclaré W. Kent Tobiska, président de SET. « Cette collaboration avec Envir nous permet de réunir les sciences de la météorologie spatiale et de l’atmosphère avec l’expertise environnementale terrestre et marine, renforçant ainsi la capacité des deux organisations à caractériser les systèmes qui influencent, en définitive, la qualité de vie sur Terre. »

« Envir est fier de formaliser ce partenariat avec SET », a affirmé Dimitris Voulgaris, directeur d’Envir. « Associer nos capacités de suivi et d’évaluation environnementale à l’expertise de SET en météorologie spatiale et en sciences de l’atmosphère ouvre de nouvelles perspectives en matière de recherche conjointe et d’accès à des financements que ni l’une ni l’autre des organisations ne pourrait poursuivre seule. »

À propos de Space Environment Technologies

Space Environment Technologies (SET) développe des modèles de physique spatiale de référence, des instruments et des flux de données opérationnelles qui favorisent le progrès humain dans l’espace. L’entreprise accompagne des agences gouvernementales, des institutions académiques et des missions spatiales commerciales dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site https://spacewx.com.

À propos d’Envir

Envir E.E. est un cabinet grec d’études et de conseil en environnement qui réalise des évaluations d’impact environnemental, des études écologiques et ornithologiques, le suivi des habitats ainsi que la collecte et l’analyse de données environnementales pour des projets terrestres, marins et liés aux énergies renouvelables, en Grèce comme à l’étranger. Pour en savoir plus, consultez le site https://envir.gr.

Contacts presse

Space Environment Technologies Envir E.E.

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