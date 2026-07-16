Warranteilla merkityt uudet IQM Quantum Computers Oyj:n osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

IQM Quantum Computers Oyj, pörssitiedote, 16.7.2026 klo 17:15

IQM Quantum Computers Oyj:n (”IQM” tai ”Yhtiö”) warranteilla on merkitty yhteensä 577 237 IQM:n uutta osaketta. Warrantit käytti Kreos Capital VII Aggregator SCSp (”Kreos”), jolle warrantit oli laskettu liikkeeseen rahoitusjärjestelyn yhteydessä solmitun 23.12.2025 päivätyn warranttisopimuksen mukaisesti.

Warranttisopimuksen nojalla warrantit oikeuttivat Kreosin merkitsemään enintään 1 015 511 osaketta. Kreos merkitsi kaikki warranttiensa perusteella sille kuuluvat osakkeet nettomerkintänä, jossa käteismaksun sijasta Kreos valitsi vastaanottaa vähennetyn määrän osakkeita. Tämän seurauksena Kreosille annettiin 577 237 uutta osaketta. Kokonaismerkintähinta 5 772,37 euroa (0,01 euroa osakkeelta) kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän warranttien käyttämisen jälkeen warranttisopimuksen nojalla ei ole enää ulkona olevia warrantteja.

Warranteilla merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 16.7.2026. Rekisteröinnin seurauksena IQM:n osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 263 039 597. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet omistajilleen rekisteröintipäivästä lähtien. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle säännellylle markkinalle yhdessä jo listattujen osakkeiden kanssa arviolta 20.7.2026 alkaen.

Lisätietoja antaa:

Blair Robertson, Johtaja, Yritysstrategia ja -kehitys

Sijoittajasuhdejohtaja

Investors@iqm.tech

Tietoja IQM Quantum Computersista

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) on suprajohtavan kvanttilaskennan maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka toimittaa kokonaisvaltaisia kvanttijärjestelmiä ja pilvialustaratkaisuja yrityksille, tutkimuslaitoksille, yliopistoille, suurteholaskentakeskuksille ja kansallisille laboratorioille ympäri maailmaa. IQM:n paikallisasennusmalli mahdollistaa asiakkaille kvantti-infrastruktuurinsa suoran omistajuuden ja hallinnan. Vuonna 2018 perustetun IQM:n pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja sillä on merkittävää toimintaa Münchenissä. IQM:llä on yli 400 työntekijää, ja yhtiö toimii Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. IQM on ensimmäinen Nasdaq Stock Market -markkinapaikalla julkisesti listattu eurooppalainen kvanttilaskentayhtiö.