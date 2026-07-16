La Croix-Rouge canadienne vient en aide aux communautés frappées par les inondations à Ottawa

OTTAWA, Ontario, 16 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne travaille étroitement avec la Ville d’Ottawa et les partenaires communautaires afin de venir en aide aux résidentes et aux résidents touchés par les inondations entraînées par l’événement météorologique extrême du 1er juillet 2026.

Dans les centres d’information communautaires de la Ville d’Ottawa, la Croix-Rouge a distribué des trousses de nettoyage, des oursons en peluche et de l’information sur le rétablissement afin d’aider les résidentes et résidents à entreprendre leur processus de rétablissement et à se prévaloir des ressources de soutien à leur disposition. En tant que partenaire de rétablissement désignée de la Ville d’Ottawa, la Croix-Rouge offre des services de soutien personnalisé au rétablissement aux personnes et aux familles touchées par les inondations, notamment pour les aider à évaluer leurs besoins, à comprendre leur police d’assurance et les ressources qui leur sont offertes, à consulter des spécialistes des domaines des assurances et de la construction, à planifier leur retour chez elles et à prendre des décisions éclairées.

Pendant que le rétablissement se poursuit, la Croix-Rouge canadienne a lancé le Fonds de secours : Inondations de 2026 à Ottawa pour soutenir les personnes touchées par cette catastrophe.

Les dons versés à la Croix-Rouge canadienne serviront à offrir une aide immédiate et continue aux personnes touchées par les inondations dans la région d’Ottawa et les environs, à favoriser leur rétablissement, à renforcer leur résilience face aux inondations et à appuyer les efforts communautaires de préparation et de réduction des risques en vue de tout autre événement perturbateur dans la région. Les sommes amassées permettront également de mobiliser les acteurs du milieu de l’intervention et des partenaires communautaires.

Les personnes touchées par les inondations peuvent obtenir du soutien en envoyant un courriel à la Croix-Rouge à l’adresse NavigationSupportON@redcross.ca et en laissant un message vocal au 1 800 863-6582. Elles recevront une réponse par téléphone dans un délai de deux jours. Des ressources et des renseignements supplémentaires visant à favoriser le rétablissement des personnes touchées sont disponibles à l’adresse www.croixrouge.ca/inondations2026ontario.

Les personnes au Canada qui souhaitent verser un don au Fonds de secours : Inondations de 2026 à Ottawa peuvent le faire en ligne sur le site www.croixrouge.ca ou par téléphone en composant le 1 800 418-1111.

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