Succès de la réalisation par Ascencio d’une nouvelle émission obligataire

Ascencio annonce le succès d’une nouvelle émission obligataire, d’un montant total de 32,9 millions EUR, placée auprès d’investisseurs institutionnels.

Ce nouveau financement, démarrant ce jour et réalisé sous forme d’un placement privé, est constitué des deux tranches suivantes :

13,9 millions EUR pour une durée ferme de 4 ans ;

19,0 millions EUR pour une durée ferme de 5 ans.

Émis au pair, il présente une durée moyenne de 4,6 ans et porte un coupon annuel moyen pondéré de 4,80 %.

Cette émission obligataire s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la structure de financement de la transaction immobilière annoncée le 10 juin dernier par Ascencio, à savoir l’acquisition de la société Arlimmo SA, propriétaire du retail park « Espace Shopping Hydrion » à Arlon (Belgique).

Ascencio avait en effet décidé, pour financer cette acquisition de l’ordre de 65 millions EUR et reconstituer ensuite ses liquidités, de faire appel à diverses sources de financement, en combinant :

une augmentation de capital de 15 millions EUR, réalisée par un placement privé accéléré d’actions nouvelles, auprès d’actionnaires existants et d’autres investisseurs institutionnels;

la conclusion de deux nouvelles lignes de crédit bancaire, pour un montant total de 20 millions EUR;

la présente émission obligataire institutionnelle, d’un montant total de 32,9 millions EUR.

Ces opérations permettent dès lors de reconstituer les disponibilités de financement d’Ascencio, qui s’établissent désormais à environ 75 millions EUR, assurant ainsi la liquidité de la Société et la possibilité d’examiner de nouveaux projets d’investissement.

Banque Degroof Petercam est intervenue dans le cadre de cette opération comme Global Coordinator et Joint Bookrunner, tandis que ABN AMRO Bank a agi en tant que Joint Bookrunner. Le conseil juridique des parties (« Deal Counsel ») a été assuré par le cabinet international Jones Day.





Cédric Biquet, Chief Financial Officer :

« Le succès de la mise en place de cette structure de financement illustre la confiance renouvelée des marchés financiers dans les fondamentaux de la Société, tant en termes de stratégie d’investissement que de gestion financière. Elle récompense également l’attention portée par Ascencio à créer et entretenir un dialogue régulier avec ses actionnaires, ses banquiers et la communauté des investisseurs institutionnels. »

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