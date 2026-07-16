Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (6 au 10 juillet 2026)

Le 15 juillet 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 6 au 10 juillet 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 6-Jul-26 FR0000073298 6 810 34,7339 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 6-Jul-26 FR0000073298 5 100 34,6752 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 7-Jul-26 FR0000073298 10 000 34,5702 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 7-Jul-26 FR0000073298 2 000 34,5567 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 8-Jul-26 FR0000073298 6 515 33,9873 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 8-Jul-26 FR0000073298 5 673 33,8265 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 9-Jul-26 FR0000073298 7 809 33,8631 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 9-Jul-26 FR0000073298 4 391 33,8166 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 10-Jul-26 FR0000073298 9 583 34,5914 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 10-Jul-26 FR0000073298 2 360 34,6293 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe