Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (6 au 10 juillet 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 15 juillet 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 6 au 10 juillet 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W876-Jul-26FR00000732986 81034,7339XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W876-Jul-26FR00000732985 10034,6752DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W877-Jul-26FR000007329810 00034,5702XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W877-Jul-26FR00000732982 00034,5567DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W878-Jul-26FR00000732986 51533,9873XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W878-Jul-26FR00000732985 67333,8265DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W879-Jul-26FR00000732987 80933,8631XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W879-Jul-26FR00000732984 39133,8166DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8710-Jul-26FR00000732989 58334,5914XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8710-Jul-26FR00000732982 36034,6293DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 07 15_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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