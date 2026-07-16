Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (6 au 10 juillet 2026)

Le 15 juillet 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 6 au 10 juillet 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|6-Jul-26
|FR0000073298
|6 810
|34,7339
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|6-Jul-26
|FR0000073298
|5 100
|34,6752
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|7-Jul-26
|FR0000073298
|10 000
|34,5702
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|7-Jul-26
|FR0000073298
|2 000
|34,5567
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|8-Jul-26
|FR0000073298
|6 515
|33,9873
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|8-Jul-26
|FR0000073298
|5 673
|33,8265
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|9-Jul-26
|FR0000073298
|7 809
|33,8631
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|9-Jul-26
|FR0000073298
|4 391
|33,8166
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|10-Jul-26
|FR0000073298
|9 583
|34,5914
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|10-Jul-26
|FR0000073298
|2 360
|34,6293
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe