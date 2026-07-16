COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nanterre, 16 juillet 2026

VINCI Airports – Trafic au 30 juin 2026

Trafic global stable au 1 er semestre 2026

Léger recul au 2 e trimestre sous l’effet des perturbations géopolitiques ayant impacté certains aéroports

De nombreux aéroports en Europe et en Amérique latine ont néanmoins continué d’afficher une croissance solide de leur trafic au 2e trimestre





Le trafic passagers de VINCI Airports a affiché une stabilité au 1er semestre, en dépit des perturbations géopolitiques ayant impacté certains aéroports au 2e trimestre. Si le conflit au Moyen-Orient et les tensions sino-japonaises ont pesé sur quelques plateformes, d’autres aéroports (notamment Portugal, Édimbourg, Belgrade, Budapest, République dominicaine, Brésil et Cap-Vert) ont affiché de solides performances.

Au global, plus de 159 millions de passagers ont été accueillis dans les aéroports gérés par le Groupe ce semestre. Cette performance d’ensemble reflète la bonne diversification géographique du réseau et sa résilience face aux chocs conjoncturels.

Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 2e trimestre 2026 en comparaison du 2e trimestre 2025.

Au deuxième trimestre 2026, VINCI Airports a accueilli 85,1 millions de passagers sur l'ensemble de son réseau, enregistrant une légère baisse (-1,3 %) par rapport à la même période en 2025. Cette évolution traduit des dynamiques contrastées au sein des aéroports gérés par VINCI Airports.

À Londres Gatwick, la baisse du trafic s’explique par la diminution importante des flux de et vers le Moyen-Orient et par la réorganisation d’une partie de l’offre moyen-courrier. Au Chili, l’aéroport de Santiago a vu son trafic reculer, conséquence de l’évolution défavorable du prix du carburant et de la réduction du flux de passagers en provenance d’Argentine. Au Mexique, la hausse des prix du carburant a ralenti la dynamique de croissance. Le trafic a néanmoins enregistré une légère progression sur le trimestre, portée par un rebond fin juin notamment avec l'afflux de passagers venus assister aux matchs de la Coupe du Monde de football, en particulier à Monterrey. En Asie, les tensions entre la Chine et le Japon ont continué à affecter les résultats des aéroports japonais.

A contrario, plusieurs aéroports du réseau ont poursuivi leur trajectoire de croissance. En Europe, l’aéroport de Belgrade a confirmé son dynamisme, notamment grâce au développement des destinations intra-européennes comme Rome et Barcelone, marqué par des hausses de capacité et des taux de remplissage. À Édimbourg, la croissance du trafic a été portée ce trimestre par les liaisons vers les États-Unis (Philadelphie, New-York, Chicago), ainsi que par l’augmentation des capacités des principales compagnies aériennes de la plateforme (Ryanair, easyJet, Jet2). L’aéroport de Budapest a enregistré une fréquentation élevée qui s’explique par le renforcement des offres de Wizz Air et par l’afflux de passagers venus assister à la finale de la Ligue des Champions fin mai. Cette bonne dynamique s’est poursuivie en juin avec un trafic en hausse de +13 % par rapport à l’année dernière. Au Portugal, malgré la grève générale du 3 juin qui a touché le pays et affecté le trafic, celui-ci est resté en croissance sur la période. La dynamique de l’aéroport de Porto s’est confirmée, portée par les liaisons transatlantiques et les vols loisirs en Europe opérés par les compagnies Ryanair, Transavia et TAP, tout comme à Faro avec Jet2.

Dans l'archipel du Cap-Vert, les aéroports du réseau VINCI Airports ont enregistré une augmentation du trafic liée aux nouvelles liaisons avec l’Europe proposées cette année.

Au Brésil, l’aéroport de Salvador Bahia a poursuivi sa remarquable croissance en tant que hub régional à la suite des investissements de GOL Airlines. Dans les Caraïbes, les aéroports de République dominicaine ont connu une forte progression grâce à l’activité des compagnies aériennes canadiennes qui ont prolongé les vols de la saison hivernale en raison d’une forte demande, ainsi qu’à l’accroissement de l’offre des compagnies Arajet, American Airlines ou encore Copa à l’aéroport de Saint-Domingue. Dans la même région, l’aéroport de Guanacaste a consolidé son attractivité internationale portée par un renforcement de l’offre en sièges des compagnies américaines.

À propos de VINCI Airports

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 70 aéroports dans 14 pays. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette (scopes 1 et 2) sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050 tout en contribuant, au-delà de son périmètre, à la réduction de l’empreinte carbone de ses parties prenantes.

Pour plus d’informations :

www.vinci-airports.com

https://www.linkedin.com/company/vinci-airports/

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Annexe – Trafic passager et mouvements commerciaux au 30 juin 2026

I- Evolution du trafic passager de VINCI Airports1





Juin 2026 T2 2026 Cumul à fin juin 2026 % Variation 2026 / 2025 % Variation 2026 / 2025 % Variation 2026 / 2025 VINCI Airports -2,6 % -1,3 % 0,0 % Portugal (ANA) -0,2 % +1,7 % +2,6 % Royaume-Uni -2,9 % -2,1 % -1,5 % France -5,2 % -2,5 % -2,3 % Serbie +3,1 % +6,2 % +7,2 % Hongrie +13 % +7,0 % +5,4 % Mexique (OMA) +2,0 % +0,5 % +2,6 % États-Unis -13 % -12 % -9,2 % République dominicaine (Aerodom) +8,3 % +11 % +10 % Costa Rica +8,1 % +9,4 % +11 % Chili (Nuevo Pudahuel) -5,3 % -3,0 % -2,4 % Brésil +0,0 % +2,2 % +5,2 % Japon (Kansai Airports) -12 % -8,8 % -5,6 % Cambodge (Cambodia Airports) -20 % -15 % -7,7 % Cap-Vert -0,3 % +4,6 % +11 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

II- Evolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports²





Juin 2026



T2 2026



Cumul à fin juin 2026



% Variation 2026 / 2025 % Variation 2026 / 2025 % Variation 2026 / 2025 VINCI Airports -1,2 % -2,2 % -1,8 % Portugal (ANA) -1,1 % +0,5 % +1,1 % Royaume-Uni -0,3 % +0,2 % -1,0 % France +0,6 % -0,8 % -1,0 % Serbie +1,5 % +3,0 % +3,9 % Hongrie +9,5 % +5,6 % +3,9 % Mexique (OMA) -0,5 % -3,0 % -0,2 % États-Unis -5,2 % -21 % -20 % République dominicaine (Aerodom) +7,0 % +8,2 % +5,7 % Costa Rica +17 % +20 % +23 % Chili (Nuevo Pudahuel) -1,7 % -0,6 % -2,4 % Brésil +3,1 % +1,0 % +2,3 % Japon (Kansai Airports) -10 % -9,5 % -8,4 % Cambodge (Cambodia Airports) -8,6 % -8,8 % -2,2 % Cap-Vert +3,2 % +11 % +13 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2026 % Variation 2026 / 2025 Cumul à

fin juin

(6 mois) % Variation 2026 / 2025 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 9 586 -0,2 % 17 444 +1,3 % Porto (OPO) 100 4 967 +6,1 % 8 451 +7,0 % Faro (FAO) 100 3 523 +4,3 % 4 794 +3,8 % Madère (FNC, PXO) 100 1 581 +2,4 % 2 769 +3,1 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 856 -11 % 1 360 -9,3 % TOTAL 20 515 +1,7 % 34 818 +2,6 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50,01 10 930 -5,5 % 19 056 -4,7 % Édimbourg (EDI) 50,01 4 830 +4,7 % 8 193 +5,4 % Belfast (BFS) 100 1 837 +2,5 % 3 218 +1,9 % TOTAL 17 597 -2,1 % 30 467 -1,5 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 30,6 2 811 -2,7 % 5 158 -1,9 % Nantes Atlantique (NTE) 85 2 081 -1,2 % 3 383 -1,6 % Rennes Bretagne (RNS) 49 140 +11 % 257 +2,7 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 11 -53 % 193 -12 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 19 -13 % 171 +3,8 % Toulon Hyères (TLN) 100 83 +2,3 % 105 -3,7 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 43 -41 % 85 -35 % Annecy (NCY) 100 1 x2,3 3 +17 % TOTAL 5 191 -2,5 % 9 361 -2,3 % Serbie Belgrade (BEG) 100 2 443 +6,2 % 4 201 +7,2 % TOTAL 2 443 +6,2 % 4 201 +7,2 % Hongrie Budapest (BUD) 20 5 402 +7,0 % 9 540 +5,4 % TOTAL 5 402 +7,0 % 9 540 +5,4 % Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 3 976 -1,6 % 7 554 +2,8 % Chihuahua (CUU) 29,99 504 +6,0 % 950 +5,9 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 519 -3,1 % 990 -3,0 % Culiacan (CUL) 29,99 533 -5,2 % 1 048 -4,8 % Mazatlan (MZT) 29,99 397 -7,7 % 840 -7,8 % Acapulco (ACA) 29,99 180 +15 % 370 +10 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 238 +23 % 436 +19 % Torreon (TRC) 29,99 224 +7,2 % 414 +3,2 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 171 +3,8 % 411 +7,5 % Durango (DGO) 29,99 163 +21 % 311 +20 % Zacatecas (ZCL) 29,99 113 +11 % 215 +14 % Tampico (TAM) 29,99 166 +11 % 319 +12 % Reynosa (REX) 29,99 104 +0,7 % 198 -4,4 % TOTAL 7 288 +0,5 % 14 058 +2,6 % En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2026 % Variation 2026 / 2025 Cumul

à fin juin

(6 mois) % Variation 2026 / 2025 États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 484 -11 % 2 780 -8,6 % Atlantic City (ACY) MC* 154 -15 % 353 -14 % TOTAL 1 638 -12 % 3 132 -9,2 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 364 +8,9 % 2 748 +9,6 % Puerto Plata (POP) 100 192 +14 % 528 +6,4 % Samana (AZS) 100 35 x2,1 98 +78 % La Isabela (JBQ) 100 9 -4,7 % 19 -1,5 % TOTAL 1 601 +11 % 3 393 +10 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 532 +9,4 % 1 325 +11 % TOTAL 532 +9,4 % 1 325 +11 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 5 701 -3,0 % 13 089 -2,4 % TOTAL 5 701 -3,0 % 13 089 -2,4 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 1 983 +10 % 4 263 +11 % Manaus (MAO) 100 742 -8,1 % 1 593 +0,3 % Porto Velho (PVH) 100 150 -13 % 295 -9,8 % Boa Vista (BVB) 100 106 +9,2 % 198 -8,7 % Rio Branco (RBR) 100 105 -23 % 213 -21 % TOTAL 3 120 +2,2 % 6 634 +5,2 % Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 7 369 -13 % 15 117 -10 % Itami (ITM) 40 3 822 -1,0 % 7 741 +1,1 % Kobe (UKB) 40 983 -1,4 % 1 975 +5,3 % TOTAL 12 175 -8,8 % 24 833 -5,6 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (KTI) MC* 1 058 n.a. 2 408 n.a. Sihanoukville (KOS) 70 63 x2,1 141 x2,1 TOTAL 1 121 -15 % 2 549 -7,7 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 185 +9,4 % 402 +14 % Sal (SID) 100 348 +0,8 % 832 +9,3 % Sao Vicente (VXE) 100 94 +27 % 209 +22 % Boa Vista (BVC) 100 140 -4,7 % 339 +6,7 % TOTAL 799 +4,6 % 1 849 +11 % Total VINCI Airports 85 122 -1,3 % 159 250 0,0 %

* MC : Management Contract

IV- Mouvements commerciaux par aéroport





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2026 % Variation 2026 / 2025 Cumul

à fin juin

(6 mois) % Variation 2026 / 2025 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 58 376 -0,8 % 109 728 -0,2 % Porto (OPO) 100 31 132 +4,9 % 54 230 +5,3 % Faro (FAO) 100 22 111 +2,6 % 31 247 +3,4 % Madère (FNC, PXO) 100 10 437 +1,0 % 18 756 +1,6 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 9 692 -10 % 15 751 -8,0 % TOTAL 131 947 +0,5 % 229 959 +1,1 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50,01 69 414 -0,9 % 120 561 -2,2 % Édimbourg (EDI) 50,01 35 058 +3,7 % 60 181 +2,5 % Belfast (BFS) 100 15 539 -2,2 % 27 707 -2,6 % TOTAL 120 011 +0,2 % 208 449 -1,0 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 30,6 25 317 -2,4 % 48 636 -1,9 % Nantes Atlantique (NTE) 85 14 916 -0,6 % 24 969 +0,8 % Rennes Bretagne (RNS) 49 2 004 -4,6 % 3 829 -4,3 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 328 -13 % 2 823 -7,3 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 564 -1,6 % 4 957 -2,7 % Toulon Hyères (TLN) 100 3 197 +11 % 3 860 +8,6 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 113 -13 % 2 091 -11 % Annecy (NCY) 100 577 x2,2 1 612 +18 % TOTAL 48 711 -0,8 % 94 045 -1,0 % Serbie Belgrade (BEG) 100 23 822 +3,0 % 42 762 +3,9 % TOTAL 23 822 +3,0 % 42 762 +3,9 % Hongrie Budapest (BUD) 20 37 557 +5,6 % 67 459 +3,9 % TOTAL 37 557 +5,6 % 67 459 +3,9 % Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 30 732 -6,7 % 60 972 -1,0 % Chihuahua (CUU) 29,99 5 581 +8,6 % 10 735 +6,1 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 4 089 -11 % 8 233 -11 % Culiacan (CUL) 29,99 4 680 -5,7 % 9 147 -7,2 % Mazatlan (MZT) 29,99 3 597 -5,8 % 7 690 -6,1 % Acapulco (ACA) 29,99 2 113 +21 % 4 666 +17 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 4 143 -4,6 % 7 881 -2,1 % Torreon (TRC) 29,99 2 797 -2,4 % 5 615 +2,5 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 1 712 +4,1 % 4 236 +9,0 % Durango (DGO) 29,99 2 457 +4,6 % 4 823 +3,8 % Zacatecas (ZCL) 29,99 1 170 +11 % 2 313 +15 % Tampico (TAM) 29,99 2 374 +18 % 4 570 +22 % Reynosa (REX) 29,99 837 -3,1 % 1 584 -18 % TOTAL 66 282 -3,0 % 132 465 -0,2 % Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2026 % Variation 2026 / 2025 Cumul

à fin juin

(6 mois) % Variation 2026 / 2025 États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC* 29 499 -22 % 57 949 -21 % Atlantic City (ACY) MC* 1 972 -7,8 % 4 250 -5,8 % TOTAL 31 471 -21 % 62 199 -20 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 11 262 +6,7 % 22 336 +5,0 % Puerto Plata (POP) 100 1 323 +17 % 3 451 +7,1 % Samana (AZS) 100 272 x2,0 737 +66 % La Isabela (JBQ) 100 995 +0,8 % 2 078 -1,7 % TOTAL 13 852 +8,2 % 28 604 +5,7 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 6 416 +20 % 15 576 +23 % TOTAL 6 416 +20 % 15 576 +23 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 35 048 -0,6 % 77 435 -2,4 % TOTAL 35 048 -0,6 % 77 435 -2,4 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 14 435 +7,4 % 30 498 +9,1 % Manaus (MAO) 100 7 415 -5,4 % 15 061 -1,7 % Porto Velho (PVH) 100 1 172 -9,1 % 2 177 -12 % Boa Vista (BVB) 100 740 +22 % 1 309 -7,2 % Rio Branco (RBR) 100 783 -21 % 1 503 -23 % TOTAL 24 910 +1,0 % 51 316 +2,3 % Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 45 422 -16 % 89 182 -15 % Itami (ITM) 40 33 858 -1,2 % 67 651 -0,6 % Kobe (UKB) 40 8 831 -4,8 % 17 575 +0,2 % TOTAL 88 111 -9,5 % 174 408 -8,4 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (KTI) MC* 10 050 n.a. 22 245 n.a. Sihanoukville (KOS) 70 789 +36 % 1 800 +55 % TOTAL 10 839 -8,8 % 24 045 -2,2 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 2 345 +9,2 % 4 926 +9,1 % Sal (SID) 100 3 744 +11 % 8 476 +17 % Sao Vicente (VXE) 100 1 157 +21 % 2 473 +15 % Boa Vista (BVC) 100 1 171 +4,1 % 2 676 +7,2 % TOTAL 9 059 +11 % 19 779 +13 % Total VINCI Airports 648 036 -2,2 % 1 228 501 -1,8 %

* MC : Management Contract

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

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